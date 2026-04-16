Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

Марина Иваненко
16 апреля 2026, 20:12
Какие предметы могут загореться или взорваться в мусорном контейнере — перечень опасных отходов и советы по их правильной утилизации для безопасности вашего дома и окружающей среды.
Какие вещи нельзя выбрасывать в мусор?
Какие вещи нельзя выбрасывать в мусор? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие предметы нельзя выбрасывать в мусор
  • Какие вещи могут вызвать пожар или взрыв
  • Как правильно утилизировать опасные отходы

Обычное мусорное ведро может стать источником серьезной опасности. Как отмечают эксперты в материале divany.hu, некоторые товары могут взрываться или вызывать пожар при определенных условиях. Чтобы избежать рисков, важно знать правила утилизации для каждой вещи отдельно.

Батарейки и аккумуляторы

Это одни из самых коварных предметов. Если они соприкасаются с металлом (например, фольгой или другим мусором), они могут искрить.

Использованный аккумулятор может вызвать пожар, если выбросить его в мусорный бак, — отмечается в статье.

Пакеты для попкорна

После приготовления в микроволновке такие пакеты сильно нагреваются. Если пакет немного обгорел или просто остался теплым, при контакте с бумагой или пластиком в мусорном ведре он может загореться. Всегда нужно дать пакету полностью остыть, прежде чем выбрасывать его.

Средства для уборки

Отбеливатели, кухонные обезжириватели и другая бытовая химия являются токсичными и легковоспламеняющимися.

Они могут вступать в реакцию с другими веществами в мусоре, что также может привести к пожару, — предупреждают специалисты.

Пустые бутылки из-под агрессивных средств лучше сдавать как опасные отходы.

Масляные краски и растворители

Даже небольшое количество растворителя или тряпка, загрязненная краской, представляют угрозу. Под воздействием тепла эти вещества могут загореться прямо в мусорном контейнере. Это касается как полупустых банок, так и инструментов для покраски, которые вы решили выбросить.

Аэрозольные баллончики

Дезодоранты, лаки для волос и пены для бритья находятся под высоким давлением.

Бутылки под давлением могут взорваться, что даже может привести к пожару, — объясняют эксперты.

Электронные устройства

Сломанные гаджеты нельзя выбрасывать в общий контейнер. В них содержатся микросхемы и компоненты, которые при определенных условиях становятся источником токсичных веществ или возгорания. Старую технику следует сдавать в соответствующие пункты сбора электронных отходов.

Соблюдение этих простых советов поможет сделать ваш дом безопаснее. Помните:

Если вы выбросите товары, указанные в нашей статье, в мусорный бак, это может представлять серьезный риск.

Ранее Главред рассказывал о том, как использовать водку дома — с помощью простых лайфхаков можно очистить поверхности, избавиться от запахов и даже продлить свежесть цветов без дорогих средств.

Также рассказывали о том, что многие неправильно пользуются стиральной машиной. Избыток порошка, быстрые циклы и сушилка повышают расходы. Как экономить без потери качества.

Об источнике: Венгерское издание Divány

Венгерское издание Divány специализируется на лайфстайл-тематике, охватывая вопросы здоровья, психологии, быта и семейной жизни. Ресурс фокусируется на практических советах, которые помогают читателям улучшать качество повседневной жизни и заботиться о собственной безопасности. Материалы сайта часто основываются на мнениях экспертов и иллюстрируются профессиональным визуальным контентом. Благодаря доступной подаче и актуальности тем, Divány является одним из самых популярных медиа Венгрии в сегменте полезных советов для дома и семьи.

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

СССР их просто украл: какие игрушки на самом деле никогда не были советскими

СССР их просто украл: какие игрушки на самом деле никогда не были советскими

Шахтер в полуфинале Лиги конференций: как прошел матч с АЗ и с кем играть дальше

Где сейчас находится "корона" Богдана Хмельницкого — раскрыто, кто её похитилВидео

От импорта до "самоделки": история появления джинсов в Советском Союзе

Белый уксус в саду: ТОП неожиданных трюков, которые реально работаютВидео

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

Мощные удары дронов: уничтожены эшелоны РФ с топливом под Луганском

Обязателен техосмотр для всех: в правительстве назвали, когда начнутся проверки

Украинские военные заявили о начале блокады Донецка: что известно

Минимум усилий — максимум красок: какие цветы можно сеять прямо в грунт

"Есть проблема": Зеленский сделал тревожное заявление о дефиците для ПВО

Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремльмнение

Апрель снова удивит: что приготовила погода для Днепра в эти выходные

У Зеленского ответили Венсу на возмутительное заявление о помощи Украине

Холодильник больше не будет раздражать шумом: почему он гудит и как это исправить

Почему кот внезапно бьет лапой: три причины, которые удивят опытных владельцевВидео

Кредит €90 миллиардов для Украины: Мадьяр назвал главное условие разблокирования

В заброшенной больнице нашли светящийся предмет: люди начали болеть

В Украину возвращаются морозы — где пройдут дожди и разразятся грозы

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Загадочное украинское слово "імла": что оно на самом деле означает

Россия прорывает границу в двух областях: ситуация обостряется, раскрыта цель Кремля

Девушка ненадолго оставила питомца одного: что устроил грызунВидео

Евро взлетел до нового максимума, доллар идет вверх: курс валют на 17 апреля

YUNA-2026: названы главные триумфаторы музыкальной премии

Чем пахнет Ольга Сумская: взрыв женственности и ароматы для покорения сердецВидео

Тернопольщину накроет дождливая погода: когда небо затянется облаками

"Меня атаковали": Меган Маркл назвала себя "самым затравленным человеком в мире"

Секрет "вечной жизни" нашли на райском острове: как люди живут дольше

Погода на Житомирщине будет теплой, однако есть нюанс: о чем предупредили синоптики

Выцарапаю глаза: на звезду "Не родись красивой" вызверилась актриса Ломоносова

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

Циклон с дождями накроет Львовщину: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Порошенко во время войны разместил 2,3 млрд грн в иностранных облигациях вместо инвестиций в Украину - эксперт

Кремль может готовить атаку на страны НАТО: названа цель Путина

"Кричал": Денисенко сообщила о прилете рядом с домом и реакции сына

Мужчина показал "снимок из будущего": мегаполис ушел под воду

Картофель даст рекордный урожай: на каком расстоянии его следует сажать

Чеснок будет храниться месяцами и не прорастет — что нужно сделатьВидео

"Этого не будет": близкий союзник против "быстрого" вступления Украины в ЕС

Каких 3 знака зодиака ждет невероятный финансовый успех: гороскоп на Новолуние

Женщина 12 лет спасала дом, но вынуждена его снести: в чем причина

Все в сборе: Галкин показал семейное фото и Аллу Пугачеву

"Не юная" и "с пробегом": Тину Кароль жестко подкололи на музыкальной премииВидео

"Куриные мозги": украинский продюсер резко высказался о Таисии Повалий

Гороскоп Таро на завтра 17 апреля: Скорпионам - избегать ошибок, Девам - смирение

В ваших жилах может течь голубая кровь: какие фамилии указывают на знатных предков

У Путина есть три варианта: в ЦПД назвали вероятный год окончания войны

Наступление РФ захлебнулось на старте: на каком важном направлении ВСУ сломали план врага

Сорняки исчезнут навсегда: простой раствор из кухни, который работает лучше химииВидео

