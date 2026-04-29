Секрет долговечности вещей: ученые определили оптимальный цикл стирки

О чем вы узнаете:
- Какой режим стирки лучше всего сохраняет одежду
- Почему ткань изнашивается во время стирки
- Как правильно стирать, чтобы продлить жизнь одежды
Ученые из Лидского университета совместно со специалистами компании Procter & Gamble провели исследование, чтобы выяснить, как привычная стирка влияет на срок службы наших вещей. Вывод однозначен: лучший способ сохранить одежду новой как можно дольше — использовать самый холодный и самый короткий цикл стирки.
Почему одежда изнашивается быстрее
Издание Popular Mechanics рассказывает , что исследователи во главе с Люси Коттон из Школы дизайна изучали процесс выделения микроволокон во время стирки. Именно потеря этих крошечных частиц ткани приводит к тому, что вещи становятся тоньше, теряют форму и преждевременно "изнашиваются".
Для эксперимента использовали десятки футболок известных брендов (Gildan, Russell, Hanes). Ученые собирали воду после каждого цикла стирки, выпаривали ее и взвешивали остаток микроволокон. Также с помощью специальных образцов ткани-"ресиверов" измеряли, как меняется цвет вещей.
Как температура и время влияют на ткань
Эксперимент показал значительную разницу между коротким "холодным" режимом и стандартной стиркой при 40 °C. Согласно тексту исследования:
Наблюдается значительно большая потеря цвета во время цикла Cotton Short (85 мин) при 40 °C по сравнению с циклом Cold Express (30 мин). Эти наблюдения свидетельствуют о том, что в "реальной" ситуации увеличение времени стирки и температуры стирки увеличивают потерю цвета при повторной стирке.
Кроме того, горячая вода способствует переносу красителя: краска с темных вещей активнее переходит на светлые, из-за чего белые футболки быстрее становятся серыми, а яркие принты тускнеют.
Для большинства белых ресиверных тканей наблюдается значительно больший цветовой переход на ткани для трассировки в цикле Cotton Short (85 мин) при температуре 40 °C по сравнению с циклом Cold Express (30 мин).
Почему ткань разрушается даже после многих стирок
Ученые также заметили, что разрушение ткани не прекращается со временем. Даже во время восьмой и шестнадцатой стирки значительное количество микроволокон продолжает выделяться. Это означает, что ткань постепенно разрушается в течение всего срока службы.
Как правильно стирать вещи
Исследователи советуют выбирать режим, который они называют "более мягким, более холодным и более коротким". Это не только продлевает жизнь любимой футболке, но и помогает экологии:
- Уменьшается количество микропластика и волокон, попадающих в сточные воды.
- Расходуется меньше моющих средств.
- Уменьшается углеродный след за счет меньшего потребления энергии стиральной машиной.
Об источнике: Popular Mechanics
