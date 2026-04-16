Обычное мусорное ведро может стать источником серьезной опасности. Как отмечают эксперты в материале divany.hu, некоторые товары могут взрываться или вызывать пожар при определенных условиях. Чтобы избежать рисков, важно знать правила утилизации для каждой вещи отдельно.

Батарейки и аккумуляторы

Это одни из самых коварных предметов. Если они соприкасаются с металлом (например, фольгой или другим мусором), они могут искрить.

Использованный аккумулятор может вызвать пожар, если выбросить его в мусорный бак, — отмечается в статье.

Пакеты для попкорна

После приготовления в микроволновке такие пакеты сильно нагреваются. Если пакет немного обгорел или просто остался теплым, при контакте с бумагой или пластиком в мусорном ведре он может загореться. Всегда нужно дать пакету полностью остыть, прежде чем выбрасывать его.

Средства для уборки

Отбеливатели, кухонные обезжириватели и другая бытовая химия являются токсичными и легковоспламеняющимися.

Они могут вступать в реакцию с другими веществами в мусоре, что также может привести к пожару, — предупреждают специалисты.

Пустые бутылки из-под агрессивных средств лучше сдавать как опасные отходы.

Масляные краски и растворители

Даже небольшое количество растворителя или тряпка, загрязненная краской, представляют угрозу. Под воздействием тепла эти вещества могут загореться прямо в мусорном контейнере. Это касается как полупустых банок, так и инструментов для покраски, которые вы решили выбросить.

Аэрозольные баллончики

Дезодоранты, лаки для волос и пены для бритья находятся под высоким давлением.

Бутылки под давлением могут взорваться, что даже может привести к пожару, — объясняют эксперты.

Электронные устройства

Сломанные гаджеты нельзя выбрасывать в общий контейнер. В них содержатся микросхемы и компоненты, которые при определенных условиях становятся источником токсичных веществ или возгорания. Старую технику следует сдавать в соответствующие пункты сбора электронных отходов.

Соблюдение этих простых советов поможет сделать ваш дом безопаснее. Помните:

Если вы выбросите товары, указанные в нашей статье, в мусорный бак, это может представлять серьезный риск.

Об источнике: Венгерское издание Divány Венгерское издание Divány специализируется на лайфстайл-тематике, охватывая вопросы здоровья, психологии, быта и семейной жизни. Ресурс фокусируется на практических советах, которые помогают читателям улучшать качество повседневной жизни и заботиться о собственной безопасности. Материалы сайта часто основываются на мнениях экспертов и иллюстрируются профессиональным визуальным контентом. Благодаря доступной подаче и актуальности тем, Divány является одним из самых популярных медиа Венгрии в сегменте полезных советов для дома и семьи.

