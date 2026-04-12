Ничего общего с христианством: зачем бьются яйцами на Пасху

Традиция бить пасхальные яйца имеет давнее символическое значение, соединяя народные обычаи с глубокими представлениями о жизни и воскресении.

https://glavred.info/culture/nichego-obshchego-s-hristianstvom-zachem-byutsya-yaycami-na-pashu-10756184.html Ссылка скопирована

Пасхальные традиции — зачем бьются яйцами на Пасху

О чем идет речь в материале:

Почему бьются яйцами на Пасху

Откуда пошла традиция бить яйцами

Традиция бить яйцами на Пасху кажется знакомой каждому украинцу с детства. Однако мало кто задумывается, что этот обычай имеет гораздо более глубокое и даже неожиданное происхождение. Украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алфtров в видео на YouTube объясняет, что популярная пасхальная игра на самом деле не имеет прямой связи с христианством.

"Но на самом деле эта игра никак не связана с христианством. Это дохристианские верования и традиции", — отмечает историк.

видео дня

Главред выяснил, как появилась традиция биться яйцами на Пасху.

Пасхальная "игра": для чего бьются яйцами

По его словам, сегодня бить яйцами — это развлечение, но раньше этот процесс имел вполне практический и даже азартный характер.

"Тот, кто выигрывал, то есть разбивал яйца другого, забирал яйцо себе. То есть это азартная игра", — объясняет историк.

Таким образом, традиция была не только символической, но и частью народных соревнований, где победитель получал "трофей".

Символ яйца на Пасху

Чтобы понять смысл этого обычая, нужно обратить внимание на значение самого яйца в культуре древних народов.

"Для наших предков, во всем мире на самом деле, не только украинцев, на самом деле это было очень интересным явлением", — говорит Александр Алфёров.

Люди тысячи лет назад не могли объяснить один феномен: как из "мертвого" яйца появляется живое существо.

"Живая женщина рождает живого ребенка. Живое животное рождает живое животное. Но вот курица рождает что? Птица рождает мертвое… но на самом деле, через некоторое время… из этого мертвого рождается живое", — объясняет он.

Именно это чудо стало основой древних верований.

Как появилась связь яиц с Пасхой

Алферов добавил, что со временем дохристианские представления наложились на новую религиозную традицию — празднование Пасхи. И здесь символика яйца получила новое звучание.

"Вам ничего не напоминает эта фраза? Христос воскрес, то есть из мертвого стал живым", — объясняет историк.

Таким образом, произошло слияние двух мировоззрений: древнего представления о рождении жизни из "неживого" и христианской идеи воскресения.

Две традиции в одном обряде

Сегодня, когда украинцы приветствуют друг друга словами "Христос воскрес" и стукаются яйцами, они, сами того не осознавая, воссоздают сразу два пласта культуры.

"Мы исповедуем сразу две традиции — из мертвого становится живым", — подытоживает Александр Алферов.

Именно поэтому обычай, который кажется простым детским соревнованием, на самом деле является частью древнего космогонического представления о сотворении мира.

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред