Жена популярной голливудской актрисы беременна: "Малыш на подходе"

Анна Подгорная
10 декабря 2025, 06:22
Совсем скоро Ребел Уилсон вновь станет матерью.
Ребел Уилсон, Рамона Агрума
Ребел Уилсон сейчас - жена Ребел Уилсон беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rebelwilson, instagram.com/ramonaagruma

  • Что известно про отношения Ребел Уилсон и Рамоны Агрума
  • Как жена артистки объявила о беременности

Австралийская актриса и комик Ребел Уилсон за последние три года круто изменила свою жизнь: летом 2022 года она совершила каминг-аут и заявила об отношениях с дизайнером Рамоной Агрума. Уже через несколько месяцев у пары появилась дочь Ройс Лилиан (путем суррогатного материнства - прим. редактора).

В феврале 2023 года Ребел встала перед Рамоной на одно колено, и в сентябре 2024 года влюбленные сыграли свадьбу на Сардинии. Теперь у Уилсон начинается новый этап.

Об этом в своем блоге в Instagram сообщила супруга актрисы. Агрума опубликовала видео, на котором сперва показывает положительный тест на беременность, а потом уже внушительного размера животик. "Счастливые новости в нашей семье! Нас скоро станет четверо! Малышка №2 уже на подходе! Люблю тебя, Ребел", - написала Рамона.

Рамона Агрума
Ребел Уилсон сейчас - жена Ребел Уилсон беременна / фото: instagram.com/ramonaagruma
Рамона Агрума
Ребел Уилсон сейчас - жена Ребел Уилсон беременна / фото: instagram.com/ramonaagruma

Ранее Главред рассказывал, что у младшего сына Бекхэмов проблемы с законом. Круз Бекхэм нарушил закон дважды за последние два года. Звездный наследник уже понес наказание.

Также стало известно, что голливудский украинец Лев Шрайбер оказался в больнице. Представитель актера прокомментировал его состояние после госпитализации.

О персоне: Ребел Уилсон

Ребел Уилсон - австралийская актриса, стендап-комедиантка, сценарист и продюсер. Начала свою карьеру с участия в австралийских комедийных шоу, затем дебютировала в США с ролью в фильме 2011 года "Подружки невесты". Ее настоящий прорыв произошел в 2012 году после ролей в комедиях "Идеальный голос" и "Холостячки", сообщает Википедия.

16:06

В РФ засняли секретного сына ведущего Малахова

15:38

Похолодание уже на подходе: когда украинцам ожидать мокрый снег

15:15

Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

