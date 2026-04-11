Неожиданное решение: как просроченные специи помогают решать повседневные бытовые проблемы

Марина Иваненко
11 апреля 2026, 14:01
Не спешите выбрасывать просроченные приправы. Они пригодятся при уборке, освежении дома и уходе за растениями.
Что делать с просроченными специями
Что делать с просроченными специями / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как можно использовать просроченные специи
  • Как правильно их утилизировать

У многих хозяек на кухне скапливаются пакетики со специями, срок годности которых уже истек. Хотя они теряют насыщенность вкуса и больше не подходят для приготовления блюд, их не обязательно выбрасывать в мусор. Старые приправы можно использовать в других целях.

Почему не стоит выбрасывать старые специи

Специи не портятся так, как скоропортящиеся продукты, но со временем их эфирные масла выветриваются. Тем не менее, они сохраняют достаточно свойств, чтобы приносить пользу в хозяйстве.

Специи, хотя и не портятся, со временем теряют вкус. Однако это не означает, что они становятся бесполезными, хотя лучше избавиться от них во время уборки, — отмечают эксперты.

С помощью Blikk были собраны идеи, как использовать просроченные приправы в повседневной жизни.

Натуральный освежитель воздуха и помощник в уборке

Если вы хотите наполнить дом приятным ароматом или избавиться от запахов после приготовления пищи, можно прокипятить в воде корицу или гвоздику. Они будут действовать как природный освежитель воздуха и будут эффективны для нейтрализации неприятных запахов.

Также просроченные травы, такие как розмарин или тимьян, помогают освежить ковры. Для этого нужно посыпать специи на ковер, дать им постоять или немного потереть щеткой, а затем тщательно пропылесосить. Это не только обновит ворс, но и пылесос будет приятно пахнуть изнутри.

Защита растений и борьба с вредителями без химии

Специи являются эффективными помощниками для садоводов и владельцев комнатных растений. Они могут помочь в следующих случаях:

Отпугивание животных и насекомых

Перец и корица отпугивают оленей и кроликов от сада, а муравьи тоже не любят запах корицы.

Профилактика грибка

Настойка из чайной ложки корицы, замоченной в воде, при регулярном опрыскивании помогает предотвратить грибковые инфекции растений.

Подкормка

Минералы и витамины в орегано, тимьяне или розмарине могут питать растения, если посыпать ими почву во время пересадки.

Как правильно утилизировать специи

Если все другие варианты исчерпаны, лучшим решением будет компостирование. Это экологически чистый способ переработки специй. Простая ревизия на кухонной полке может помочь не только навести порядок, но и найти бесплатные средства для ухода за домом и садом.

Ранее Главред рассказывал о том, что смесь кофе и уксуса является натуральным способом борьбы с жиром и нагаром. Рецепт домашнего очистителя, который возвращает блеск кухне без агрессивных средств.

Также рассказывали, что холодильник не всегда полезен для продуктов. Некоторые овощи, фрукты и напитки портятся в холоде, меняя вкус и структуру. Что лучше не класть в холодильник.

Об источнике: издание Blikk

Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитников

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

