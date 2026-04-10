Не в Киеве или во Львове: где в Украине появилась первая ложа масонов и кто в ней был

Украинское масонство берет свое начало в 1742 году, когда первая ложа "Трёх братьев" объединила элиту и заложила традиции влиятельного интеллектуального клуба.

О чем идет речь в материале:

Где находилась первая ложа масонов в Украине

Кто входил в масонскую ложу

Как появилось масонство в Украине

Большинство людей, когда думают об украинской истории XVIII века, представляют себе казацкие войны, политические раздоры и борьбу за автономию. Однако параллельно на наших землях развивалось движение, которое уже покорило всю Европу — масонство. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, что известно о масонах в Украине.

Где появились первые масоны в Украине

По его словам, точкой отсчета украинского масонства стал 1742 год. Именно тогда в селе Вишневцы на Волыни открылась первая ложа шотландского обряда "Трех братьев".

"Основал эту ячейку польский генерал французского происхождения барон Петр Делефорт. Вишневец на тот момент был не просто провинциальным городком, а одним из культурных центров, где пересекались интересы влиятельных семей", — рассказал Галимов.

Кто входил в первую масонскую ложу в Украине

Ложа в Вишневцах с самого начала носила элитарный характер. Среди ее участников были не только влиятельные землевладельцы, но и представители знати, которые принимали участие в крупных политических процессах того времени.

Галимов отметил, что князь Михаил Казимир Огинский, потомок украинских князей Вишневецких и генерал-гетман Великого княжества Литовского, стал одним из самых известных представителей вишневецкой ложи и в свое время даже претендовал на польский королевский трон.

Участие таких фигур свидетельствовало о том, что масонство в Украине было не просто клубом для философских дискуссий, а местом, где обсуждались и вопросы большой политики.

Распространение масонства по Украине

После успешного старта в Вишнеvcah масонское движение начало быстро распространяться. Уже во второй половине XVIII века символы масонства — циркуль и угольник — появляются в Киеве, Житомире, Харькове, Каменце-Подольском и Дубно.

"В конце века масонские ложи активно действовали во Львове, где между собой устроили настоящую гонку за влияние", — добавляет Галимов.

Таким образом, Вишневец стал настоящей "колыбелью украинского масонства", а его первые члены заложили традиции элитарного интеллектуального и политического клуба, который влиял на развитие общества.

О личности: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

