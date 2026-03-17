Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекцию

Украинская певица Наталья Могилевская обладает ярким и изысканным парфюмерным вкусом. Главред расскажет о любимых ароматах артистки, которые создают ее настроение каждый день.

Блогер Илья Парфюмер проанализировал коллекцию певицы и рассказал, какие ароматы она выбирает для создания правильного впечатления.

Tom Ford "Oud Wood"

Это один из самых известных унисекс-ароматов, который, по словам эксперта, имеет легкий уклон в мужскую сторону. Композиция построена на древесине и уде, что создает глубокое и статусное звучание.

"Он очень ярко, красиво и привлекательно раскрывается как на мужской, так и на женской коже", — отмечает Илья.

Такой аромат идеально подойдет для повседневного использования или деловых встреч — он придает уверенности и подчеркивает сильный характер.

Tom Ford "White Suede"

Этот аромат — полная противоположность предыдущему. Он легкий, чистый и очень "телесный", с нотами замши, мускуса и цветов.

"Это нежная замша, альдегидная чистота и очень яркий ландыш", — описывает блогер.

White Suede прекрасно подходит для дневных образов — на работу, встречу или прогулку. Он создает эффект ухоженности и "дорогой чистоты".

Roja Parfums "Un Amore Eterno"

Это один из самых изысканных ароматов в коллекции певицы. Он относится к редким и уже снят с производства, что только подчеркивает его эксклюзивность. Именно его Могилевская выбирает для романтических свиданий.

"Это очень многокомпонентная и роскошная парфюмерная композиция", — отмечает эксперт.

Именно такие ароматы идеально подходят для особых моментов. Они создают глубокий, чувственный шлейф и запоминаются надолго.

Kilian "Black Phantom"

Этот аромат отличается гурманским характером: в нем чувствуются ноты рома, кофе и шоколада.

"Это насыщенный, яркий и табачно-сладкий аромат, который пахнет очень дорого и интересно", — говорит Илья.

Black Phantom можно назвать универсальным вечерним вариантом — он подходит как для повседневного использования в холодное время года, так и для ярких выходов.

Chanel №5

Этот аромат — настоящий символ женственности. Несмотря на ретро-оттенок, он до сих пор остается одним из самых известных в мире.

Эксперт отмечает, что это классика, которая всегда выглядит уместно — особенно для официальных мероприятий или когда хочется подчеркнуть элегантность.

Сколько стоят любимые духи Могилевской

Парфюмерный гардероб Натальи Могилевской — это премиум-сегмент и ниша:

Roja Parfums — Un Amore Eterno: 16 000–20 000 грн

Kilian — Black Phantom: 11 000–13 000 грн

Tom Ford — Oud Wood: 6 600–14 500 грн

Tom Ford — White Suede: 6 600–14 500 грн

Chanel №5: 5 500–6 800 грн

Парфюмерный стиль Натальи Могилевской

По словам Ильи Парфюмера, певица выбирает сложные и выразительные композиции с древесными, мускусными и гурманскими аккордами, дополненными классическими цветочными нотами. Наталья Могилевская отдает предпочтение ароматам с характером — это не легкие повседневные духи, а "тяжелая артиллерия", которая производит впечатление еще до появления обладательницы.

О личности: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

