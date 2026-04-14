Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Новое открытие полностью "ломает" историю Украины и России - что скрывал Кремль

Юрий Берендий
14 апреля 2026, 21:07
Историки ставят под сомнение существование Переяславских статей, на которых основана российская версия событий 1654 года о "присоединении" Украины к России.
Новое открытие полностью 'ломает' историю Украины и России - что скрывал Кремль
Переяславские статьи — новое открытие меняет историю Украины и России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Существовали ли Переяславские статьи
  • Произошло ли когда-либо присоединение Украины к России
  • Что известно о Переяславских статьях

История отношений Украины и России может оказаться совсем не такой, как ее десятилетиями подавали. Новые факты ставят под сомнение один из ключевых мифов — о якобы "присоединении" Украины к Московии в XVII веке. Речь идет о так называемых Переяславских статьях — документе, который долгое время считался основой этого исторического нарратива. Об этом говорится в видеопроекте "Сокровища нации" на YouTube.

Главред выяснил, существовали ли на самом деле Переяславские статьи.

видео дня

Главная сенсация: оригинала не существует

Как выяснилось, ключевого документа, на который опиралась российская историческая версия, просто не существует.

"В нем речь идет о "Переяславских статьях" — соглашении 1654 года между Богданом Хмельницким и московским царем", — отмечается в материале проекта.

Однако далее выясняется, что оригинала статей нет. Более того, отсутствие документа было зафиксировано еще в XVIII веке.

"Соглашение искали хранители московского архива еще в 1746 году и написали о его отсутствии в своем отчете", — говорится в видео.

Смотрите видео о соглашении Хмельницкого с московским царем:

Этот отчет удалось найти только во время работы над документальным фильмом "Украина. Возвращение своей истории".

Миф о "присоединении" под угрозой

Отсутствие оригинала документа кардинально меняет трактовку исторических событий и разрушает миф о якобы "присоединении" Украины к России. Историки убеждены, что такой важный документ не мог просто исчезнуть бесследно.

"Соглашения либо не было, либо в нем речь шла вовсе не о "присоединении", — делают вывод специалисты.

Как Украина теряла автономию

В то же время исторический контекст показывает, что ситуация была значительно сложнее. После поражений в войне с Речью Посполитой позиции Украины начали ослабевать. Об этом говорится в видеопроекте"В поисках истины".

"После проигранной битвы под Берестечком Украина начнет понемногу терять свои привилегии", — указывается в материале.

Гетман Богдан Хмельницкий пытался изменить ситуацию, но обстоятельства складывались не в его пользу. В поисках поддержки в войне с Польшей он заключает союз с московским царем Алексеем Михайловичем.

Однако последствия этого шага оказались неоднозначными.

"По Переяславским статьям Украина получила поддержку и на 300 лет стала сателлитом России", — добавляется в видео.

Смотрите видео о том, почему Богдан Хмельницкий пошел на сделку с московским царем:

Более того, союз с Москвой фактически ограничил военные возможности Украины.

"Воевать против Польши Хмельницкий больше не мог. Этого не позволила Москва", — отмечается в проекте.

Такое решение вызвало серьезное недовольство даже среди ближайшего окружения гетмана.

"Казацкое окружение так и не простило Хмельницкому этот союз", — резюмируется в видео.

Почему это меняет историю

Фактически речь идет об одной из крупнейших исторических манипуляций. Если оригинала ключевого документа не существует, то вся концепция "воссоединения" может быть искусственной.

Это означает, что история Украины могла быть сознательно переписана, а реальные условия договоренностей — скрыты.

"Пора вернуть свою историю!" — заключается в материале проекта "Сокровища нации".

Об источнике: YouTube-канал "В поисках истины"

YouTube-канал "В поисках истины" — это украинский документально-исторический проект, который возрождает одноименную программу телеканала СТБ. На канале публикуются выпуски о загадочных событиях, исторических личностях, легендах, мифологии и малоизвестных фактах из прошлого. Контент подается в формате расследования, сочетающего исторические материалы, версии экспертов и атмосферную подачу. Канал ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся историей и неожиданными интерпретациями известных событий. Выпуски выходят на украинском языке и охватывают темы от древних цивилизаций до ХХ века. Его особенность — сочетание фактов с легендами, что делает материал более интригующим и зрелищным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять