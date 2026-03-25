Почему замороженные овощи могут быть полезнее свежих — советы диетологов

Замороженные овощи сохраняют витамины, даже если свежие овощи утратили свою питательную ценность. Советы по выбору, приготовлению и ежедневному употреблению.

https://glavred.info/life/pochemu-zamorozhennye-ovoshchi-mogut-byt-poleznee-svezhih-sovety-dietologov-10751900.html Ссылка скопирована

Какие овощи лучше хранить в замороженном виде?

О чем вы узнаете:

Почему замороженные овощи иногда полезнее свежих

Какие продукты лучше всего покупать именно в замороженном виде

Советы по здоровому питанию часто акцентируют внимание только на свежих продуктах. Однако диетологи утверждают, что замороженные овощи являются не просто удобной заменой, но и могут быть более полезной альтернативой. Замораживание сохраняет витамины именно в тот момент, когда овощ наиболее спелый.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

Время — главный враг свежих овощей

На "Eatingwell" объясняют, что главная проблема свежих овощей — это время. Питательные вещества начинают разрушаться сразу после сбора. Пока овощ доедет с поля до магазина и еще несколько дней пролежит в холодильнике, уровень витаминов значительно падает.

Питательные вещества естественным образом разрушаются со временем. Если свежие продукты лежат в холодильнике несколько дней, уровень питательных веществ может снизиться, — говорит диетолог Мелисса Халас.

Овощи, которые лучше покупать замороженными

Брокколи и цветная капуста

Содержат соединения, помогающие бороться с раковыми клетками. Замораживание сохраняет эти вещества, а в сезонные периоды замороженная цветная капуста дешевле свежей.

Шпинат

Свежая зелень быстро вянет и теряет полезные свойства. Замороженный шпинат уже вымыт и нарезан, его удобно добавлять в супы, соусы или смузи.

Зеленый горошек

Свежий горох быстро теряет витамин C — иногда уже через сутки после сбора. Замороженный сохраняет почти весь запас витаминов и остается сладким на вкус.

Как правильно выбирать замороженные овощи

Проверяйте на ощупь. Соцветия и зерна должны свободно пересыпаться. Большой ком льда означает повторное размораживание, что портит вкус и полезные свойства.

Читайте состав. Покупайте овощи без добавления соли, сахара или соусов. Лучший вариант — только название овоща.

Избегайте льда. Избыток льда свидетельствует о неправильном хранении в магазине.

Простые способы приготовления замороженных овощей

Супы и рагу: добавляйте шпинат, горох, брокколи за несколько минут до окончания приготовления.

Хрустящая текстура: цветную капусту или брокколи лучше запекать в духовке или готовить на пару, чтобы избежать лишней влаги.

Смузи: замороженная рисовая цветная капуста делает напиток гуще, не изменяя его сладкий вкус.

Здоровье — это последовательность, а не совершенство. Если выбор стоит между замороженными овощами или их отсутствием — замороженные всегда побеждают, — подытоживает эксперт Эми Шапиро.

Об источнике: EatingWell EatingWell — издание, которое на протяжении 30 лет делится аппетитными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию. Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты). Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия — сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным. Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая ежемесячно охватывает миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред