Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

Ангелина Подвысоцкая
12 июня 2026, 16:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Погода в Луцке будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +8 градусов.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоды в Украине на 13 июня / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода ночью 13 июня
  • Где температура воздуха поднимется до +28 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 13 июня будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

погода 13 июня
Прогноз погоды в Украине на 13 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 13-14 июня в Украину придет похолодание. В большинстве областей температура воздуха составит 17-23 градуса. 13 июня в восточных и западных областях будет дождь с грозой. 14 июня осадки ожидаются в западных, северных, центральных областях.

видео дня
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 13 июня

В Украине 13 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных, южных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-15° (в западных областях 6-11°), днем 19-24°; на юго-востоке и востоке страны ночью 14-19°, днем 24-29°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +8

По данным meteoprog, 13 июня в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +16...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +8...+18 градусов.

погода 13 июня
Прогноз погоды в Украине 13 июня / фото: meteoprog

Погода 13 июня в Киеве

В Киеве 13 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 19-24°; в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°", — сообщает Укргидрометцентр.

Возможны штормовые порывы ветра — 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение — I уровень опасности.

погода 13 июня
Прогноз погоды в Украине 13 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным карт Европейского центра среднесрочных прогнозов, в Одессе и по области до конца июня будет немного прохладнее, чем в центральных и восточных регионах страны.

Ранее сообщалось, что 12 июня Украина оказалась под влиянием мощного атмосферного фронта, который принес широкий спектр метеорологических явлений: грозы, шквалы, сильные ливни и даже град.

Накануне стало известно, что летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3 градуса. Также Супер Эль-Ниньо нарушит привычный режим осадков по всему миру.

Больше новостей:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Передача функций ТЦК полиции: в Генштабе сделали громкое заявление

Передача функций ТЦК полиции: в Генштабе сделали громкое заявление

17:55Украина
Синоптики объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

16:19Синоптик
Доллар резко обвалился, а евро дорожает: курс валют на 15 июня

Доллар резко обвалился, а евро дорожает: курс валют на 15 июня

16:07Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Пожары в Тольятти и Нижнекамске: дроны атаковали два крупнейших химзавода в День России

Пожары в Тольятти и Нижнекамске: дроны атаковали два крупнейших химзавода в День России

Коварная головоломка со спичками: под силу детям, но сложная для взрослых

Коварная головоломка со спичками: под силу детям, но сложная для взрослых

Василий Веселый: нелегальные казино, коррупционные схемы и контроль над "Сенс Банком"

Василий Веселый: нелегальные казино, коррупционные схемы и контроль над "Сенс Банком"

Умеют найти подход к каждому: четыре месяца рождения лучших учителей

Умеют найти подход к каждому: четыре месяца рождения лучших учителей

Что означают буквы AA и AAA на батарейках: загадка, о которой мало кто знает

Что означают буквы AA и AAA на батарейках: загадка, о которой мало кто знает

Последние новости

17:40

В Украине нашли богатства Ани Лорак на миллионы долларов — детали

17:33

Как ещё можно назвать Алину на украинском языке: необычные варианты для общения

17:06

Пьяный сотрудник и удержание людей с инвалидностью: скандал в Тернопольском ТЦК

17:02

В офис и на отдых: какая обувь в моде летом 2026Видео

17:00

Миллионерша работает в такси и скрывает от семьи свое богатство

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
16:59

Как часто на самом деле нужно стирать постельное белье летом: ответ врачей

16:52

Чтобы не слиплись в один комок: простые правила заморозки клубники и малины

16:31

Капуста будет защищена весь сезон: дешевое средство, которое спасет урожай

16:19

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

Реклама
16:10

Помидоры дадут в два раза больше плодов: что обязательно нужно сделать в июне

16:07

Доллар резко обвалился, а евро дорожает: курс валют на 15 июня

16:04

Не только к деньгам: что на самом деле означает, когда чешутся ладони

15:55

"Мальчик из будущего" в модных кроссовках на старой картине озадачил всех

15:54

"Постоянные депрессии": Камалия рассказала о проблемах дочерей

15:50

Негатив обойдёт стороной: 5 способов очистить свою энергетику

15:36

Гороскоп Таро на завтра 13 июня: Тельцам - урок, Львам - осторожность

15:32

Кран станет чистым и блестящим за 5 минут: в каком простом средстве его замочить

15:19

Как за считанные секунды отличить ядовитую змею от неядовитой: 3 признака

15:10

Путинистку Долину догнала карма: потеряла все

14:56

Люди по всему миру массово отказываются от солнечных панелей

Реклама
14:56

Василий Веселый: нелегальные казино, коррупционные схемы и контроль над "Сенс Банком"

14:54

Россия выбирает ракеты: украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги

14:54

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак

14:49

"Град и шквалы": синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

14:20

Короли хаоса и драмы: топ-5 самых опасных и конфликтных знаков зодиака

13:49

"Откаты" на сумму почти 8 миллионов: НАБУ раскрыло коррупционную схему в Полтаве

13:46

"Удовлетворяем друг друга": Мартыновская сделала признание про отношения

13:45

Догадываются далеко не все: как перевести выражение "легок на помине" на украинский

13:43

В Житомире прогремел взрыв без объявления тревоги: что известно

13:38

Законные владельцы "Артериума" выиграли дело в Высоком суде Англии и Уэльса и вернули похищенную собственность

13:24

Умеющая ходить по суше рыба с огромной пастью напугала целый город

13:13

РФ горит от Петербурга до Татарстана, Кремль теряет тыл: как Украина меняет ход войныФото

13:10

Умерла принцесса: королевская семья сделала заявление

13:08

Весь секрет в начинке: рецепт закуски из кабачков за 10 минут

13:04

"Заспиртовался": Иво Бобул впервые высказался о потере веса

12:57

Гораздо глубже, чем привычка: почему на самом деле кот ложится спать рядом с хозяином

12:28

Таинственная записка из старой капсулы времени предсказала будущее

12:15

Дроны атаковали Татарстан и Самарскую область: на НПЗ пожар, цели поражены

12:15

РФ может ударить по Украине "Орешником" уже сегодня — Воздушные силы ВСУ

12:01

Китайский гороскоп на завтра, 13 июня: Козлам - избегание, Кроликам - спонтанность

Реклама
12:01

Никакой не "Вася": как по-украински ласково обратиться к Василию

11:31

В США можно получить участок мечты без покупки дорогой землиВидео

11:09

"Ребенок не закричал": победительница "Холостяка" в слезах поделилась пережитымВидео

11:09

Реформа на низком старте: Свириденко сказала, когда военным повысят выплаты

10:56

Украина побеждает в войне: Bloomberg предупредил о возможном отчаянном шаге Путина

10:52

Бросала котов, привязывала петарды: Ольга Мартыновская угодила в скандалВидео

10:22

Не стоит понижать: на какую температуру включать кондиционер летом

10:07

"Ничего святого и человеческого": известная певица разнесла Тараса Цимбалюка

10:05

Три строгих запрета в праздник 13 июня: чем нельзя заниматься в этот день

09:58

"Чтобы РФ горела ещё сильнее": Украина будет просить у ЕС $20 млрд на усиление ударов

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять