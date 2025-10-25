Укр
Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

Ангелина Подвысоцкая
25 октября 2025, 11:25
105
Лейтенант ВСУ отметил, что в Покровске и Мирнограде очень сложная ситуация.
Судьба Покровска и Мирнограда решится до конца года / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

О чем говорит военный:

  • Ситуация в Мирнограде и Покровске очень сложная
  • Сейчас нет возможности осуществлять полноценное логистическое обеспечение
  • Судьба Покровска и Мирнограда может решиться до конца года

Ситуация на фронте очень сложная. До конца года может решиться судьба Покровска и Мирнограда. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

В Мирнограде ситуации не легче, чем в Покровске. Причиной такой сложной ситуации является невозможность осуществлять полноценное логистическое обеспечение переднего края обороны.

"Думаю даже не сильно причастным к войне людям будет понятно по карте, что обстановка в том кармане - не очень. С большой вероятностью, к концу года решится судьба Покровска и Мирнограда, в зависимости от того, как будут развиваться события на направлении", - заявил лейтенант.

В то же время пока Силы обороны Украины временно стабилизировали ситуацию, однако она до сих пор остается тяжелой.

"Противник уперся в рубежи, которые он не может пересечь и продолжать продвигать для полного захвата города", - добавил военный.

Вероятность потери Покровска - мнение эксперта

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью Главреду отметил, что Украина рискует потерять не только Покровск. При этом глобальных потерь у Украины не будет, россияне еще в прошлом году хотели захватить Покровск. Эксперт считает, что украинцы якобы уже смирились с возможной потерей города.

"Может упасть Константиновка. Российские войска могут подойти ближе к Запорожью. Они могут захватить часть Днепропетровской области, ее постепенно мы теряем. Еще год назад бои в Днепропетровской области и захват ее частей казались чем-то невероятным, но теперь это факт - войска РФ продвигаются по Днепропетровщине. Правда, пока непонятно, как российская армия поведет себя в Днепропетровской области: или они пойдут в направлении Запорожья, или они будут идти в направлении Павлограда", - отметил военный эксперт.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута.

Кроме того, на фронте начался новый этап боевых действий, обусловленный ухудшением по годных условий. Как отметил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, холод, дожди и грязь меняют условия на поле боя, усложняя передвижение и заставляя армию адаптировать тактику. В то же время для ВСУ, имея значительный опыт, такая ситуация не является новой.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.

