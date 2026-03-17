Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекцию

Украинская певица Наталья Могилевская обладает ярким и изысканным парфюмерным вкусом. Главред расскажет о любимых ароматах артистки, которые создают ее настроение каждый день.
Блогер Илья Парфюмер проанализировал коллекцию певицы и рассказал, какие ароматы она выбирает для создания правильного впечатления.
Tom Ford "Oud Wood"
Это один из самых известных унисекс-ароматов, который, по словам эксперта, имеет легкий уклон в мужскую сторону. Композиция построена на древесине и уде, что создает глубокое и статусное звучание.
"Он очень ярко, красиво и привлекательно раскрывается как на мужской, так и на женской коже", — отмечает Илья.
Такой аромат идеально подойдет для повседневного использования или деловых встреч — он придает уверенности и подчеркивает сильный характер.
Tom Ford "White Suede"
Этот аромат — полная противоположность предыдущему. Он легкий, чистый и очень "телесный", с нотами замши, мускуса и цветов.
"Это нежная замша, альдегидная чистота и очень яркий ландыш", — описывает блогер.
White Suede прекрасно подходит для дневных образов — на работу, встречу или прогулку. Он создает эффект ухоженности и "дорогой чистоты".
Roja Parfums "Un Amore Eterno"
Это один из самых изысканных ароматов в коллекции певицы. Он относится к редким и уже снят с производства, что только подчеркивает его эксклюзивность. Именно его Могилевская выбирает для романтических свиданий.
"Это очень многокомпонентная и роскошная парфюмерная композиция", — отмечает эксперт.
Именно такие ароматы идеально подходят для особых моментов. Они создают глубокий, чувственный шлейф и запоминаются надолго.
Наталья Могилевская — любимые духи:
Kilian "Black Phantom"
Этот аромат отличается гурманским характером: в нем чувствуются ноты рома, кофе и шоколада.
"Это насыщенный, яркий и табачно-сладкий аромат, который пахнет очень дорого и интересно", — говорит Илья.
Black Phantom можно назвать универсальным вечерним вариантом — он подходит как для повседневного использования в холодное время года, так и для ярких выходов.
Chanel №5
Этот аромат — настоящий символ женственности. Несмотря на ретро-оттенок, он до сих пор остается одним из самых известных в мире.
Эксперт отмечает, что это классика, которая всегда выглядит уместно — особенно для официальных мероприятий или когда хочется подчеркнуть элегантность.
Сколько стоят любимые духи Могилевской
Парфюмерный гардероб Натальи Могилевской — это премиум-сегмент и ниша:
- Roja Parfums — Un Amore Eterno: 16 000–20 000 грн
- Kilian — Black Phantom: 11 000–13 000 грн
- Tom Ford — Oud Wood: 6 600–14 500 грн
- Tom Ford — White Suede: 6 600–14 500 грн
- Chanel №5: 5 500–6 800 грн
Парфюмерный стиль Натальи Могилевской
По словам Ильи Парфюмера, певица выбирает сложные и выразительные композиции с древесными, мускусными и гурманскими аккордами, дополненными классическими цветочными нотами. Наталья Могилевская отдает предпочтение ароматам с характером — это не легкие повседневные духи, а "тяжелая артиллерия", которая производит впечатление еще до появления обладательницы.
Парфюмерный гардероб Натальи Могилевской — обзор:
@ilyaparfumer
Вас может заинтересовать:
- Как носить брошь и не выглядеть "как бабушка": 5 стильных приемов
- Как исправить ошибку в макияже: простой лайфхак от бьюти-блогерши
- Как вторая кожа: легкий макияж на каждый день с эффектом фотошопа покорил TikTok
О личности: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
