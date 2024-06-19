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От надоедливых мошек не останется и следа: простые лайфхаки, которые работают

Ангелина Подвысоцкая
19 июня 2024, 20:44обновлено 19 июня, 21:57
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Названо несколько правил, которых стоит придерживаться, чтобы избавиться от мошек насовсем.
мошка, фрукты
Как избавиться от мошек дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Лето - это не только жаркое время года, но и период мошек, которые появляются, казалось бы, из воздуха. Многие хозяйки только приносят в дом ягоды или фрукты, как вместе с ними прилетают и мошки. Некоторые люди отмечают, что эти насекомые появляются в доме даже тогда, когда не покупали ягоды или фрукты.

Иногда бороться с ними очень сложно. Но есть несколько способов, которые помогут хозяйкам избавиться от них. Об этом рассказывает Express.co.uk.

Как избавиться от мошек

Первое, на что нужно обратить внимание, это на еду. Если вы ленитесь выбрасывать остатки еды или испорченные продукты, то не удивляйтесь, что вашими соседями становятся мошки. Именно это притягивает этих насекомых. Даже грязные тарелки в раковине может стать магнитом для мошек.

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Некоторых хозяйки советуют хранить пищевые отходы в морозилке, если вы еще не планируете выбрасывать мусор. Если вы выбрасываете все отходы в мусорное ведро, то не забывайте вовремя выбрасывать это. Такое простое действие избавит вас не только от мошки, но и от неприятного запаха.

Хозяйки советуют хранить фрукты, овощи и ягоды в пакетах или закрытых контейнерах. Их лучше ставить в холодильник или в отдельное помещение с открытым окном. Даже кожуру или отходы от таких продуктов стоит отдельно класть в пакеты и завязывать их.

Если все вышеперечисленное не относится к вам, то, возможно, дело в канализации. Важным нюансом является правило, которого стоит придерживаться всем. После мытья посуды каждый раз стоит лить горячую воду в канализационный слив на кухне или в ванной. Таким образом вы сможете прочистить слив. Если же этого недостаточно и из этого слива чувствуется неприятный запах, то можно засыпать тула соду и залить уксусом; через несколько минут все нужно смыть горячей водой.

В том случае, если вы куда-то спешите и не можете сразу помыть посуду, то ее стоит залить горячей водой и добавить моющее средство. Это средство создаст на поверхности мыльную пленку, которая не будет пропускать мошек к остаткам еды.

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