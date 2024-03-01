Как правильно использовать пергамент: лайфхак, который упрощает готовку

Главред расскажет, как использовать пергаментную бумагу в духовке, чтобы она хорошо ложилась в противень.

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Как правильно использовать пергамент / коллаж: Главред, фото: скриншот

Духовка - практически неотъемлемая техника в жизни каждой хозяйки. В ней можно приготовить огромное количество блюд от сладкой выпечки до запеченого мяса. Чаще всего для этого используют пергамент или специальный рукав. Мы расскажем, как использовать пергаментную бумагу в духовке правильно.

Какой стороной правильно положить пергаментную бумагу

Все видели, что одна сторона пергаментной бумаги всегда глянцевая, а вторая матовая. Глянцевая создана для того, чтобы духовка равномерно распределила температуру и блюдо хорошо приготовилось. По этому, выкладывать продукты необходимо именно на глянцевую сторону.

Нужно ли смазывать маслом пергаментную бумагу для выпечки

Многих, кто имеет дело с пергаментной бумагой, интересует вопрос о том, требует ли она дополнительного использования масла, Однако ответ на этот вопрос достаточно прост. Вся информация указана на упаковке. В том случае, если бумагу покрывают силиконом, нет необходимости смазывать её маслом. А вот если такая информация отсутствует, то можно обработать бумагу сливочным или растительным маслом.

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Как правильно использовать пергамент

Распространенной проблемой пергамента является то, что он никогда не лежит на месте ровно и всегда сдвигается. Этот факт очень мешает в том случае, если нужно выложить продукты на противень аккуратно. Для этого есть лайфхак. Перед использованием, пергамент можно смочить водой и сжать, после чего равномерно распределить без лишних усилий.

Лайфхак Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

Смотрите видео-лайфхак о том, как использовать пергамент:

@once.retired С этим способом пергамент идеально ляжет на лист, сковороду ♬ оригинальный звук - ТРИДЦАТЬВОСЬМОЙ

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