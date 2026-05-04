Ошибка с пергаментной бумагой, которую допускает большинство: что делать запрещено

Стандартная бумага для выпечки изготавливается из целлюлозы, покрытой тонким слоем силикона. Это покрытие предотвращает прилипание пищи к противню.

Вы узнаете:

Когда бумага для выпечки становится вредной

В чем разница между вощеной и силиконовой бумагой

Можно ли использовать бумагу для выпечки несколько раз

Для большинства хозяек пергамент — такой же обязательный атрибут на кухне, как форма для запекания или миксер. Но привычка бездумно стелить лист на противень может обернуться риском для здоровья, если игнорировать температурные ограничения, пишет Kobieta.

Специалисты отмечают, что предел безопасного использования бумаги для выпечки — 220 °C. Именно при этой температуре силиконовое покрытие, предотвращающее прилипание, начинает терять стабильность. Превышение порога приводит к разрушению слоя, дымлению и выделению вредных паров, попадающих в блюдо.

Об этом в интервью Konkret24 рассказала доктор Мажена Павлицкая-Цегелко из Национального института общественного здоровья PZH‑PIB. По ее словам, неправильное использование материалов, контактирующих с пищей, может привести к воздействию ПФАС — так называемых "вечных химикатов".

Если во время приготовления бумага темнеет, становится ломкой или соприкасается с нагревательным элементом, блюдо придется выбросить. Продукты сгорания силикона могут быть токсичными.

Вощеная бумага — табу для духовки

Еще одно распространенное заблуждение — путать силиконовый пергамент с вощеной бумагой. Последняя вообще не предназначена для высоких температур: воск плавится уже при умеренном нагреве, дымит и портит вкус блюда.

В духовке должна использоваться только бумага с силиконовым покрытием, соответствующая европейским стандартам безопасности.

Почему пергамент нельзя использовать повторно

Несмотря на желание уменьшить количество отходов, пергамент — продукт одноразовый. После первого цикла нагрева силиконовый слой теряет целостность, становится более уязвимым к возгоранию, а его частицы могут попадать в пищу. Новый лист гарантирует, что покрытие не разрушено и не выделяет нежелательных веществ.

