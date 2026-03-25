Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих — советы диетологов

О чем вы узнаете:
- Почему замороженные овощи иногда полезнее свежих
- Какие продукты лучше всего покупать именно в замороженном виде
Советы по здоровому питанию часто акцентируют внимание только на свежих продуктах. Однако диетологи утверждают, что замороженные овощи являются не просто удобной заменой, но и могут быть более полезной альтернативой. Замораживание сохраняет витамины именно в тот момент, когда овощ наиболее спелый.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.
Время — главный враг свежих овощей
На "Eatingwell" объясняют, что главная проблема свежих овощей — это время. Питательные вещества начинают разрушаться сразу после сбора. Пока овощ доедет с поля до магазина и еще несколько дней пролежит в холодильнике, уровень витаминов значительно падает.
Питательные вещества естественным образом разрушаются со временем. Если свежие продукты лежат в холодильнике несколько дней, уровень питательных веществ может снизиться, — говорит диетолог Мелисса Халас.
Овощи, которые лучше покупать замороженными
Брокколи и цветная капуста
Содержат соединения, помогающие бороться с раковыми клетками. Замораживание сохраняет эти вещества, а в сезонные периоды замороженная цветная капуста дешевле свежей.
Шпинат
Свежая зелень быстро вянет и теряет полезные свойства. Замороженный шпинат уже вымыт и нарезан, его удобно добавлять в супы, соусы или смузи.
Зеленый горошек
Свежий горох быстро теряет витамин C — иногда уже через сутки после сбора. Замороженный сохраняет почти весь запас витаминов и остается сладким на вкус.
Как правильно выбирать замороженные овощи
Проверяйте на ощупь. Соцветия и зерна должны свободно пересыпаться. Большой ком льда означает повторное размораживание, что портит вкус и полезные свойства.
Читайте состав. Покупайте овощи без добавления соли, сахара или соусов. Лучший вариант — только название овоща.
Избегайте льда. Избыток льда свидетельствует о неправильном хранении в магазине.
Простые способы приготовления замороженных овощей
Супы и рагу: добавляйте шпинат, горох, брокколи за несколько минут до окончания приготовления.
Хрустящая текстура: цветную капусту или брокколи лучше запекать в духовке или готовить на пару, чтобы избежать лишней влаги.
Смузи: замороженная рисовая цветная капуста делает напиток гуще, не изменяя его сладкий вкус.
Здоровье — это последовательность, а не совершенство. Если выбор стоит между замороженными овощами или их отсутствием — замороженные всегда побеждают, — подытоживает эксперт Эми Шапиро.
Об источнике: EatingWell
EatingWell — издание, которое на протяжении 30 лет делится аппетитными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию.
Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты).
Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия — сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным.
Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая ежемесячно охватывает миллионы пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред