Новое открытие полностью 'ломает' историю Украины и России - что скрывал Кремль

Историки ставят под сомнение существование Переяславских статей, на которых основана российская версия событий 1654 года о "присоединении" Украины к России.

Переяславские статьи — новое открытие меняет историю Украины и России

История отношений Украины и России может оказаться совсем не такой, как ее десятилетиями подавали. Новые факты ставят под сомнение один из ключевых мифов — о якобы "присоединении" Украины к Московии в XVII веке. Речь идет о так называемых Переяславских статьях — документе, который долгое время считался основой этого исторического нарратива. Об этом говорится в видеопроекте "Сокровища нации" на YouTube.

Главред выяснил, существовали ли на самом деле Переяславские статьи.

Главная сенсация: оригинала не существует

Как выяснилось, ключевого документа, на который опиралась российская историческая версия, просто не существует.

"В нем речь идет о "Переяславских статьях" — соглашении 1654 года между Богданом Хмельницким и московским царем", — отмечается в материале проекта.

Однако далее выясняется, что оригинала статей нет. Более того, отсутствие документа было зафиксировано еще в XVIII веке.

"Соглашение искали хранители московского архива еще в 1746 году и написали о его отсутствии в своем отчете", — говорится в видео.

Этот отчет удалось найти только во время работы над документальным фильмом "Украина. Возвращение своей истории".

Миф о "присоединении" под угрозой

Отсутствие оригинала документа кардинально меняет трактовку исторических событий и разрушает миф о якобы "присоединении" Украины к России. Историки убеждены, что такой важный документ не мог просто исчезнуть бесследно.

"Соглашения либо не было, либо в нем речь шла вовсе не о "присоединении", — делают вывод специалисты.

Как Украина теряла автономию

В то же время исторический контекст показывает, что ситуация была значительно сложнее. После поражений в войне с Речью Посполитой позиции Украины начали ослабевать. Об этом говорится в видеопроекте"В поисках истины".

"После проигранной битвы под Берестечком Украина начнет понемногу терять свои привилегии", — указывается в материале.

Гетман Богдан Хмельницкий пытался изменить ситуацию, но обстоятельства складывались не в его пользу. В поисках поддержки в войне с Польшей он заключает союз с московским царем Алексеем Михайловичем.

Однако последствия этого шага оказались неоднозначными.

"По Переяславским статьям Украина получила поддержку и на 300 лет стала сателлитом России", — добавляется в видео.

Более того, союз с Москвой фактически ограничил военные возможности Украины.

"Воевать против Польши Хмельницкий больше не мог. Этого не позволила Москва", — отмечается в проекте.

Такое решение вызвало серьезное недовольство даже среди ближайшего окружения гетмана.

"Казацкое окружение так и не простило Хмельницкому этот союз", — резюмируется в видео.

Почему это меняет историю

Фактически речь идет об одной из крупнейших исторических манипуляций. Если оригинала ключевого документа не существует, то вся концепция "воссоединения" может быть искусственной.

Это означает, что история Украины могла быть сознательно переписана, а реальные условия договоренностей — скрыты.

"Пора вернуть свою историю!" — заключается в материале проекта "Сокровища нации".

Об источнике: YouTube-канал "В поисках истины" YouTube-канал "В поисках истины" — это украинский документально-исторический проект, который возрождает одноименную программу телеканала СТБ. На канале публикуются выпуски о загадочных событиях, исторических личностях, легендах, мифологии и малоизвестных фактах из прошлого. Контент подается в формате расследования, сочетающего исторические материалы, версии экспертов и атмосферную подачу. Канал ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся историей и неожиданными интерпретациями известных событий. Выпуски выходят на украинском языке и охватывают темы от древних цивилизаций до ХХ века. Его особенность — сочетание фактов с легендами, что делает материал более интригующим и зрелищным.

