Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

Юрий Берендий
28 апреля 2026, 06:45
После отречения российского царя распад империи открыл путь к образованию УНР и попыткам определить её границы на основе национальной идентичности.
Каковы были границы УНР — как Украина присоединила к себе регионы современной России

О чем идет речь в материале:

  • Какие земли входили в состав УНР
  • Какие территории входили в состав УНР в 1917 году
  • Какие территории России ранее были украинскими

В 1917–1918 годах Украинская Народная Республика официально включила в свой состав части территории, которая сегодня принадлежит России и другим государствам. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил, как менялись границы УНР.

видео дня

Распад империи и рождение УНР

По его словам, отречение российского царя в 1917 году запустило необратимый процесс распада Российской империи. На обломках старого строя народы, годами угнетаемые имперской машиной, начали создавать собственные государства.

"В 1917 году, после отречения российского царя от власти, империя начинает распадаться. Руководство берет на себя временное правительство, которое пытается идти по пути федерализации. В Киеве образуется Центральная Рада — законодательный орган, который провозглашает Украинскую Народную Республику, сначала как автономию в составе Федеративной России", — рассказал он.

Смотрите видео о том, как менялись границы Украины:

Девять губерний и первые границы УНР

Автономия провозглашалась на четко определенной территории — девяти губерниях, которые в Российской империи назывались малороссийскими.

"Это Киевская, Подольская, Волынская, Полтавская, Черниговская, Екатеринославская, Харьковская, Херсонская губерния и Таврическая без Крыма", — добавил он.

Кубань, Донщина и части Минской губернии — в составе УНР

Галимов отметил, что осенью 1917 года границы Украинской Народной Республики расширились далеко на восток и север — на земли, где, несмотря на десятилетия русификации, сохранились украинский язык и культура.

"В конце осени 1917 года Центральная Рада включает в территорию УНР восточные уезды Минской, Могилевской и Воронежской губерний, а также значительную часть Кубани и Донщины. Это те районы, где люди, несмотря на имперскую политику русификации, сохранили и украинский язык, и украинские культурные традиции", — отметил он.

Как образовалась Кубанская Народная Республика

В видео говорится о том, что в начале 1918 года к УНР на федеративных началах официально присоединилась Кубанская Народная Республика. За этим решением стояла живая память о происхождении.

"В начале 1918 года возникает Кубанская Народная Республика, которая принимает документ о присоединении Кубани к Украинской Народной Республике на федеративных началах. Это как раз те самые потомки запорожских казаков и крестьян из Центральной Украины, которых переселила на Кубань и Ставрополье Екатерина II", — сообщил Галимов.

Крымская Демократическая Республика — что известно

Параллельно, по словам Галимова, разворачивались и другие национальные проекты. Крымскотатарский народ, годами изгоняемый с родной земли, воспользовался моментом.

"Крымско-татарский народ, который имперская государственная машина целенаправленно угнетала и изгоняла из Крыма, наконец получает шанс создать собственное государство. В декабре 1917 года крымские татары провозглашают образование Крымской Демократической Республики", — отмечает он в видео.

Каковы были границы УНР по факту

Галимов отметил, что в ноябре 1917 года Центральная Рада провозгласила неотъемлемой частью УНР также земли, которые сейчас входят в состав Польши и Беларуси, — Холмщину и Подляшье.

"Людям не нужны были карты, чтобы понимать, кто они и в каком государстве хотят жить. Определяющими были язык, культура, традиции. Словом, все, что создает национальную идентичность", — рассказал он.

Однако большинство из этих присоединений остались декларативными. Военная и политическая реальность 1917–1918 годов не позволила закрепить заявленные границы на практике.

"Эти задекларированные в документах Центральной Рады границы Украинской Народной Республики на местности обозначить не успели, потому что буквально за считанные дни ситуация кардинально меняется", — резюмирует он.

О персонаже: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

УНР ЗУНР История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
07:44Война
06:58Украина
00:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

07:44

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

06:58

РФ ударила по Сумам: дроны повредили дома, магазин и автомобили

06:45

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речьВидео

05:50

Богатство придет именно к ним: четырем знакам зодиака выпадет золотой шанс

05:11

Сигналы из потустороннего мира: как умершие близкие напоминают о себе

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
04:41

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

04:23

Можно ли оставлять на могиле водку и сигареты - священник поставил точку в вопросеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

03:27

Один сорняк может быстро заполонить весь сад: как избавиться от плюща на участкеВидео

Реклама
02:31

Одуванчики исчезнут с участка навсегда: что нужно сделать уже сейчас

02:09

"Бойкот со стороны горожан": в Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько

00:47

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

27 апреля, понедельник
23:36

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

23:12

Экономия на топливе, которая "убьет" авто: от чего стоит отказаться водителямВидео

22:57

Дешево и эффективно: как легко избавиться от сорняков на дорожках

22:52

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

22:38

Рожденные в конкретные четыре месяца, считаются самыми верными в любви

22:20

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

21:55

"Украинская птичка летает туда, куда захочет": Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

21:52

Неприятный запах из стиралки исчезнет: зачем заливать в нее ополаскиватель для рта

Реклама
21:21

Мало кто знает: как сказать "воодушевлять" на украинском - точные варианты

21:02

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

20:54

"Все разваливается": Том Харди отказывается играть в кино

20:53

Гривня укрепит позиции: украинцам сказали, стоит ли покупать доллары и евро

20:35

Погода на Ровенщине снова резко ухудшится: объявлено штормовое предупреждение

19:58

Украина потеряет часть территорий: Мерц назвал цену мира и вступления в ЕС

19:43

Подготовка единого закона об оружии для гражданских: в МВД раскрыли детали

19:42

Больше, чем просто фото: почему в Советском Союзе фотографировали похороны

19:29

Не только современные границы: на каких землях жили украинцы 500 лет назадВидео

19:10

Когда сажать фасоль в открытый грунт в 2026: точные даты для щедрого урожая

19:10

Обречены остаться руинами: Новак – о судьбе разрушенных Россией регионов и "городах-призраках"мнение

19:03

Лимоны будут свежими неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

19:02

Выпадет снег и ударят сильные заморозки: опасная погода идет на Тернопольщину

18:45

Почему 28 апреля нельзя подстригать волосы: какой церковный праздник

18:37

"Железная душа": почему опытные водители никогда не ругают свой автомобиль

18:15

Как правильно по-украински - "строгий" или "суворий": ответ удивит многих

18:14

Силы обороны поразили "жирные" объекты россиян: в Генштабе раскрыли детали ударов

18:12

"Мы этого не ожидали": Витвицкая заговорила о поле ожидаемого первенцаВидео

17:53

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

17:42

Готовили заказные убийства, теракты и диверсии: раскрыта сеть агентов РФФото

Реклама
17:33

"Маленький мистер": Гросу заинтриговала выбором имени первенцаВидео

17:15

Поставки ракет для ПВО и крах экономики РФ: Зеленский провел Ставку

17:10

Цветы, которые не боятся жары и цветут даже без полива: ТОП-10 самых выносливых видов

17:10

Мало кто знает: как часто на самом деле нужно стирать полотенца - ответ удивит

16:57

Цена обвалилась на 41%: в Украине резко подешевела популярная ягода

16:24

Россия использует новые реактивные дроны для атак: какую угрозу они составляют

16:19

"Не увидел хитовости": Кондратюк "прошелся" по песне LELEKA для Евровидения

16:18

Вкусные пирожки без замеса теста за 15 минут - простой рецепт

16:18

Украина оказалась в "мешке" арктического холода: как долго продлится похолодание

16:13

Житомирскую область накроют дожди и сильные заморозки: когда ожидать

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять