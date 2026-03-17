Выход США из НАТО: появился неожиданный сценарий развала Альянса

Важное из заявлений Леонова:
- Вряд ли действия Трампа могут повилять на развал блока НАТО
- Трамп единолично не сможет осуществить выход США из НАТО
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов прокомментировал вопрос о том, можно ли ожидать от президента США действий, которые могут повилять на развал блока НАТО.
"Думаю, что нет. Прежде всего, в Конгрессе был принят закон — кстати, еще во время первой каденции Трампа — который предусматривает, что без решения Конгресса президент США не может самостоятельно принимать решения о выходе страны из НАТО", - сказал он в интервью Главреду.
При этом эксперт убежден в том, что Дональд Трамп единолично не сможет осуществить выход США из блока НАТО.
"И, судя по нынешнему раскладу сил даже в Сенате и Палате представителей, ему вряд ли удастся убедить достаточное количество законодателей поддержать такой шаг", - добавил Леонов.
Как писал Главред, Россия передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение о завершении войны. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он призвал Европу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО и выделить больше средств на оборону в прифронтовых государствах.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может стать следующей целью России, поэтому странам-членам стоит уже сейчас готовиться к дальнейшему возможному обострению.
Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. Он отметил, что Москва может быстрее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось.
О персоне: Александр Леонов
Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".
Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".
Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".
Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.
