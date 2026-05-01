Опасная привычка: какие продукты нельзя разогревать на следующий день

О чем вы узнаете
- Какие продукты нельзя нагревать в микроволновке
- Как правильно разогревать еду в микроволновке
Многие привыкли готовить еду на несколько дней и разогревать ее в микроволновке. Однако специалисты предупреждают: неправильное хранение и повторная термическая обработка определенных продуктов могут привести к пищевому отравлению, тошноте и даже госпитализации.
Почему рис нельзя разогревать в микроволновке
Издание Blikk.hu объясняет, что главная опасность риса заключается не в самом процессе нагрева, а в бактерии Bacillus cereus. Ее споры часто выживают даже после варки. Если оставить готовый рис при комнатной температуре на несколько часов, бактерии начинают размножаться и вырабатывать токсины.
Проблема в том, что эти токсины устойчивы к высоким температурам. Поэтому даже тщательный подогрев в микроволновке не сделает испорченный рис безопасным.
Проблемы с яйцами и шпинатом
Помимо риса, в список "проблемных" продуктов попали яйца и шпинат. Повторный нагрев яиц изменяет их структуру и делает их "резиновыми" и тяжелыми для переваривания. Также во время нагрева могут выделяться сернистые соединения, вызывающие дискомфорт в желудке.
Что касается шпината, то он содержит нитраты. При повторном нагревании они могут превращаться в нитриты и нитрозамины — соединения, которые считаются вредными для организма.
Диетолог Харини Бала в комментарии для издания Top Santé дает четкий совет:
Не подогревайте шпинат, а ешьте его сразу!
Как безопасно хранить и разогревать еду
Чтобы избежать отравления, эксперты советуют соблюдать четыре простых правила:
Быстрое охлаждение
Не ждите часами, пока кастрюля остынет на плите. Переложите еду в плоскую емкость и поставьте в холодильник (оптимальная температура — не выше 4 °C).
Правило двух часов
Приготовленная еда не должна стоять при комнатной температуре дольше двух часов. После этого бактерии начинают размножаться слишком быстро.
Сроки хранения
Остатки ужина следует съесть в течение 3–4 дней. По истечении этого срока употреблять пищу не рекомендуется.
Равномерный подогрев
Используя микроволновую печь, накрывайте блюдо крышкой, добавляйте немного воды и обязательно перемешивайте пищу, чтобы она прогрелась равномерно со всех сторон.
Об источнике: издание Blikk
Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
