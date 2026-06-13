Циклон Sabina принесет в Украину грозы и град: где погода сильно ухудшится

Атмосферные фронты циклона "Сабина" принесут осадки в различные регионы страны.

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Погода в Украине 14 июня / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине 14 июня

В каких регионах ожидаются дожди и грозы

Стоит ли ожидать улучшения погоды

В воскресенье, 14 июня, Украину накроет циклон Sabina из Балтики, который принесет дожди и грозы в отдельные регионы. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 14 июня

По прогнозу синоптика, дожди пройдут в западных и северных областях, охватят большинство центральных регионов, а вечером распространятся на Одесскую и Николаевскую области. Местами прогнозируются грозы и возможен град.

видео дня

В то же время в восточных областях, в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму 14 июня будет преобладать сухая погода.

Погода в Украине 14 июня / Фото: Наталья Диденко

Температура будет комфортной и сдержанной, отмечает синоптик. В западных областях воздух прогреется до +17…+22 градусов, в северных и центральных регионах ожидается +19…+24 градуса, а на юге страны — от +23 до +26 градусов.

Погода в Киеве

"В Киеве в воскресенье будет дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем около +20 градусов. Не забудьте зонтики, дождевики, да и не бросайте их далеко, потому что на следующей неделе снова обещают дожди", — подчеркивает Диденко.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Когда в Украине ожидается потепление — прогноз

Синоптик Игорь Кибальчич ранее говорил, что с 18 по 20 июня в Украину начнет возвращаться потепление.

По его прогнозу, температура воздуха начнет повышаться в южных и юго-западных областях, однако ночи еще будут прохладными.

"Температура воздуха ночью будет на уровне 12-17 градусов тепла, а днем - 23-31 градус тепла", - добавил он.

Погода в Украине - последние новости

Как писал ранее Главред, погода в Украине на выходных, 13 и 14 июня, будет дождливой с возможными грозами, а температура будет колебаться около нормы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в эти дни погодные условия будет определять зональный перенос воздушных масс с запада.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 13 июня будет дождливой. Они прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных, южных областях.

Напомним, синоптик Наталья Диденко заявляла, что на выходных температура воздуха снизится примерно до +17...+23 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами в восточной части Украины.

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О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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