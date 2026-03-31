'Знают все': историк назвал самую опасную школьную пословицу для украинцев

Алфёров пояснил, почему известная пословица про "последнюю букву в алфавите" является продуктом советской пропаганды и оказывает опасное влияние на мышление.

Советские пословицы - историк назвал самую опасную пословицу

Привычные фразы, которые мы слышали ещё со школы, могут иметь значительно более глубокий и опасный смысл, чем кажется на первый взгляд. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, почему одна популярная пословица на самом деле формировала целую систему мышления — и почему её стоит переосмыслить сегодня.

Какую пословицу историк назвал опасной

Речь идёт о известной фразе, которую знают почти все.

"Я – остання літера алфавіту (укр.). Я – последняя буква алфавита", — напомнил Александр Алферов.

На первый взгляд, это призыв к скромности. Но, по словам историка, смысл значительно глубже и связан с пропагандой.

Почему это пословица — продукт советской идеологии

Историк объясняет, что эта фраза не имеет древних корней, как многие думают.

"Я сейчас с вами докажу, что это пословица новая и она является одним из элементов российской пропаганды времён СССР", — подчеркнул Александр Алферов.

По его словам, появление этого выражения связано с реформами и идеологией ХХ века.

Как изменилась азбука и смысл слова "я"

Один из ключевых аргументов историка — языковой.

"Если мы посмотрим с вами старинные документы... то на самом деле в кириллице до реформы 1918 года я, буква я, никогда не была последней буквой в алфавите. Перед нею ещё была фита и ижица", — объяснил он.

Более того, раньше использовалось другое слово.

"Если мы даже посмотрим универсалы гетмана Богдана Хмельницкого, или других гетманов, или выражения, которые говорят князья, то они говорили не "я", а говорили "аз". Аз гетман Богдан Хмельницкий войска Запорожского рукою собственной подписываю", — привёл пример историк.

То есть "аз" означало "я" и было первой буквой, а не последней.

Что на самом деле вкладывали в эту пословицу

По словам историка, смысл этой фразы формировал нужную для системы модель поведения.

"То есть, не высовывайся, многого не спрашивай, не думай о себе, обесценивание", — объяснил Александр Алферов.

Это было частью более широкой идеологии коллективизма, где индивидуальность не поощрялась.

Как это влияло на мышление людей

Историк считает, что подобные установки имели долгосрочные последствия.

"Человек уже на уровне школы обесценивался, и он был не человеком. Он был роботом", — отметил он.

Такая система воспитания, по его словам, подавляла инициативу и творчество.

Почему это актуально сегодня

Эта пословица до сих пор остаётся в бытовой речи, хотя её происхождение и смысл мало кто осознаёт.

"Это чрезвычайно опасная пословица, которая на самом деле создаёт из человека обычный механизм. И, конечно, что когда человек не говорит о себе, когда он не интересуется, а растёт с коллективом, то откуда взяться выдающимся художником, выдающимся поэтом, Ну, только, конечно, по призыву партии. Вот так, друзья, история одной пословицы просто переворачивает, на самом деле, всю систему образования Советского Союза. Строить, выращивать немых рабов", — подытожил Александр Алферов.

Историк призывает критически относиться к подобным выражениям и понимать их настоящий смысл.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Глава Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передаёт Википедия.

