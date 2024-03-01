Как правильно использовать пергамент: лайфхак, который упрощает готовку

Духовка - практически неотъемлемая техника в жизни каждой хозяйки. В ней можно приготовить огромное количество блюд от сладкой выпечки до запеченого мяса. Чаще всего для этого используют пергамент или специальный рукав. Мы расскажем, как использовать пергаментную бумагу в духовке правильно.
Какой стороной правильно положить пергаментную бумагу
Все видели, что одна сторона пергаментной бумаги всегда глянцевая, а вторая матовая. Глянцевая создана для того, чтобы духовка равномерно распределила температуру и блюдо хорошо приготовилось. По этому, выкладывать продукты необходимо именно на глянцевую сторону.
Нужно ли смазывать маслом пергаментную бумагу для выпечки
Многих, кто имеет дело с пергаментной бумагой, интересует вопрос о том, требует ли она дополнительного использования масла, Однако ответ на этот вопрос достаточно прост. Вся информация указана на упаковке. В том случае, если бумагу покрывают силиконом, нет необходимости смазывать её маслом. А вот если такая информация отсутствует, то можно обработать бумагу сливочным или растительным маслом.
Как правильно использовать пергамент
Распространенной проблемой пергамента является то, что он никогда не лежит на месте ровно и всегда сдвигается. Этот факт очень мешает в том случае, если нужно выложить продукты на противень аккуратно. Для этого есть лайфхак. Перед использованием, пергамент можно смочить водой и сжать, после чего равномерно распределить без лишних усилий.
Лайфхак
Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.
Смотрите видео-лайфхак о том, как использовать пергамент:
@once.retired
С этим способом пергамент идеально ляжет на лист, сковороду♬ оригинальный звук - ТРИДЦАТЬВОСЬМОЙ
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