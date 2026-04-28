Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

После отречения российского царя распад империи открыл путь к образованию УНР и попыткам определить её границы на основе национальной идентичности.

Каковы были границы УНР — как Украина присоединила к себе регионы современной России

В 1917–1918 годах Украинская Народная Республика официально включила в свой состав части территории, которая сегодня принадлежит России и другим государствам. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Распад империи и рождение УНР

По его словам, отречение российского царя в 1917 году запустило необратимый процесс распада Российской империи. На обломках старого строя народы, годами угнетаемые имперской машиной, начали создавать собственные государства.

"В 1917 году, после отречения российского царя от власти, империя начинает распадаться. Руководство берет на себя временное правительство, которое пытается идти по пути федерализации. В Киеве образуется Центральная Рада — законодательный орган, который провозглашает Украинскую Народную Республику, сначала как автономию в составе Федеративной России", — рассказал он.

Девять губерний и первые границы УНР

Автономия провозглашалась на четко определенной территории — девяти губерниях, которые в Российской империи назывались малороссийскими.

"Это Киевская, Подольская, Волынская, Полтавская, Черниговская, Екатеринославская, Харьковская, Херсонская губерния и Таврическая без Крыма", — добавил он.

Кубань, Донщина и части Минской губернии — в составе УНР

Галимов отметил, что осенью 1917 года границы Украинской Народной Республики расширились далеко на восток и север — на земли, где, несмотря на десятилетия русификации, сохранились украинский язык и культура.

"В конце осени 1917 года Центральная Рада включает в территорию УНР восточные уезды Минской, Могилевской и Воронежской губерний, а также значительную часть Кубани и Донщины. Это те районы, где люди, несмотря на имперскую политику русификации, сохранили и украинский язык, и украинские культурные традиции", — отметил он.

Как образовалась Кубанская Народная Республика

В видео говорится о том, что в начале 1918 года к УНР на федеративных началах официально присоединилась Кубанская Народная Республика. За этим решением стояла живая память о происхождении.

"В начале 1918 года возникает Кубанская Народная Республика, которая принимает документ о присоединении Кубани к Украинской Народной Республике на федеративных началах. Это как раз те самые потомки запорожских казаков и крестьян из Центральной Украины, которых переселила на Кубань и Ставрополье Екатерина II", — сообщил Галимов.

Крымская Демократическая Республика — что известно

Параллельно, по словам Галимова, разворачивались и другие национальные проекты. Крымскотатарский народ, годами изгоняемый с родной земли, воспользовался моментом.

"Крымско-татарский народ, который имперская государственная машина целенаправленно угнетала и изгоняла из Крыма, наконец получает шанс создать собственное государство. В декабре 1917 года крымские татары провозглашают образование Крымской Демократической Республики", — отмечает он в видео.

Каковы были границы УНР по факту

Галимов отметил, что в ноябре 1917 года Центральная Рада провозгласила неотъемлемой частью УНР также земли, которые сейчас входят в состав Польши и Беларуси, — Холмщину и Подляшье.

"Людям не нужны были карты, чтобы понимать, кто они и в каком государстве хотят жить. Определяющими были язык, культура, традиции. Словом, все, что создает национальную идентичность", — рассказал он.

Однако большинство из этих присоединений остались декларативными. Военная и политическая реальность 1917–1918 годов не позволила закрепить заявленные границы на практике.

"Эти задекларированные в документах Центральной Рады границы Украинской Народной Республики на местности обозначить не успели, потому что буквально за считанные дни ситуация кардинально меняется", — резюмирует он.

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

