Можно ли добавлять кориандр в консервацию: хозяйки раскрыли лайфхаки

Что добавляют в консервацию для насыщенного вкуса - Главред собрал полезные советы, какие специи добавить.

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Можно ли добавлять базилик в консервацию / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Можно ли добавлять базилик в консервацию - Главред собрал интересные советы, какие специи помогут добавить насыщенный вкус и аромат блюдам во время консервации. Опытные хозяйки рассказали, что базилик отлично сочетается с консервированным сладким перцем, помидорами или фасолью. Часто его можно увидеть в консервированных огурцах, грибах и кабачках.

Какие огурцы не подходят для консервации

Считается, если огурцы имеют большую семенную камеру, то лучше оставить их для салатов. Ведь, если такие огурцы консервировать, то они сильно размякнут от маринада.

Нельзя брать на консервацию очень большие огурцы, ведь они уже имеют грубую кожуру и большие семена внутри. При консервации таких огурцов они не будут иметь вкуса и хорошего вида. Вместо этого лучше выбирать огурцы маленького размера.

Не стоит консервировать огурцы с повреждением, ведь существует серьезный риск распространения бактерий, а банка впоследствии может "взорваться".

Нельзя также использовать огурцы с гладкой кожурой. Лучше выбрать огурчики, которые имеют пузырьки - это знак, что они будут сочные и упругие.

Можно ли добавлять петрушку в консервацию

Часто к консервации добавляют не только саму петрушку, но и корень, листья и ее семена. Считается, что лучше всего петрушка подходит для консервации помидоров, огурцов и кабачков. Зелень петрушки придаст консервированному блюду сладкий вкус и приятный аромат.

Что нельзя добавлять в консервацию

Опытные хозяйки предупреждают, что розмарин и тимьян во время консервации могут придать блюду пряный аромат, однако существует риск, что это может быть слишком насыщенный и резкий запах. Лучше использовать маленькую веточку или вообще воздержаться от этого.

Лавровый лист часто добавляют везде, однако во время консервации стоит быть осторожным и добавлять его исключительно по рецептуре. Чтобы не испортить свои блюда, стоит использовать его совсем немного.

Смотрите видео о том, как вкусно закрыть хрустящие огурцы:

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