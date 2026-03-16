Как вторая кожа: легкий макияж на каждый день с эффектом фотошопа покорил TikTok

В последнее время тренды красоты захватил натуральный макияж или clean makeup, когда кожа выглядит максимально естественно и не перегружена косметикой. Главред расскажет о популярном лайфхаке из американского TikTok — макияже в один слой, который позволяет создать эффект идеальной кожи без перегрузки.
Бьюти-блогер Арина поделилась техникой, которая помогает сделать легкий и естественный макияж, лишь подчеркивающий природную красоту. По словам эксперта, главный принцип метода — не наслаивать косметику, а правильно распределять продукты по разным зонам лица.
Подготовка кожи к макияжу
Первый шаг в технике однослойного макияжа — правильная подготовка кожи. Перед нанесением косметики лицо нужно хорошо увлажнить.
"Для начала необходимо нанести на лицо щедрую порцию увлажнения — в моем случае это тоник. Сразу поверх него, не дожидаясь полного высыхания, наносим фиксатор для лица", — объясняет блогер.
Такой прием создает влажную основу, благодаря которой косметика ложится максимально естественно.
Коррекция лица без перегрузки
Следующий этап — коррекция лица без наслоения продуктов. Вместо полного покрытия кожи эксперт советует работать точечно.
- Консилер нужно наносить только на зоны, которые требуют осветления — под глазами, на центр лба и подбородок.
- Легкий контуринг помогает подчеркнуть скулы, линию носа и верхнюю часть лба.
- Румяна лучше наносить выше на скулах, ближе к глазам — это создает легкий лифтинг-эффект.
- Хайлайтер наносят на самые высокие точки лица: скулы, кончик носа и дугу Купидона.
Как наносить тональный крем
Главная особенность метода — тональный крем наносится не первым, а последним. Когда все акценты уже расставлены, тон легко распределяют по свободным участкам кожи. Благодаря этому все продукты выглядят как один тонкий слой, а лицо выглядит свежим и естественным.
Такой подход позволяет создать натуральный макияж, который не перегружает кожу и выглядит максимально естественно даже без фильтров.
Как перекрыть высыпания
Метод одного слоя не всегда может полностью перекрыть сильные высыпания. Однако у блогерши есть интересный лайфхак для таких случаев.
"Да, этот метод не перекроет сильные высыпания, но у меня есть лайфхак: я просто рисую на них фальшивые родинки, и это выглядит довольно эстетично", — делится Арина.
Почему однослойный макияж становится трендом
Такой clean makeup прекрасно подходит для повседневной жизни. Он уместно смотрится в разных ситуациях — на работе, во время прогулки, встречи с друзьями или даже на съемке.
Благодаря легкой текстуре и минимальному количеству продуктов макияж выглядит свежо, подчеркивает естественную красоту и в то же время помогает аккуратно скорректировать черты лица.
Об авторе: Я Арина
Известная украинская TikTok-блогерша Арина приобрела популярность благодаря простым лайфхакам по макияжу и обзорам косметических новинок. Канал инфлюенсерши уже преодолел отметку в 100 тысяч подписчиков, а ее советы регулярно становятся вирусными среди украинских ценителей бьюти-сферы.
