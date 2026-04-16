Бомба замедленного действия: что нельзя выбрасывать в мусор

О чем вы узнаете:
- Какие предметы нельзя выбрасывать в мусор
- Какие вещи могут вызвать пожар или взрыв
- Как правильно утилизировать опасные отходы
Обычное мусорное ведро может стать источником серьезной опасности. Как отмечают эксперты в материале divany.hu, некоторые товары могут взрываться или вызывать пожар при определенных условиях. Чтобы избежать рисков, важно знать правила утилизации для каждой вещи отдельно.
Батарейки и аккумуляторы
Это одни из самых коварных предметов. Если они соприкасаются с металлом (например, фольгой или другим мусором), они могут искрить.
Использованный аккумулятор может вызвать пожар, если выбросить его в мусорный бак, — отмечается в статье.
Пакеты для попкорна
После приготовления в микроволновке такие пакеты сильно нагреваются. Если пакет немного обгорел или просто остался теплым, при контакте с бумагой или пластиком в мусорном ведре он может загореться. Всегда нужно дать пакету полностью остыть, прежде чем выбрасывать его.
Средства для уборки
Отбеливатели, кухонные обезжириватели и другая бытовая химия являются токсичными и легковоспламеняющимися.
Они могут вступать в реакцию с другими веществами в мусоре, что также может привести к пожару, — предупреждают специалисты.
Пустые бутылки из-под агрессивных средств лучше сдавать как опасные отходы.
Масляные краски и растворители
Даже небольшое количество растворителя или тряпка, загрязненная краской, представляют угрозу. Под воздействием тепла эти вещества могут загореться прямо в мусорном контейнере. Это касается как полупустых банок, так и инструментов для покраски, которые вы решили выбросить.
Аэрозольные баллончики
Дезодоранты, лаки для волос и пены для бритья находятся под высоким давлением.
Бутылки под давлением могут взорваться, что даже может привести к пожару, — объясняют эксперты.
Электронные устройства
Сломанные гаджеты нельзя выбрасывать в общий контейнер. В них содержатся микросхемы и компоненты, которые при определенных условиях становятся источником токсичных веществ или возгорания. Старую технику следует сдавать в соответствующие пункты сбора электронных отходов.
Соблюдение этих простых советов поможет сделать ваш дом безопаснее. Помните:
Если вы выбросите товары, указанные в нашей статье, в мусорный бак, это может представлять серьезный риск.
Об источнике: Венгерское издание Divány
Венгерское издание Divány специализируется на лайфстайл-тематике, охватывая вопросы здоровья, психологии, быта и семейной жизни. Ресурс фокусируется на практических советах, которые помогают читателям улучшать качество повседневной жизни и заботиться о собственной безопасности. Материалы сайта часто основываются на мнениях экспертов и иллюстрируются профессиональным визуальным контентом. Благодаря доступной подаче и актуальности тем, Divány является одним из самых популярных медиа Венгрии в сегменте полезных советов для дома и семьи.
