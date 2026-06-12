Синоптики объявили штормовое предупреждение: где будет бушевать непогода

Погода в Луцке будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +8 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 13 июня / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 13 июня

Где температура воздуха поднимется до +28 градусов

В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 13 июня будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 13 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 13-14 июня в Украину придет похолодание. В большинстве областей температура воздуха составит 17-23 градуса. 13 июня в восточных и западных областях будет дождь с грозой. 14 июня осадки ожидаются в западных, северных, центральных областях.

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Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 13 июня

В Украине 13 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди, грозы, град и шквалы в северных, центральных, южных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-15° (в западных областях 6-11°), днем 19-24°; на юго-востоке и востоке страны ночью 14-19°, днем 24-29°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +8

По данным meteoprog, 13 июня в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +16...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до +8...+18 градусов.

Прогноз погоды в Украине 13 июня / фото: meteoprog

Погода 13 июня в Киеве

В Киеве 13 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 10-15°, днем 19-24°; в Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°", — сообщает Укргидрометцентр.

Возможны штормовые порывы ветра — 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение — I уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине 13 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным карт Европейского центра среднесрочных прогнозов, в Одессе и по области до конца июня будет немного прохладнее, чем в центральных и восточных регионах страны.

Ранее сообщалось, что 12 июня Украина оказалась под влиянием мощного атмосферного фронта, который принес широкий спектр метеорологических явлений: грозы, шквалы, сильные ливни и даже град.

Накануне стало известно, что летом 2026 года средняя глобальная температура воздуха может вырасти на целых 3 градуса. Также Супер Эль-Ниньо нарушит привычный режим осадков по всему миру.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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