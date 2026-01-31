Бойцов ТрО "насильно" перевели в штурмовики: реакция Сил обороны на скандал

Официально инцидент сочли урегулированным, однако дальнейшие события показали, что история на этом не завершилась.

Военных ТрО фактически насильно передали в штурмовые войска

Ситуация получила огласку и привлекла внимание военного омбудсмана

Родные украинских военнослужащих одной из бригад территориальной обороны заявили, что их близкие были фактически насильно переданы в подчинение подразделению Штурмовых войск.

Ситуация получила огласку и привлекла внимание военного омбудсмана, говорится в материале Радио Свобода.

Позже командование обеих сторон сообщило, что произошедшее стало результатом недоразумения: бойцы якобы не осознали, что их направляют на учебную подготовку.

Официально инцидент сочли урегулированным. Однако дальнейшие события показали, что история на этом не завершилась. Часть терробороновцев вскоре оказалась на передовой уже в составе штурмовых подразделений. Некоторые из них числятся пропавшими без вести, другие вернулись с ранениями.

Как выяснили журналисты "Донбасс Реалии", перевод происходил стремительно: военнослужащим не оформили необходимые документы, не дали времени на отдых или сборы между боевыми выходами, а фактически удерживали под контролем без возможности выбора.

Этот эпизод стал иллюстрацией более широкой тенденции. Несмотря на проведение корпусной реформы, отдельных бойцов и целые подразделения продолжают передавать в Штурмовые войска. При этом эти силы не входят в структуру корпусов и подчиняются напрямую главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому.

Реакция украинских военных

Впоследствии объяснения об исключительно учебе озвучили и публично. Спикер Сил обороны юга Олег Волошин заверил УП, что после слаживания военных вернут к выполнению задач в 108-й бригаде ТРО.

108-я ОБрТРО заявила, что военные привлечены именно к прохождению курса дополнительной подготовки. Отдельно высказался командир 4-го батальона этой бригады (одного из двух, относившихся к инциденту) Дмитрий Глущенко: написал о недоразумении, которое быстро исправили благодаря качественному взаимодействию с 225-м ОШП, и утверждал, что весь его личный состав находится на связи.

А командир 225 полка Олег Ширяев прямо ответил "Общественному", что 20 военнослужащих официально перешли в полк на учебу, никто их не похищал, "никто им не угрожал".

Ранее в бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту. 125-я бригада действовала на Гуляйпольском направлении, где осенью российские войска сумели добиться серьёзного прорыва.

Напомним, ранее командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин написал рапорт об увольнении с должности. В своей заметке в Facebook он резко раскритиковал военное командование, обвинив его в бессмысленных приказах, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава.

Как сообщал Главред, ранее погорел на взятке командир воинской части. Тем, кто отказывался платить, офицер угрожал переводом в зону боевых действий.

Об источнике: 225 Отдельный штурмовой полк 225-й отдельный штурмовой полк (225 ОШП) - военное формирование Вооруженных сил Украины численностью в полк, пишет Википедия. В марте 2022 года после начала российского вторжения в Харькове был создан 225-й батальон 127-й бригады ТрО. Воевал в Харькове, под Бахмутом. После боев под Бахмутом преобразован в отдельный штурмовой батальон. Воевал под Авдеевкой, Часовым Яром. С августа 2024 года воевал в Курской области как подразделение прорыва. В феврале 2025 года батальон переформирован в 225-й отдельный штурмовой полк.

