Почему не 10 и не 20: настоящая причина появления дач на 6 соток

- Почему в СССР выделяли именно 6 соток земли
- Кто мог получить больший участок в СССР
Для многих поколений, чья молодость пришлась на советские времена, термин "фазенда" или просто "дача на 6 соток" стал символом целой эпохи. Это был не просто кусок земли — а стратегический ресурс, место семейного отдыха и, главное, стабильный источник свежих овощей.
Но почему государство выделяло именно 6 соток? Почему не 5, не 8 и не 20? Оказывается, за этим числом стояли четкие научные расчеты и строгие идеологические ограничения советской системы. Главред расскажет более подробно.
Как начали выделять земельные участки
Идея массового выделения земельных участков появилась не сразу. Только в 1949 году, через четыре года после окончания Второй мировой войны, Совет министров СССР принял постановление о развитии коллективного и индивидуального огородничества.
Страна восстанавливалась после разрухи, продовольственная ситуация оставалась критической, и власти решили дать городским жителям — прежде всего рабочим промышленных предприятий — возможность самостоятельно обеспечивать себя продуктами.
Под огороды отводили:
- свободные земли городов и поселков;
- участки госземфонда;
- полосы вдоль железных дорог и шоссейных дорог.
Это решение стало реальной подмогой для миллионов семей и фактически обезопасило страну от массового голода.
Почему именно 6 соток: научный подход
Размер участка не был случайным. В его основу легли расчеты известного советского ученого-овощевода Виталия Эдельштейна.
Алгоритм выглядел так:
- Норма потребления. Для поддержания здоровья одному человеку требуется около 500 кг свежих овощей в год.
- Площадь на одного человека. При средней урожайности для этого необходимо примерно 125 м² пахотной земли.
- Средний состав семьи. Среднестатистическая советская семья насчитывала 4,3 человека. 125 м² × 4,3 = 537 м².
К этой цифре добавили площадь под небольшой сарай или садовый домик — и результат округлили до удобной нормы 600 м², то есть 6 соток.
Видео о том, почему именно 6 соток земли выделяли в СССР, можно посмотреть здесь:
Почему давали больше — но не всем
Норма не была одинаковой для всего СССР. В регионах рискованного земледелия — с засухами или малоплодородными почвами — семьям могли выделять 10–12 соток. Это позволяло компенсировать низкую урожайность и все же получить те самые 500 кг овощей на человека.
Однако превышать эти пределы запрещалось категорически.
Идеологическая причина запрета
Советская власть опасалась появления частных собственников. Излишек урожая мог привести к его продаже, а это уже считалось предпринимательской деятельностью — официально запрещенной.
Дача должна была:
- кормить семью,
- но не приносить прибыль.
Именно поэтому 6 соток стали компромиссом между выживанием и контролем.
Как дачи изменили быт
С появлением массовых дачных кооперативов изменился и повседневный быт советских людей. В магазинах начали появляться:
- семена и удобрения;
- садово-огородный инвентарь;
- специализированная литература для начинающих.
Так 6 соток стали не просто землей — а частью советской культуры и образа жизни.
YouTube-канал "Историк"
YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала — более 14 тысяч подписчиков.
