Зеленский сделал заявление о назначении нового руководителя ОП: раскрыты подробности

Он пошутил, что проще ликвидировать сам Офис, чем назначить его руководителя.

Зеленский прокомментировал назначение нового руководителя Офиса президента

Что сказал Зеленский:

Назначение нового руководителя Офиса президента не является приоритетным вопросом

Главным вызовом сейчас остается война, а не кадровые назначения

Президент добавил, что иногда проще ликвидировать Офис, чем назначать нового руководителя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос назначения руководителя Офиса президента Украины не является первоочередным. Он добавил, что из-за постоянства вопросов о назначении нового руководителя ОП иногда складывается впечатление, что проще ликвидировать сам Офис, чем назначить его руководителя.

По словам президента, сейчас война является гораздо более важным вопросом. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, у главы государства снова спросили о перезагрузке Офиса президента и назначении нового руководителя.

"Что касается перезагрузки Офиса, вновь вопрос относительно руководителя Офиса, много таких вопросов. Честно, скажу вам откровенно, на сегодня столько таких вопросов, столько всего, столько таких разных предложений, обмена мнений. Честно: война намного важнее. Поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, легче ликвидировать Офис", - подчеркнул Зеленский.

Назначение нового руководителя Офиса президента - что известно

Как сообщал Главред, Зеленский назвал двух основных кандидатов, которые сейчас рассматриваются на должность главы Офиса президента Украины. Отвечая 8 декабря на вопрос журналистов, он сообщил, что сейчас рассматривает двух основных претендентов - министра обороны Дениса Шмыгаля и вице-премьера Михаила Федорова.

Отставка Ермака - последние новости

Как писал Главред, 28 ноября глава ОП Андрей Ермак подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ермака за патриотическую позицию в переговорах и анонсировал консультации по новому руководителю Офиса президента.

Кроме того, Зеленский вывел Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины и из Ставки Верховного главнокомандующего.

Напомним, НАБУ и САП проводили обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в правительственном квартале. Следственные действия санкционированы и происходили в рамках расследования.

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

