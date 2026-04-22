Где в Украине находится "Глаз Саурона": секретный объект СССР, который годами скрывали

Юрий Берендий
22 апреля 2026, 09:17
Историк рассказал о назначении гигантского секретного объекта СССР, его роли в период холодной войны и причинах упадка после аварии на АЭС.
Секретные объекты СССР в Украине — чем известна станция "Дуга" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Чем известна станция "Дуга"
  • Что такое радар "Дуга"

В Чернобыльской зоне отчуждения находится один из самых загадочных объектов советской эпохи — радиолокационная станция "Дуга". Из-за своей формы ее часто называют "Глазом Саурона", хотя реальное назначение конструкции было совсем другим. Об истории объекта рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, что известно о станции "Дуга".

"Глаз Саурона" в Чернобыле: что это за объект

По его словам, Советский Союз создал уникальную радиолокационную систему в период Холодной войны. Она состояла из нескольких объектов и имела огромные масштабы.

"Настоящее око Саурона, которое создали русские для того, чтобы воевать со всем миром", — отметил историк.

Речь идет о станции "Дуга", которая находится недалеко от Чернобыля и поражает своими размерами.

Гигантская конструкция советской эпохи

По словам историка, это один из крупнейших радиолокационных объектов своего времени.

"150 метров в высоту… и почти полкилометра в длину", — рассказал Алферов.

Строительство станции начали в 1972 году, а завершили в 1976-м. Объект имел колоссальные масштабы и сложную инженерную конструкцию.

Как работала система "Дуга"

Система была частью советской оборонной инфраструктуры и работала в связке с другими объектами.

"Этот объект должен принимать сигнал", — пояснил историк.

Передающие элементы располагались на территории Черниговской области, вблизи Любеча.

"Другие объекты… испускали сигнал", — добавил Алферов.

Зачем СССР создал этот объект

Главная задача системы была связана с ранним обнаружением ракетной угрозы.

"Эти сигналы должны были фиксировать запуски ракет, летящих из США на Киев", — пояснил историк.

Станция работала как приемный центр и должна была предупреждать о возможных ракетных ударах.

Мифы о "глушении радио"

Вокруг "Дуги" ходило много слухов, в частности о влиянии на западные радиостанции.

"С детства я слышал, что здесь была и система, которая глушила "Голос Америки" или "Радио Свобода", — отметил Алферов.

Впрочем, историки эти версии опровергают.

"Знатоки говорят, что это не так", — подчеркнул он.

Почему станция перестала работать

Алферов отмечает, что объект прекратил свою деятельность в конце 1980-х годов.

"Этот объект перестал действовать 27 апреля 1987 года. Ну, собственно, говорят, что он и так функционировал в такой условной стадии, еще экспериментальной", — рассказал историк.

Причиной стала авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, которая фактически изменила всю инфраструктуру региона.

Почему "Дугу" не демонтировали

Несмотря на запущенное состояние, конструкция до сих пор частично сохранилась.

"Построили его не просто так возле Чернобыльской станции, потому что представьте себе, какое количество электроэнергии требовалось для того, чтобы обслуживать эту историю. Ну, а сейчас это уникальный памятник той эпохи. И подобных уже не осталось. Хотя, скажу честно, что и эту не разобрали исключительно потому, что она находится в зоне и имеет последствия, которые получили любые объекты на Чернобыльской станции и в Чернобыльском регионе", — подытожил историк.

Вам также может быть интересно:

О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

РФ ударила по железной дороге, есть погибший и раненый — Кулеба

РФ ударила по железной дороге, есть погибший и раненый — Кулеба

09:41Война
У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси

09:40Интервью
Стрельба в Киеве: водитель открыл огонь по пешеходу

Стрельба в Киеве: водитель открыл огонь по пешеходу

09:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Китайский гороскоп на сегодня, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

Последние новости

10:03

"Ушли один за другим": от тяжелой болезни скончалась жена Сивохо

09:54

Под прицелом был порт: РФ запустила две волны БпЛА по ОдессеФото

09:41

РФ ударила по железной дороге, есть погибший и раненый — КулебаФото

09:40

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси

09:17

Где в Украине находится "Глаз Саурона": секретный объект СССР, который годами скрывалиВидео

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
09:05

После 22 апреля деньги пойдут в руки: 3 знака зодиака ждет финансовый успех

09:04

Стрельба в Киеве: водитель открыл огонь по пешеходуФото

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 апреля (обновляется)

08:20

Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:14

Дроны атаковали Сызрань, прогремели взрывы: под удар мог попасть НПЗ

08:10

Между самозащитой и хаосом: как Украине обуздать рынок оружиямнение

07:14

РФ ударила по Днепру, в городе вспыхнули пожары: что известноФото

06:45

Взрывы на Запорожье: РФ атаковала инфраструктуру, есть жертва и раненый

05:50

На Полтавщину надвигается шквальный ветер: синоптики назвали дату смены погоды

05:15

Меган Маркл хитро насолила королевской семье - что она сделала

04:41

Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

04:20

Мало кто знает, в чем разница между зелеными и черными оливками: ответ удивит

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки на скале за 31 с

03:30

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

03:09

Стрельбы в городах Украины станет больше: экс-сотрудник СБУ предупредил об угрозе

Реклама
02:36

"Не для мертвых": священник сказал, можно ли приносить еду на кладбищеВидео

02:05

Запах в обуви исчезнет к утру: домашний лайфхак, уничтожающий бактерииВидео

01:55

Ученый ошеломил прогнозом: вероятная дата уничтожения человечества

00:52

Погода в Киеве готовит сюрприз: названы сроки резкого удара холода

00:26

О соде и уксусе можно забыть: стиралка засияет чистотой с двумя продуктами

00:07

Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворитВидео

21 апреля, вторник
23:37

"Это большая проблема": тревожный прогноз вероятности новых терактов в Украине

23:03

Эксперты призвали никогда не кричать на кошек: причина, о которой мало задумываютсяВидео

22:59

"Нужно готовиться": эксперт озвучил прогноз по ситуации на Сумщине

22:44

Кусты согнутся от сочных плодов помидоров: одна добавка в почву сотворит чудоВидео

21:54

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

21:35

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

21:31

Куда деваются носки после стирки: места, где техника "прячет" вещи

21:25

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

21:09

Только три знаки зодиака обладают "шестым чувством" – кто они

21:06

Все решится в следующие 24 часа: в ЕС заявили о срочных шагах для Украины

20:33

Мокрый снег, дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

20:31

В Украине обнаружили "следы Богородицы": загадка, которую не могут объяснитьВидео

20:29

В Кабмине раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в ЕС и назвали сроки

20:10

Где хранили деньги в советское время: необычные способы защиты семейного капитала

Реклама
19:58

В Европейском департаменте МВФ высоко оценили усилия НБУ по борьбе с инфляцией, — СМИ

19:41

Андрей Бедняков рассказал о разводе: какие отношения у ведущего с экс-женой

19:35

Цены резко подскочат: названы сроки заметного подорожания товаров

19:33

Весна ставит подножку: Днепропетровщину накроют заморозки, когда ждать минус

19:10

Коваленко объяснил, почему заявления РФ о захвате Луганщины - фейкмнение

19:08

Путин заявил о сценарии завершения войны против Украины - что сказал

18:55

Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

18:54

Как часто можно посещать кладбище: религиозные каноны и малоизвестные правила

18:50

Эмоции зашкаливают: пес в слезах, когда хозяева читали письмо от прошлой семьи

18:46

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

