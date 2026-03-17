Как складывается личная жизнь Melovin после разрыва с женихом: "Нет смысла"

Меловин признался, происходит ли сейчас что-то на его любовном фронте.

https://glavred.info/starnews/kak-skladyvaetsya-lichnaya-zhizn-melovin-posle-razryva-s-zhenihom-net-smysla-10749731.html Ссылка скопирована

Melovin личная жизнь - как живет певец после расставания с женихом

Вкратце:

14 февраля Меловин сообщил о разрыве помолвки с женихом

Месяц спустя артист поделился деталями личной жизни

Последние несколько месяцев были для певца Melovin непростыми: в ноябре он был счастлив в помолвке с военным-парамедиком Петром Злотей, но уже в феврале их отношения завершились. В беседе с "Наодинці с Гламуром" Мэл признался, как переживает разрыв с женихом.

"Этот этап закрыт с очень большой благодарностью по отношению к Петру, по отношению ко мне тоже. Все произошло так, как должно было произойти. Я ему желаю только любви и Божьей защиты на службе. Причину зачем знать кому-то. Это не измена, и слава Богу. Мы не сошлись", - поделился он.

видео дня

Также Меловин добавил, что уже вернулся к поиску своего идеального партнера. "Я просто живу, хожу на свидания. Нет смысла закрываться и как-то проживать это негативно. Это опыт, и он уже произошел. Никуда от него не убежишь", - говорит он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Читайте также:

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред