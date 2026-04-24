Прозрачный пакет и монеты: как избавиться от мух в доме без химикатов

Марина Иваненко
24 апреля 2026, 22:18
Мухи на кухне могут стать проблемой — как простой пакет с водой поможет отпугнуть насекомых без химии и лишних затрат, используя только подручные средства.
Как избавиться от мух в доме
Как избавиться от мух в доме

О чем вы узнаете:

  • Как сделать простой отпугиватель мух
  • Почему пакет с водой действительно работает
  • Как быстро защитить кухню от нашествия мух

С наступлением весны и лета мухи становятся настоящей проблемой, особенно на кухне. Они не только раздражают своим жужжанием, но и переносят бактерии, создавая угрозу для гигиены и чистоты. Вместо того, чтобы покупать дорогие химикаты или развешивать липкие ловушки, можно воспользоваться простым методом, о котором рассказывает издание Blikk. Все, что для этого понадобится, — это обычный пакет, вода и несколько мелких предметов.

Как сделать эффективную защиту от мух

Метод основан на особенностях зрения насекомых. Для создания естественного отпугивателя нужно:

  1. Взять прозрачный пластиковый пакет (лучше на молнии).
  2. Наполнить его водой.
  3. Бросить внутрь несколько медных монет или шариков из алюминиевой фольги.
  4. Плотно закрыть пакет и подвесить его у окна или входной двери.

Главным условием является то, что на пакет должен попадать солнечный свет. Солнце, отражаясь от воды и блестящих предметов, создает хаотичные блики.

Почему мухи боятся пакета с водой

Как объясняют на Centrum.cz, весь секрет в сложном строении глаз мухи. Пакет с водой и монетами работает как линза, преломляющая свет в непредсказуемых направлениях. У мух очень сложные глаза, которые видят все вокруг одновременно. Когда солнце попадает на пакет с водой и монетами, возникает множество ярких бликов. Для мухи это выглядит как странная вспышка или опасное движение, которое она не понимает. Насекомое воспринимает такую конструкцию как большую угрозу или препятствие и поэтому просто боится лететь в эту сторону. Получается естественный барьер, который отпугивает насекомых еще на подлете к окну.

Видео о средствах от мух можно посмотреть здесь:

Почему этот метод работает лучше, чем химия

Этот трюк особенно полезен в пик летнего нашествия насекомых. Основные преимущества метода:

  • Экологичность: нет необходимости распылять аэрозоли, которые портят воздух и могут навредить домашним животным.
  • Экономия: все компоненты (пакет, вода, фольга или монеты) обычно уже есть дома.
  • Простота: установка занимает несколько минут, а эффект длится весь сезон.

Ранее Главред рассказывал о том, какие приборы нельзя включать в удлинитель и почему это опасно. Простые советы помогут избежать перегрева, сохранить технику и защитить дом от пожара.

Об источнике: издание Blikk

Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

