"Знают все": историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцев

Юрий Берендий
31 марта 2026, 06:35
Алфёров пояснил, почему известная пословица про "последнюю букву в алфавите" является продуктом советской пропаганды и оказывает опасное влияние на мышление.
Советские пословицы - историк назвал самую опасную пословицу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

  • Какое значение пословицы "я последняя буква в алфавите"
  • Какие пропагандистские элементы СССР включались в образование
  • Какие минусы образования в СССР

Привычные фразы, которые мы слышали ещё со школы, могут иметь значительно более глубокий и опасный смысл, чем кажется на первый взгляд. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, почему одна популярная пословица на самом деле формировала целую систему мышления — и почему её стоит переосмыслить сегодня.

Главред выяснил, какие пословицы не стоит учить.

Какую пословицу историк назвал опасной

Речь идёт о известной фразе, которую знают почти все.

"Я – остання літера алфавіту (укр.). Я – последняя буква алфавита", — напомнил Александр Алферов.

На первый взгляд, это призыв к скромности. Но, по словам историка, смысл значительно глубже и связан с пропагандой.

Смотрите видео о пословице из СССР:

Почему это пословица — продукт советской идеологии

Историк объясняет, что эта фраза не имеет древних корней, как многие думают.

"Я сейчас с вами докажу, что это пословица новая и она является одним из элементов российской пропаганды времён СССР", — подчеркнул Александр Алферов.

По его словам, появление этого выражения связано с реформами и идеологией ХХ века.

Как изменилась азбука и смысл слова "я"

Один из ключевых аргументов историка — языковой.

"Если мы посмотрим с вами старинные документы... то на самом деле в кириллице до реформы 1918 года я, буква я, никогда не была последней буквой в алфавите. Перед нею ещё была фита и ижица", — объяснил он.

Если вам интересно узнать больше интересных исторических фактов, рекомендуем наш материал: Как Россия украла название своего государства — историк раскрыл тайну Кремля.

Более того, раньше использовалось другое слово.

"Если мы даже посмотрим универсалы гетмана Богдана Хмельницкого, или других гетманов, или выражения, которые говорят князья, то они говорили не "я", а говорили "аз". Аз гетман Богдан Хмельницкий войска Запорожского рукою собственной подписываю", — привёл пример историк.

То есть "аз" означало "я" и было первой буквой, а не последней.

Что на самом деле вкладывали в эту пословицу

По словам историка, смысл этой фразы формировал нужную для системы модель поведения.

"То есть, не высовывайся, многого не спрашивай, не думай о себе, обесценивание", — объяснил Александр Алферов.

Это было частью более широкой идеологии коллективизма, где индивидуальность не поощрялась.

Как это влияло на мышление людей

Историк считает, что подобные установки имели долгосрочные последствия.

"Человек уже на уровне школы обесценивался, и он был не человеком. Он был роботом", — отметил он.

Такая система воспитания, по его словам, подавляла инициативу и творчество.

Почему это актуально сегодня

Эта пословица до сих пор остаётся в бытовой речи, хотя её происхождение и смысл мало кто осознаёт.

"Это чрезвычайно опасная пословица, которая на самом деле создаёт из человека обычный механизм. И, конечно, что когда человек не говорит о себе, когда он не интересуется, а растёт с коллективом, то откуда взяться выдающимся художником, выдающимся поэтом, Ну, только, конечно, по призыву партии. Вот так, друзья, история одной пословицы просто переворачивает, на самом деле, всю систему образования Советского Союза. Строить, выращивать немых рабов", — подытожил Александр Алферов.

Историк призывает критически относиться к подобным выражениям и понимать их настоящий смысл.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Глава Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передаёт Википедия.

СССР История Украины Александр Алферов
Власти РФ заявили о очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

Власти РФ заявили о очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

08:25Мир
Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

08:23Фронт
"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

07:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Последние новости

08:25

Власти РФ заявили о очередной атаке дронов на Ленинградскую область: детали

08:23

Войска РФ оккупировали два села и продвинулись на ключевых участках фронта

08:10

"Кухонная революция" и будущее режима Путина: Денисенко рассказал о нестабильности в РФмнение

08:09

Карта Deep State онлайн за 31 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

"Только один способ": Зеленский сказал, как Трамп хочет завершить войну в Украине

Стоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – МиловСтоп-кран сорван: больших наступлений РФ уже не будет, военка испытывает денежный голод – Милов
06:35

Трамп готов закончить войну в Иране без открытия Ормузского пролива – WSJ

06:35

"Знают все": историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцевВидео

05:56

"Она меня чувствует": Дантес рассказал про отношения с известной певицей

04:41

Технический провал СССР: почему советские зрители ждали цветного ТВ почти 20 лет

Реклама
04:14

Как сказать по-украински "с бухты-барахты" - выражения, о которых мало кто знаетВидео

03:51

Покупать больше не нужно: как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней

03:20

Иглесиас показал танцы с 4-месячным сыном от Курниковой

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

02:46

81-летний отец Меган Маркл завел роман с 46-летней медсестрой - детали

02:03

Смерть принца Филиппа: биограф назвал болезнь, от которой умер муж Елизаветы II

01:47

Как получить раннюю клубнику в неделю быстрее: забытый метод без капли химииВидео

01:08

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

01:00

Бабушкино чудо: как сейчас выглядит 14-летняя внучка Пугачевой

00:13

Як очистить жалюзи от пыли не снимая: неожиданно действенный лайфхак

00:08

Резкий погодный поворот: синоптики раскрыли сроки потепления в Киеве

Реклама
30 марта, понедельник
23:44

"Вся правда о материнстве": Ребрик рассказала о переменах в младшей дочери

23:18

Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину - что удалось сорвать ВСУ

23:13

Победа Украины из-за войны США с Ираном: раскрыт неожиданный сценарий

23:10

Днепр окажется в эпицентре облачного фронта: как изменится погода в городе

22:33

В МИД жестко ответили на скандальные обвинения Ирана в адрес Украины

22:12

Россия запустила "Кинжалы" по Украине - где зафиксировали ракеты

22:10

Любовь с первого взгляда и перемены: что ждет Водолеев в апреле - гороскоп на месяцВидео

21:57

РФ атаковала Днепропетровщину почти 70 раз: есть погибший и много раненых

21:51

Зарплаты в Украине выросли: где получают до 78 тысяч, ситуация по регионам

21:48

Помидоры без рассады — как вырастить урожай прямо из почвы

21:42

Заметная экономия на топливе: достаточно нажать одну кнопку в авто

21:26

Тюли станут белоснежными к Пасхе: в каком простом растворе их следует замочить

21:24

Умер звезда "Масок" Владимир Комаров: "Ушел за радугу"

21:16

Украина может провалить подготовку к следующей зиме — названа причина

21:02

Достаточно одной детали: модные аксессуары весны-лета 2026 года

20:46

Перегруппировка РФ или "тишина" перед бурей: что происходит на линии фронта

20:40

Казна на нуле: названы сроки надвигающегося финансового обвала в РФВидео

20:11

Секрет крупных тюльпанов: что обязательно нужно сделать весной

20:09

Кого ждет увольнение, неожиданные деньги и сюрпризы: гороскоп на апрель 2026Видео

19:42

"Есть обязательства": первая леди ответила, пойдет ли Зеленский на второй срок

Реклама
19:29

Чудо-спрей для дома: раскрыт простой секрет идеальной чистоты надолгоВидео

19:28

Весной под каждый куст: чем подкормить клубнику для сладких и больших ягодВидео

19:11

Как за минуту отличить натуральную сметану от подделки: на что смотреть

19:10

Виктор Андрусив: Почему Украина не может отдать Донбасс даже ради мирамнение

18:54

Не только маринад: что влияет на вкус и сочность шашлыка

18:42

Погода резко изменится: когда и где пройдут дожди с грозами, назван регион

18:29

Останется или уйдет: Ребров определился со своим будущим в сборной, что известно

18:18

Лук точно не пойдет в стрелки: каким домашним раствором его следует обработать

18:01

Жених Леси Никитюк показал первую взрослую вечеринку сына

17:51

"Стоп-кран сорван": Россия сворачивает войну против Украины, чего ждать дальшеВидео

