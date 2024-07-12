Нужно ли смазывать пергамент: простые и проверенные трюки помогут в выпечке

"Нужно ли смазывать пергамент?" - начинающие кулинары и кулинарки всерьез задумываются о таком. Главред максимально детально отвечает на вопрос.

https://glavred.info/lifehack/nuzhno-li-smazyvat-pergament-prostye-i-proverennye-tryuki-pomogut-v-vypechke-10580246.html Ссылка скопирована

Нужно ли смазывать пергамент? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Чем смазать пергаментную бумагу?

Для того, чтобы предотвратить прилипание еды к пергаментной бумаге при выпекании или приготовлении, можно использовать несколько способов, сообщает Ask Λbout Guide:

Растительное масло или масло для смазывания. Небольшим количеством распределите масло по поверхности пергаментной бумаги, используя кисточку или салфетку.

Масляный спрей. Используйте специальный спрей для смазывания, который легко наносится на поверхность бумаги.

Масло с использованием пергаментной бумаги с антипригарным покрытием. Некоторые виды пергаментной бумаги уже имеют антипригарное покрытие, что снижает необходимость в смазывании.

Выбор способа зависит от того, что вы готовите и какие ингредиенты у вас под рукой.

Что такое Ask About Guide? Ask About Guide - проект посвященный тому, как помочь человеку справиться с многочисленными жизненными трудностями. По состоянию на июль 2024 года на канал подписано 30,1 тысячи подписчиков.

Как правильно использовать пергамент для выпечки?

Использование пергаментной бумаги для выпечки помогает предотвратить прилипание пищи к противню или форме для выпечки и облегчает очистку. Вот несколько шагов, как правильно использовать пергаментную бумагу:

Подготовка. Отрежьте лист пергаментной бумаги по размеру противня или формы для выпечки. Если бумага немного больше, чем форма, можно подрезать ее края или сложить, чтобы она лучше подходила.

Смазывание. В некоторых случаях можно слегка смазать пергаментное бумагу маслом, если рецепт это требует. Как правило, если бумага имеет антипригарное покрытие, дополнительная смазка не требуется.

Выпекание. Положите тесто или другие продукты на пергаментную бумагу. Пергаментная бумага должна полностью покрывать дно формы, чтобы предотвратить контакт пищи с поверхностью формы.

Извлечение готового блюда. После выпекания, дайте блюду немного остыть, затем аккуратно поднимите его с помощью краев пергаментной бумаги. Если это печенье или что-то маленькое, можно использовать шпатель.

Очистка. Пергаментная бумага одноразовая, поэтому после использования её можно просто выбросить, что значительно облегчает очистку формы для выпечки.

Некоторые дополнительные советы:

Используйте правильную сторону бумаги: Убедитесь, что пищевая сторона пергамента направлена вверх.

Избегайте прямого контакта с открытым пламенем: Пергаментная бумага не предназначена для использования на открытом огне или под грилем.

Температурные ограничения: Проверьте упаковку пергаментной бумаги на предмет максимальной температуры, которой она может выдерживать. Обычно это около 220°C (425°F).

Вас может заинтересовать такое:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред