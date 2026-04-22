Где в Украине находится "Глаз Саурона": секретный объект СССР, который годами скрывали

Историк рассказал о назначении гигантского секретного объекта СССР, его роли в период холодной войны и причинах упадка после аварии на АЭС.

Секретные объекты СССР в Украине — чем известна станция "Дуга"

В Чернобыльской зоне отчуждения находится один из самых загадочных объектов советской эпохи — радиолокационная станция "Дуга". Из-за своей формы ее часто называют "Глазом Саурона", хотя реальное назначение конструкции было совсем другим. Об истории объекта рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, что известно о станции "Дуга".

"Глаз Саурона" в Чернобыле: что это за объект

По его словам, Советский Союз создал уникальную радиолокационную систему в период Холодной войны. Она состояла из нескольких объектов и имела огромные масштабы.

"Настоящее око Саурона, которое создали русские для того, чтобы воевать со всем миром", — отметил историк.

Речь идет о станции "Дуга", которая находится недалеко от Чернобыля и поражает своими размерами.

Гигантская конструкция советской эпохи

По словам историка, это один из крупнейших радиолокационных объектов своего времени.

"150 метров в высоту… и почти полкилометра в длину", — рассказал Алферов.

Строительство станции начали в 1972 году, а завершили в 1976-м. Объект имел колоссальные масштабы и сложную инженерную конструкцию.

Как работала система "Дуга"

Система была частью советской оборонной инфраструктуры и работала в связке с другими объектами.

"Этот объект должен принимать сигнал", — пояснил историк.

Передающие элементы располагались на территории Черниговской области, вблизи Любеча.

"Другие объекты… испускали сигнал", — добавил Алферов.

Зачем СССР создал этот объект

Главная задача системы была связана с ранним обнаружением ракетной угрозы.

"Эти сигналы должны были фиксировать запуски ракет, летящих из США на Киев", — пояснил историк.

Станция работала как приемный центр и должна была предупреждать о возможных ракетных ударах.

Мифы о "глушении радио"

Вокруг "Дуги" ходило много слухов, в частности о влиянии на западные радиостанции.

"С детства я слышал, что здесь была и система, которая глушила "Голос Америки" или "Радио Свобода", — отметил Алферов.

Впрочем, историки эти версии опровергают.

"Знатоки говорят, что это не так", — подчеркнул он.

Почему станция перестала работать

Алферов отмечает, что объект прекратил свою деятельность в конце 1980-х годов.

"Этот объект перестал действовать 27 апреля 1987 года. Ну, собственно, говорят, что он и так функционировал в такой условной стадии, еще экспериментальной", — рассказал историк.

Причиной стала авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, которая фактически изменила всю инфраструктуру региона.

Почему "Дугу" не демонтировали

Несмотря на запущенное состояние, конструкция до сих пор частично сохранилась.

"Построили его не просто так возле Чернобыльской станции, потому что представьте себе, какое количество электроэнергии требовалось для того, чтобы обслуживать эту историю. Ну, а сейчас это уникальный памятник той эпохи. И подобных уже не осталось. Хотя, скажу честно, что и эту не разобрали исключительно потому, что она находится в зоне и имеет последствия, которые получили любые объекты на Чернобыльской станции и в Чернобыльском регионе", — подытожил историк.

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

