Тайна Золотых ворот Киева раскрыта: что на самом деле означает их название

Золотые ворота — одна из самых известных исторических достопримечательностей Киева, однако их название до сих пор вызывает споры среди ученых. Существует сразу несколько версий, объясняющих его происхождение, и не все они одинаково правдоподобны. Об этом рассказала научный сотрудник Музея истории Киева Наталья Пинчук.
Как формировался древний Киев
По словам ученой, город с самого начала имел сложную структуру.
"Киев, как и остальные средневековые города, состоял из двух частей — верхней, или горы, и Подола — нижней, простиравшейся по низине Днепра", — пояснила она в интервью РБК-Украина.
Исследователи до сих пор спорят, с какой части началась история столицы. Одни считают, что с Подола — торгового центра, другие — что с верхнего города.
"Именно оно упоминается в летописях, и именно со Старокиевской горы… взяла свое начало наша столица", — отметила эксперт.
В то же время Подол играл ключевую экономическую роль.
"Подол был торгово-ремесленным поселением древнего Киева. Там располагался крупнейший в среднем Поднепровье порт", — добавила она.
Какую роль играли Золотые ворота
Главным входом в верхний город были именно Золотые ворота.
"Парадным входом в верхний город были Золотые ворота, построенные в XI веке", — пояснила Наталья Пинчук.
Это было не просто оборонительное сооружение, а символ статуса Киева как важного политического и культурного центра.
Почему ворота назвали "Золотыми"
Существует несколько версий происхождения названия, однако самая убедительная связана с амбициями Киева подражать крупнейшим городам того времени.
"Наиболее вероятная – потому что Киев равнялся на Константинополь, хотел быть похожим на него", – отметила исследовательница.
Речь идет об аналогии с воротами в Константинополе, которые также имели символическое значение. Подобная логика прослеживается и в названии Софии Киевской, которое отсылает к византийской традиции.
В то же время существуют и альтернативные объяснения. Одно из них — более народное: мол, за въезд в город нужно было платить пошлину — 1 золотой. Другое — что над воротами могла быть позолоченная церковь.
Однако эти версии считаются менее вероятными и больше относятся к фольклору.
Забытые реки и скрытые тайны
История Киева скрывает еще немало загадок. Например, одна из древнейших рек города — Почайна.
"Летопись гласит, что Русь и, в частности, Киев освящали в реке Почайной — притоке Днепра", — рассказала Наталья Пинчук.
Сегодня эта река почти исчезла из городского ландшафта, хотя частично сохранилась под землей.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
