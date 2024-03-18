Базилик: польза и вред, что нужно знать каждому

Мы привыкли добавлять базилик не только в блюда, но и в напитки, даже не задумываясь, кому нельзя есть базилик.

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Кому нельзя есть базилик / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/

Базилик — это растение семейства мятных. Он появился в Южной Азии, а в XVI веке распространился в Европе. В последнее время также появилась тенденция выращивать его дома, но не все знают можно ли есть базилик каждый день.

О пользе и вреде базилика рассказала нутрициолог Анжела Давидян, давайте разберемся во всех нюансах.

Какой базилик полезнее зеленый или фиолетовый

В состав фиолетового базилика входит большее количество флавоноидов и антоцианов. Это вещества, которые защищают наши клетки от повреждений свободными радикалами и окислительного стресса. Поэтому фиолетовый базилик полезнее зеленого.

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Базилик: польза и вред

В целом все виды базилика очень богаты полезными свойствами. Отдельное внимание заслуживают содержащиеся в нем эфирные масла, которые обладают бактерицидным действием, благодаря чему базилик можно назвать природным антибиотиком. Также он эффективен в отношении стафилококка, кишечной палочки и сальмонеллы. Масло базилика устраняет спазм бронхов, снижает возбудимость кашля и эффективно работает на восстановление обоняния при ковиде.

Кому нельзя есть базилик?

Существует мнение, что базилик может накапливать ртуть, поэтому беременным женщинам лучше ограничить базилик в своем рационе. Следует быть осторожнее и гипотоникам, ведь базилик снижает артериальное давление. Людям, которые имеют аллергию на травы семейства мятных, необходимо отказаться от базилика. Детям до семи лет также не рекомендуют употреблять базилик.

Что такое базилик? Базилик (Ocimum) — травянистое растение, завезенное из Индии, его относят к Яснотковым культурам. В зависимости от сорта есть однолетний или многолетний травянистый кустарник.

С древнегреческого базилик переводится как "король, королевский, царский". Его синонимами являются: душистые васильки, красные васильки, душки. В Азербайджане базилик называют Рейган, в Узбекистане – райхон, в Армении он известен под названием Реан. Такое разнообразие имен свидетельствует только об одном: базилик – невероятно популярная пряная трава во многих странах мира.

Добавим, если ваша собака ест траву, то у нее может быть что-то в пищеварительном тракте, что раздражает его, например, паразиты.

А также косить траву лучше днем, когда в небе облачно, ни в коем случае нельзя заниматься такой работой, когда на улице идет дождь.

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