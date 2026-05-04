"Люди-воздуха": как жители одного из городов Украины массово становились богачами

В XIX веке Одесса превратилась в один из самых динамичных экономических и демографических центров благодаря уникальным условиям, отмечают исследователи.

В XIX веке Одесса росла так стремительно, как ни один другой город империи — и породила уникальный тип предпринимателя, который историки называли "людьми-воздуха". Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов вместе с доктором исторических наук Виктором Савченко в видео на YouTube рассказали, кто это были и как им удавалось делать состояние буквально из ничего, передает 2+2.

Город, который вырос в сто раз за 80 лет

В видео говорится о том, что пока старые европейские столицы в XIX веке десятилетиями топтались на месте, Одесса переживала демографический взрыв, которому не было аналогов во всей Российской империи. Аким Галимов приводит конкретные цифры, подтверждающие этот стремительный взлет.

"В 1832 году в Одессе уже проживало 60 000 человек. В 1849-м — 86 000, а к середине века цифра приблизилась к ста тысячам. В конце же XIX века город стал настоящим мегаполисом с полумиллионным населением", — рассказывает Галимов.

За первую половину XIX века население города выросло более чем в сто раз. Ни один другой город империи не знал ничего подобного.

Почему люди ехали именно в Одессу

За этим ростом стояла не мода и не случай. Порт, прямой выход на мировые рынки и статус "свободного города" — порто-франко — превратили Одессу в магнит для тех, кто искал возможности. Здесь можно было торговать без пошлин, выходить на международный рынок и стартувать практически с нуля.

Именно эта атмосфера породила уникальный слой общества, который отличал Одессу от любого другого города империи.

Кто такие "люди-воздуха"

"Людьми-воздуха" историки называли особый тип одесского предпринимателя — людей без заводов, земли или унаследованного капитала, но с редким умением превращать коммерческую смекалку в деньги. Преимущественно это были евреи, прибывавшие в Одессу из городков "полосы оседлости".

"Это люди, которые занимались скупкой и перепродажей. То, что позже в Советском Союзе называли спекуляцией. Фактически, они были мелкими бизнесменами, которые умели делать деньги буквально из воздуха", — говорит Савченко.

То, что советская система позже криминализировала как "спекуляцию", в Одессе XIX века было нормой и двигателем экономики.

В чем секрет особой ментальности Одессы

Ученый указывает на то, что город формировал особую ментальность — открытую, практичную, ориентированную на мир. Одесская атмосфера быстро переделывала всех, кто попадал на ее улицы.

"В Одессе крутились колоссальные состояния благодаря порту. Это давало возможность каждому жителю чувствовать себя человеком мира", — отмечает Виктор Савченко.

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

