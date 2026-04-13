Не только для коктейлей: 8 неожиданных способов использования водки в быту

Как использовать водку в домашних условиях — с помощью простых лайфхаков можно очистить поверхности, избавиться от запахов и даже продлить свежесть цветов без дорогих средств.

Оказывается, водка может быть полезна не только во время праздников. Этот напиток способен стать эффективным помощником в быту и даже заменить часть дорогой бытовой химии.

Как пишет издание Martha Stewart, крепкий алкоголь из зерна или картофеля — это натуральное средство, которое хорошо дезинфицирует и быстро испаряется.

1. Как очистить деревянные доски

Дерево не любит избытка воды, поэтому водка является удобным вариантом для очистки. Эксперт по уборке Робин Мерфи отмечает:

Водка убивает бактерии и вирусы и очень быстро испаряется. Это важно, чтобы дерево не испортилось от влаги.

Обработка помогает убрать запахи и пятна с досок и деревянных подносов.

2. Освежитель воздуха своими руками

Вместо дорогих спреев можно смешать водку с несколькими каплями эфирного масла и перелить в бутылку с распылителем. Такое средство не маскирует, а нейтрализует запахи.

3. Как убрать запах со спортивной одежды

Если после тренировок вещи имеют стойкий запах, поможет водка.

Добавьте немного водки прямо в стиральную машину во время стирки, — советует Мерфи.

4. Быстрое освежение одежды

Если вещь не грязная, но имеет неприятный запах, смешайте водку с водой (1:1) и распылите на ткань — запах быстро исчезнет.

5. Как удалить следы от наклеек

Липкие остатки от этикеток или скотча легко убрать: нанесите немного водки, подождите минуту и протрите поверхность тряпкой.

6. Как продлить жизнь цветам

Чтобы букет дольше оставался свежим, добавьте в воду несколько капель водки. Она подавляет развитие бактерий.

7. Уход за волосами

Небольшое количество водки, добавленное в шампунь, может улучшить очищение кожи головы и помочь избавиться от перхоти. Однако стоит учитывать индивидуальную реакцию кожи.

8. Когда нет антисептика

Если под рукой нет спирта или антисептика, водка может частично его заменить. Хотя ее эффективность ниже (около 40% спирта против 70% в медицинских средствах), в бытовых условиях она может стать альтернативой.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

