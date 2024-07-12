Нужно ли смазывать пергамент: простые и проверенные трюки помогут в выпечке

"Нужно ли смазывать пергамент?" - начинающие кулинары и кулинарки всерьез задумываются о таком. Главред максимально детально отвечает на вопрос.
Чем смазать пергаментную бумагу?
Для того, чтобы предотвратить прилипание еды к пергаментной бумаге при выпекании или приготовлении, можно использовать несколько способов, сообщает Ask Λbout Guide:
- Растительное масло или масло для смазывания. Небольшим количеством распределите масло по поверхности пергаментной бумаги, используя кисточку или салфетку.
- Масляный спрей. Используйте специальный спрей для смазывания, который легко наносится на поверхность бумаги.
- Масло с использованием пергаментной бумаги с антипригарным покрытием. Некоторые виды пергаментной бумаги уже имеют антипригарное покрытие, что снижает необходимость в смазывании.
- Выбор способа зависит от того, что вы готовите и какие ингредиенты у вас под рукой.
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Как правильно использовать пергамент для выпечки?
Использование пергаментной бумаги для выпечки помогает предотвратить прилипание пищи к противню или форме для выпечки и облегчает очистку. Вот несколько шагов, как правильно использовать пергаментную бумагу:
- Подготовка. Отрежьте лист пергаментной бумаги по размеру противня или формы для выпечки. Если бумага немного больше, чем форма, можно подрезать ее края или сложить, чтобы она лучше подходила.
- Смазывание. В некоторых случаях можно слегка смазать пергаментное бумагу маслом, если рецепт это требует. Как правило, если бумага имеет антипригарное покрытие, дополнительная смазка не требуется.
- Выпекание. Положите тесто или другие продукты на пергаментную бумагу. Пергаментная бумага должна полностью покрывать дно формы, чтобы предотвратить контакт пищи с поверхностью формы.
- Извлечение готового блюда. После выпекания, дайте блюду немного остыть, затем аккуратно поднимите его с помощью краев пергаментной бумаги. Если это печенье или что-то маленькое, можно использовать шпатель.
- Очистка. Пергаментная бумага одноразовая, поэтому после использования её можно просто выбросить, что значительно облегчает очистку формы для выпечки.
Некоторые дополнительные советы:
- Используйте правильную сторону бумаги: Убедитесь, что пищевая сторона пергамента направлена вверх.
- Избегайте прямого контакта с открытым пламенем: Пергаментная бумага не предназначена для использования на открытом огне или под грилем.
- Температурные ограничения: Проверьте упаковку пергаментной бумаги на предмет максимальной температуры, которой она может выдерживать. Обычно это около 220°C (425°F).
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