Пустая трата места и денег: что на самом деле не стоит хранить в холодильнике

Марина Иваненко
10 апреля 2026, 20:56
Холодильник не всегда полезен для продуктов. Некоторые овощи, фрукты и напитки портятся в холоде, теряя вкус и структуру. Что лучше не класть в холодильник.
Что нельзя хранить в холодильнике
Что нельзя хранить в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему не все продукты можно хранить в холодильнике
  • Какие продукты теряют вкус и полезные свойства от холода
  • Как правильно хранить еду дома

Многие считают, что холодильник — это символ безопасности и свежести. Вроде бы все логично: чем ниже температура, тем дольше продукты остаются пригодными к употреблению. Однако эксперты Blikk предупреждают, что такой подход неправилен. Хотя холод защищает от быстрого порчи, для определенных категорий продуктов он становится врагом вкуса, текстуры и даже безопасности.

Почему холод не всегда является решением

Некоторые продукты теряют свои свойства именно под воздействием низких температур. Специалисты выделяют пять основных категорий, для которых хранение в холодильнике нежелательно.

Картофель: от крахмала до опасных химикатов

Первая в этом списке — картофель. В прохладной среде его природный крахмал быстро превращается в сахар. Это не только делает овощ неестественно сладким, но и изменяет его структуру на зернистую. Наибольшая опасность поджидает во время приготовления: такое изменение состава может привести к образованию акриламида — химического вещества, которое очень плохо влияет на здоровье. Идеальное место для картофеля — темная, сухая, проветриваемая кладовая.

Помидоры и огурцы: разрушение структуры

Помидоры чувствительны к холоду. Низкая температура останавливает их естественное созревание и повреждает клеточную структуру мякоти, делая ее мучнистой и лишая яркого вкуса.

Похожая ситуация и с огурцами. Вопреки распространенному мнению, в холодильнике они быстро становятся водянистыми, мягкими, а иногда и горькими. Если вы хотите хранить их в холоде, стоит завернуть их в бумажные полотенца, чтобы снизить влажность вокруг.

Базилик и авокадо

Базилик очень чувствителен к холоду: в холодильнике он быстро темнеет и вянет. Поэтому лучше хранить его при комнатной температуре — просто поставить в банку с водой, как цветы.

Авокадо тоже не любит холод. В холодильнике оно не дозревает, поэтому твердый плод там таким и останется. Класть его в холодильник можно только тогда, когда оно уже спелое, и ненадолго.

Кофе и соусы: борьба за аромат и вкус

Кофейные зерна тоже лучше не хранить в холодильнике. Из-за влаги они быстро теряют свой аромат и могут впитывать запахи других продуктов.

То же самое и с острыми соусами и кетчупом. Они и без холодильника хорошо хранятся благодаря своей кислотности, а холод может сделать их вкус менее ярким и "притупленным".

Микробы в холодильнике: гигиена важнее температуры

Помимо того, какие продукты мы храним правильно или неправильно, ученые также обращают внимание на сам холодильник. Исследование Венского университета ветеринарной медицины показало результаты о том, что происходит внутри бытовых холодильников.

Однако самым важным выводом стало то, что сама по себе температура не является основным фактором для размножения микробов.

Наши результаты свидетельствуют, что простые меры, такие как регулярная очистка, оказывают значительное влияние на микробиологическую безопасность, — отметила Эвелин Сельбергерова, руководившая исследованием.

По словам специалистов, комментарий которых приводит издание aktualne.cz, регулярная чистка полок может быть даже важнее идеальной настройки термометра.

Ранее Главред рассказывал о том, что секрет сочного шашлыка — в правильном мясе и температуре. Как выбрать мясо для шашлыка, почему маринад не спасает и как не пересушить мясо.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: издание Blikk

Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

ВСУ откинули оккупантов на стратегически важном участке фронта - детали

Свет будут выключать по всей Украине: как будут действовать графики 11 апреля

Украинцев предупредили об угрозе на Пасху: почему гражданам следует быть бдительными

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

Китайский гороскоп на завтра, 11 апреля: Обезьянам - расставание, Свиньям - лидерство

Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

Какие люди рождаются под знаком власти и силы: пять самых влиятельных дат

ВСУ откинули оккупантов на стратегически важном участке фронта - детали

Выключить нельзя оставить: какие кухонные приборы опасно оставлять в розетке

Один полив — и сад под защитой: как навсегда избавиться от вредителей и болезнейВидео

Муравьи его не выносят: что нужно рассыпать по участку, чтобы они исчезли навсегда

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
Секрет идеально чистого чайника: два натуральных ингредиента творят чудесаВидео

Любит пить: сын путинистки Королевой пожаловался на жену

Секретное оружие советского солдата: зачем на самом деле затачивали пряжку ремня

Свет будут выключать по всей Украине: как будут действовать графики 11 апреля

Слова "тупик" на самом деле нет в украинском языке: как говорить правильно

Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть стильно: советы от дизайнера

Гортензия будет обильно цвести всё лето: что обязательно нужно сделать весной

Слабость Трампа может создать новый хаос в мировой политике: Денисенко назвал рискимнение

Принесёте беду в дом: почему не стоит забирать демонтированную ограду с кладбища

Секреты опытных садоводов: что обязательно сделать весной для плодородной почвыВидео

Украинцев предупредили об угрозе на Пасху: почему гражданам следует быть бдительными

Война лишила его дома, а затем и жены: вся жизнь этого мужчины поместилась в машине

РФ готовит новое масштабное наступление: когда ситуация может резко обостриться

Погода на Житомирщине готовит неприятный сюрприз на Пасхальные выходные: чего ожидать

Девушка бросила парня и сбежала с их "джекпотом", но был ньюанс

На Ровенщине ожидается непогода: чем удивит погода на Пасху и когда придет тепло

"Я не вижу этих денег": Наталка Денисенко удивила признанием о расходах

В трейлер "Дьявол носит Прада 2" попала случайная фанатка — забавный киноляпВидео

Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожарВидео

Один секретный раствор без химии превращает унитаз в сияющий — как в отелеВидео

Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

Что-то "вылезло из стены" в подвале старого дома и напугало женщину

Ковер станет как новый за 10 минут: эффективный лайфхак без выбивания и пылесоса

Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

Снижение температуры и снег: погода в Тернополе на Пасху удивит

Холода будут отступать: когда в Украину придет потепление

"Пойду к Тиграну": пропагандистка Симоньян совершила попытку суицида

Реально ли вторжение из Приднестровья и "буферная зона" в Винницкой области: что известно

YouTybe начал крутить "бесконечную" рекламу: как этого избежать

Цена достигает 1000 долларов: в Украине растёт самый дорогой гриб ЕвропыВидео

Вышел трейлер боевика "Мятеж" с Джейсоном СтейтемомВидео

Лорак заступилась за украинский паспорт и нарвалась на жесткий хейтВидео

В 35 лет от страшного заболевания умер звезда саги "Игра Престолов"

Путин придумает новый "блицкриг": Зеленский насторожил сценарием по Донбассу

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

Гороскоп Таро на завтра 11 апреля: Овнам - начало нового, Львам - риск

Заморозки и дожди: какая погода будет в Харькове на выходных

"Ком в горле": звезду Ворониных жестко унизили в России

Неожиданный скачок цен в Украине: один продукт уже дорожает на глазах

Умоляет не трогать после смерти: больной раком король Чарльз обратился к Уильяму

Рискуете навлечь на себя беду: чего нельзя делать в Страстную пятницуВидео

"Публичная личность": Тополя рассказала о виновном в сливе ее интимного видеоВидео

Помидоры будут крупными и сочными: секрет подкормки, который спасет урожайВидео

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

Телеведущий Остапчук с женой покидает Украину

