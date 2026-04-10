Пустая трата места и денег: что на самом деле не стоит хранить в холодильнике

Холодильник не всегда полезен для продуктов. Некоторые овощи, фрукты и напитки портятся в холоде, теряя вкус и структуру. Что лучше не класть в холодильник.

https://glavred.info/life/marna-trata-miscya-ta-groshey-shcho-naspravdi-ne-varto-zberigati-u-holodilniku-10755845.html Ссылка скопирована

Что нельзя хранить в холодильнике

О чем вы узнаете:

Почему не все продукты можно хранить в холодильнике

Какие продукты теряют вкус и полезные свойства от холода

Как правильно хранить еду дома

Многие считают, что холодильник — это символ безопасности и свежести. Вроде бы все логично: чем ниже температура, тем дольше продукты остаются пригодными к употреблению. Однако эксперты Blikk предупреждают, что такой подход неправилен. Хотя холод защищает от быстрого порчи, для определенных категорий продуктов он становится врагом вкуса, текстуры и даже безопасности.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

Почему холод не всегда является решением

Некоторые продукты теряют свои свойства именно под воздействием низких температур. Специалисты выделяют пять основных категорий, для которых хранение в холодильнике нежелательно.

Картофель: от крахмала до опасных химикатов

Первая в этом списке — картофель. В прохладной среде его природный крахмал быстро превращается в сахар. Это не только делает овощ неестественно сладким, но и изменяет его структуру на зернистую. Наибольшая опасность поджидает во время приготовления: такое изменение состава может привести к образованию акриламида — химического вещества, которое очень плохо влияет на здоровье. Идеальное место для картофеля — темная, сухая, проветриваемая кладовая.

Помидоры и огурцы: разрушение структуры

Помидоры чувствительны к холоду. Низкая температура останавливает их естественное созревание и повреждает клеточную структуру мякоти, делая ее мучнистой и лишая яркого вкуса.

Похожая ситуация и с огурцами. Вопреки распространенному мнению, в холодильнике они быстро становятся водянистыми, мягкими, а иногда и горькими. Если вы хотите хранить их в холоде, стоит завернуть их в бумажные полотенца, чтобы снизить влажность вокруг.

Базилик и авокадо

Базилик очень чувствителен к холоду: в холодильнике он быстро темнеет и вянет. Поэтому лучше хранить его при комнатной температуре — просто поставить в банку с водой, как цветы.

Авокадо тоже не любит холод. В холодильнике оно не дозревает, поэтому твердый плод там таким и останется. Класть его в холодильник можно только тогда, когда оно уже спелое, и ненадолго.

Кофе и соусы: борьба за аромат и вкус

Кофейные зерна тоже лучше не хранить в холодильнике. Из-за влаги они быстро теряют свой аромат и могут впитывать запахи других продуктов.

То же самое и с острыми соусами и кетчупом. Они и без холодильника хорошо хранятся благодаря своей кислотности, а холод может сделать их вкус менее ярким и "притупленным".

Микробы в холодильнике: гигиена важнее температуры

Помимо того, какие продукты мы храним правильно или неправильно, ученые также обращают внимание на сам холодильник. Исследование Венского университета ветеринарной медицины показало результаты о том, что происходит внутри бытовых холодильников.

Однако самым важным выводом стало то, что сама по себе температура не является основным фактором для размножения микробов.

Наши результаты свидетельствуют, что простые меры, такие как регулярная очистка, оказывают значительное влияние на микробиологическую безопасность, — отметила Эвелин Сельбергерова, руководившая исследованием.

По словам специалистов, комментарий которых приводит издание aktualne.cz, регулярная чистка полок может быть даже важнее идеальной настройки термометра.

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред