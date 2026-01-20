Пролежит годами: какой едой запастись на случай полного блэкаута

Грамотно сформированные запасы — это не паника, а элемент разумной безопасности.

Вы узнаете:

Какие запасы еды нужно сделать

Какая еда не портится дольше всего

В условиях постоянного отключения света украинцам важно заранее знать, какая еда долго не портится и подходит для длительного хранения. Это позволяет сделать запасы на зиму и быть готовыми к любым чрезвычайным ситуациям.

Какая еда не портится дольше всего

Отвечая на вопрос какая еда не портится дольше всего, эксперты советуют делать ставку на продукты с минимальным содержанием влаги и без скоропортящихся компонентов, пишет УНИАН. Именно такие продукты могут храниться месяцами и даже годами без потери качества.

Какая еда не портится без холодильника

Если света нет, а холодильник не работает, выручат следующие продукты:

молоко и молочные продукты длительного хранения (в тетра-паках, до +25 °C);

овощи: картофель, лук, морковь, свекла, капуста; фрукты: яблоки, лимоны, апельсины, киви; рыбные и мясные консервы; сушеная рыба и вяленое мясо; домашняя и магазинная консервация.

Также рекомендуется хранить крупы (рис, овсяные хлопья, чечевицу, фасоль) и муку в стеклянной таре, добавляя лавровый лист — это снижает риск появления жучков и моли.

Какие продукты питания никогда не портятся

Многих интересует, какие продукты питания никогда не портятся или практически не имеют ограничений по сроку хранения. К таким продуктам относят:

соль;

сахар;

мед;

рис;

сушеную фасоль;

уксус;

соевый соус;

сухое молоко;

кленовый сироп;

крепкий алкоголь.

Именно эти позиции чаще всего включают в стратегические продуктовые запасы.

Какие продукты не имеют срока годности

Формально срок годности указывается почти на всех упаковках, однако существуют продукты, которые при правильных условиях хранения практически не портятся. Отвечая на вопрос какие продукты не имеют срока годности, специалисты чаще всего называют соль, сахар, мед, уксус и алкоголь — они могут храниться десятилетиями.

Продукты длительного хранения для укрытий

Во время массированных атак и длительных отключений электричества в "тревожный чемоданчик" стоит положить:

сгущенное молоко;

каши и супы быстрого приготовления;

орехи и семечки;

галетное печенье и сухари;

питьевую воду;

соки в пакетах;

мясные, рыбные и овощные консервы.

Дополнительно можно взять те продукты, которые вы употребляете ежедневно и точно знаете, что они не испортятся быстро.

