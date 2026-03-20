Можно ли есть мясо во время Великого поста - священник рассказал всю правду

Священник ПЦУ Юлиан Тимчук отметил, что не все должны соблюдать строгие ограничения во время поста.

Стоит ли есть мясо во время поста

Период поста для многих верующих становится временем внутренней борьбы и вопросов о том, насколько строгими должны быть ограничения. Традиционно больше всего дискуссий вызывает отказ от мясных блюд. Священник Православной церкви Украины Юлиан Тимчук в своем TikTok-блоге расставил точки над "і" в вопросе, можно ли есть мясо во время поста.

Священник отметил, что прямого запрета на мясо в Библии нет. Однако церковь опирается на опыт тех, кто достиг значительно более высокого уровня святости.

"Это придумал не я — это придумали святые отцы, это придумала Христова Церковь. Мы опираемся на предание и опыт людей, достигших уровня святости гораздо большего, чем у нас сегодня", - пояснил Юлиан Тимчук.

Он также развеял миф о том, что мясо является единственным источником силы, подчеркнув, что еда прежде всего должна быть полезной, а не просто сытной.

Священник заявил, что пост — это тренировка силы воли. Если человек не способен отказаться от "вкусностей", то он вряд ли сможет противостоять серьезным жизненным искушениям.

"Если мы не можем сдержаться в мелочах, в еде, то как мы хотим преодолеть грехи в нашей жизни?" - задал риторический вопрос отец Юлиан.

В то же время он отметил, что существуют исключения. В частности, речь идет о военных, людях с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или тех, кто по объективным причинам не может соблюдать строгий пост. В таких случаях важнее не рацион, а внутреннее состояние человека.

"Помните, что Господь на небе не смотрит, что мы едим. Но Он смотрит в наше сердце и видит, как мы иногда оправдываем свое нежелание начинать поститься", - подытожил Юлиан Тимчук.

Как сообщал Главред, во время Великого поста слушать музыку не запрещено, однако важно обращать внимание на ее содержание. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук отметил, что музыка должна приносить духовную пользу и положительно влиять на мысли.

Также с началом Великого поста верующие часто интересуются, разрешена ли работа в первую неделю поста. Священник ПЦУ Юлиан Тимчук объяснил в TikTok, что пост не запрещает работать.

О личности: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

