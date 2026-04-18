Тайна Золотых ворот Киева раскрыта: что на самом деле означает их название

Юрий Берендий
18 апреля 2026, 04:02
Историки объяснили значение Золотых ворот в Киеве и раскрыли происхождение их названия, связанное со стремлением города подражать величию древней Византии.
Золотые ворота — почему Золотые ворота в Киеве так называются

  • Почему Золотые ворота так называются
  • Какова история Золотых ворот

Золотые ворота — одна из самых известных исторических достопримечательностей Киева, однако их название до сих пор вызывает споры среди ученых. Существует сразу несколько версий, объясняющих его происхождение, и не все они одинаково правдоподобны. Об этом рассказала научный сотрудник Музея истории Киева Наталья Пинчук.

Главред выяснил, почему Золотые ворота так называются.

Как формировался древний Киев

По словам ученой, город с самого начала имел сложную структуру.

"Киев, как и остальные средневековые города, состоял из двух частей — верхней, или горы, и Подола — нижней, простиравшейся по низине Днепра", — пояснила она в интервью РБК-Украина.

Исследователи до сих пор спорят, с какой части началась история столицы. Одни считают, что с Подола — торгового центра, другие — что с верхнего города.

"Именно оно упоминается в летописях, и именно со Старокиевской горы… взяла свое начало наша столица", — отметила эксперт.

В то же время Подол играл ключевую экономическую роль.

"Подол был торгово-ремесленным поселением древнего Киева. Там располагался крупнейший в среднем Поднепровье порт", — добавила она.

Какую роль играли Золотые ворота

Главным входом в верхний город были именно Золотые ворота.

"Парадным входом в верхний город были Золотые ворота, построенные в XI веке", — пояснила Наталья Пинчук.

Это было не просто оборонительное сооружение, а символ статуса Киева как важного политического и культурного центра.

Почему ворота назвали "Золотыми"

Существует несколько версий происхождения названия, однако самая убедительная связана с амбициями Киева подражать крупнейшим городам того времени.

"Наиболее вероятная – потому что Киев равнялся на Константинополь, хотел быть похожим на него", – отметила исследовательница.

Речь идет об аналогии с воротами в Константинополе, которые также имели символическое значение. Подобная логика прослеживается и в названии Софии Киевской, которое отсылает к византийской традиции.

В то же время существуют и альтернативные объяснения. Одно из них — более народное: мол, за въезд в город нужно было платить пошлину — 1 золотой. Другое — что над воротами могла быть позолоченная церковь.

Однако эти версии считаются менее вероятными и больше относятся к фольклору.

Забытые реки и скрытые тайны

История Киева скрывает еще немало загадок. Например, одна из древнейших рек города — Почайна.

"Летопись гласит, что Русь и, в частности, Киев освящали в реке Почайной — притоке Днепра", — рассказала Наталья Пинчук.

Сегодня эта река почти исчезла из городского ландшафта, хотя частично сохранилась под землей.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

новости Киева История Украины
