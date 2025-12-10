Жена популярной голливудской актрисы беременна: "Малыш на подходе"

Читайте больше:
Австралийская актриса и комик Ребел Уилсон за последние три года круто изменила свою жизнь: летом 2022 года она совершила каминг-аут и заявила об отношениях с дизайнером Рамоной Агрума. Уже через несколько месяцев у пары появилась дочь Ройс Лилиан (путем суррогатного материнства - прим. редактора).
В феврале 2023 года Ребел встала перед Рамоной на одно колено, и в сентябре 2024 года влюбленные сыграли свадьбу на Сардинии. Теперь у Уилсон начинается новый этап.
Об этом в своем блоге в Instagram сообщила супруга актрисы. Агрума опубликовала видео, на котором сперва показывает положительный тест на беременность, а потом уже внушительного размера животик. "Счастливые новости в нашей семье! Нас скоро станет четверо! Малышка №2 уже на подходе! Люблю тебя, Ребел", - написала Рамона.
О персоне: Ребел Уилсон
Ребел Уилсон - австралийская актриса, стендап-комедиантка, сценарист и продюсер. Начала свою карьеру с участия в австралийских комедийных шоу, затем дебютировала в США с ролью в фильме 2011 года "Подружки невесты". Ее настоящий прорыв произошел в 2012 году после ролей в комедиях "Идеальный голос" и "Холостячки", сообщает Википедия.
