Как складывается личная жизнь Melovin после разрыва с женихом: "Нет смысла"

Анна Подгорная
17 марта 2026, 20:40
Меловин признался, происходит ли сейчас что-то на его любовном фронте.
Melovin личная жизнь - как живет певец после расставания с женихом / коллаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Вкратце:

  • 14 февраля Меловин сообщил о разрыве помолвки с женихом
  • Месяц спустя артист поделился деталями личной жизни

Последние несколько месяцев были для певца Melovin непростыми: в ноябре он был счастлив в помолвке с военным-парамедиком Петром Злотей, но уже в феврале их отношения завершились. В беседе с "Наодинці с Гламуром" Мэл признался, как переживает разрыв с женихом.

"Этот этап закрыт с очень большой благодарностью по отношению к Петру, по отношению ко мне тоже. Все произошло так, как должно было произойти. Я ему желаю только любви и Божьей защиты на службе. Причину зачем знать кому-то. Это не измена, и слава Богу. Мы не сошлись", - поделился он.

Также Меловин добавил, что уже вернулся к поиску своего идеального партнера. "Я просто живу, хожу на свидания. Нет смысла закрываться и как-то проживать это негативно. Это опыт, и он уже произошел. Никуда от него не убежишь", - говорит он.

Melovin личная жизнь - как живет певец после расставания с женихом / Скриншот YouTube

Ранее Главред рассказывал, что Виктор Ющенко "дружескими объятиями" поздравил Шона Пенна с "Оскаром". Третий президент Украины и актер подружились еще несколько лет назад.

Также Елена Тополя рассказала о смене фамилии после развода. В 2023 году украинская певица уже отказывалась от псевдонима, с которым начинала свою творческую карьеру.

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

В Черкассах зафиксировали опасное загрязнение воздуха: в чём причина

Рок-н-ролльная любовь: лидер Metallica сделал экстремальное предложение возлюбленной

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Вместо заживления — гниение: какие срезы после обрезки не следует обрабатыватьВидео

"Это пугает": подруга Спирс рассказала о состоянии певицы

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
Резкое похолодание охватит Житомирщину: синоптики предупредили о падении температуры

Зеленский удивил короля Великобритании уникальным подарком — о чем речьВидео

Украина освободила больше территорий, чем оккупировала РФ за месяц – Зеленский

Сколько украинцев отправлено на Ближний Восток: Зеленский назвал цифру

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

В Украине есть область, где живут не по киевскому времени: почему так получилосьВидео

Вдова Аdam расплакалась из-за вопроса журналистки о муже

Стубб призвал ЕС задействовать гибкие механизмы: что изменится в санкциях против РФ

"Нет нефти – нет денег": Орбан выдвинул Украине новый наглый ультиматум

В США начался раскол из-за Ирана: топ-чиновник подал в отставку

Налёт "Ланцетов": почему атака РФ на Киев сыграла на руку Украине

Почему морские дроны могут стать главной угрозой для флотов НАТО: Невзлин раскрыл нюансмнение

Работа среди миллионеров: девушка раскрыла странные привычки богачей

Сын покойного Лесика Турко показал могилу отца

"Куда делись деньги": Трамп сделал громкое заявление об Украине и её поражении в войнеВидео

Громкий трансфер в "Динамо": европейский топ-клуб готовит солидный чек за игрока

Одно простое средство мгновенно уберёт мох: найдется в каждом доме

"Походят друг другу": Денисенко высказалась про отношения Цимбалюка

Воры всегда смотрят на это: названа самая уязвимая деталь в доме

Единственное на Земле море, у которого нет берегов: где оно находится и как такое возможно

Трамп "набросился" с обвинениями на страны НАТО — что разозлило президента США

Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

Выход США из НАТО: появился неожиданный сценарий развала Альянса

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

"Больше работал, чем Дима": Богдан Ступка невзлюбил звезду "Сватов"

Бананы не будут чернеть неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

День святого Патрика: лучшие фильмы об Ирландии и ирландцах

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком: что скрывали владельцы

Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используютВидео

Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекциюВидео

Ходьба для похудения после 50 лет: тренеры назвали эффективную ежедневную норму

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный "плюс"

"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречуВидео

Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

Россия сократила производство ракет: Зеленский — о планах противника

Представляли опасность для системы: какие колоритные украинские слова стерли в СРСР

"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

"Большая опасность": названа область, в которой РФ хочет создать буферную зону

