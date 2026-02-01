Почему не 10 и не 20: настоящая причина появления дач на 6 соток

Почему советским семьям выделяли именно 6 соток земли: научные расчеты, идеология и исторические факты.

Почему в СССР выдавали именно 6 соток земли? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему в СССР выделяли именно 6 соток земли

Кто мог получить больший участок в СССР

Для многих поколений, чья молодость пришлась на советские времена, термин "фазенда" или просто "дача на 6 соток" стал символом целой эпохи. Это был не просто кусок земли — а стратегический ресурс, место семейного отдыха и, главное, стабильный источник свежих овощей.

Но почему государство выделяло именно 6 соток? Почему не 5, не 8 и не 20? Оказывается, за этим числом стояли четкие научные расчеты и строгие идеологические ограничения советской системы. Главред расскажет более подробно.

Как начали выделять земельные участки

Идея массового выделения земельных участков появилась не сразу. Только в 1949 году, через четыре года после окончания Второй мировой войны, Совет министров СССР принял постановление о развитии коллективного и индивидуального огородничества.

Страна восстанавливалась после разрухи, продовольственная ситуация оставалась критической, и власти решили дать городским жителям — прежде всего рабочим промышленных предприятий — возможность самостоятельно обеспечивать себя продуктами.

Под огороды отводили:

свободные земли городов и поселков;

участки госземфонда;

полосы вдоль железных дорог и шоссейных дорог.

Это решение стало реальной подмогой для миллионов семей и фактически обезопасило страну от массового голода.

Почему именно 6 соток: научный подход

Размер участка не был случайным. В его основу легли расчеты известного советского ученого-овощевода Виталия Эдельштейна.

Алгоритм выглядел так:

Норма потребления. Для поддержания здоровья одному человеку требуется около 500 кг свежих овощей в год.

Площадь на одного человека. При средней урожайности для этого необходимо примерно 125 м² пахотной земли.

Средний состав семьи. Среднестатистическая советская семья насчитывала 4,3 человека. 125 м² × 4,3 = 537 м².

К этой цифре добавили площадь под небольшой сарай или садовый домик — и результат округлили до удобной нормы 600 м², то есть 6 соток.

Видео о том, почему именно 6 соток земли выделяли в СССР, можно посмотреть здесь:

Почему давали больше — но не всем

Норма не была одинаковой для всего СССР. В регионах рискованного земледелия — с засухами или малоплодородными почвами — семьям могли выделять 10–12 соток. Это позволяло компенсировать низкую урожайность и все же получить те самые 500 кг овощей на человека.

Однако превышать эти пределы запрещалось категорически.

Идеологическая причина запрета

Советская власть опасалась появления частных собственников. Излишек урожая мог привести к его продаже, а это уже считалось предпринимательской деятельностью — официально запрещенной.

Дача должна была:

кормить семью,

но не приносить прибыль.

Именно поэтому 6 соток стали компромиссом между выживанием и контролем.

Как дачи изменили быт

С появлением массовых дачных кооперативов изменился и повседневный быт советских людей. В магазинах начали появляться:

семена и удобрения;

садово-огородный инвентарь;

специализированная литература для начинающих.

Так 6 соток стали не просто землей — а частью советской культуры и образа жизни.

Об источнике: YouTube-канал "Историк" YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала — более 14 тысяч подписчиков.

