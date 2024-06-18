Можно ли добавлять кориандр в консервацию: хозяйки раскрыли лайфхаки

Можно ли добавлять базилик в консервацию - Главред собрал интересные советы, какие специи помогут добавить насыщенный вкус и аромат блюдам во время консервации. Опытные хозяйки рассказали, что базилик отлично сочетается с консервированным сладким перцем, помидорами или фасолью. Часто его можно увидеть в консервированных огурцах, грибах и кабачках.
Какие огурцы не подходят для консервации
- Считается, если огурцы имеют большую семенную камеру, то лучше оставить их для салатов. Ведь, если такие огурцы консервировать, то они сильно размякнут от маринада.
- Нельзя брать на консервацию очень большие огурцы, ведь они уже имеют грубую кожуру и большие семена внутри. При консервации таких огурцов они не будут иметь вкуса и хорошего вида. Вместо этого лучше выбирать огурцы маленького размера.
- Не стоит консервировать огурцы с повреждением, ведь существует серьезный риск распространения бактерий, а банка впоследствии может "взорваться".
- Нельзя также использовать огурцы с гладкой кожурой. Лучше выбрать огурчики, которые имеют пузырьки - это знак, что они будут сочные и упругие.
Можно ли добавлять петрушку в консервацию
Часто к консервации добавляют не только саму петрушку, но и корень, листья и ее семена. Считается, что лучше всего петрушка подходит для консервации помидоров, огурцов и кабачков. Зелень петрушки придаст консервированному блюду сладкий вкус и приятный аромат.
Что нельзя добавлять в консервацию
- Опытные хозяйки предупреждают, что розмарин и тимьян во время консервации могут придать блюду пряный аромат, однако существует риск, что это может быть слишком насыщенный и резкий запах. Лучше использовать маленькую веточку или вообще воздержаться от этого.
- Лавровый лист часто добавляют везде, однако во время консервации стоит быть осторожным и добавлять его исключительно по рецептуре. Чтобы не испортить свои блюда, стоит использовать его совсем немного.
Смотрите видео о том, как вкусно закрыть хрустящие огурцы:
Когда сажают огурцы в Украине
Обычно огурцы в Украине начинают высаживать в грунт примерно в конце апреля - начале мая. Тогда уже заморозков нет, а температура воздуха обычно устойчиво теплая.
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