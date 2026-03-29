Тайна века: что случилось с самым большим бриллиантом Украины и где он сейчас

История самого известного бриллианта Украины сочетает в себе роскошь, революцию и драматическую судьбу семьи Терещенко, для которой украшение стало символом.

Самый большой бриллиант — что случилось с самым большим бриллиантом Украины и где он сейчас

О чем идет речь в материале:

Что известно о бриллианте Терещенко

Каким был самый большой бриллиант Украины

Где сейчас находится бриллиант Терещенко

История крупнейшего бриллианта в Украине окутана легендами, драмами и загадочными исчезновениями. Этот драгоценный камень, принадлежавший известной семье меценатов Терещенко, стал не только символом роскоши, но и частью великой истории, которая до сих пор вызывает вопросы. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил, где сейчас находится самый большой бриллиант в истории Украины.

Как появился самый известный алмаз Украины

Речь идет об уникальном украшении, созданном в начале ХХ века для семьи Михаила Терещенко.

"В 1913 году Михаил Терещенко, узнав, что его жена беременна и он ожидает первенца, решает сделать большой жест — подарить бриллиант своей супруге. Они едут в Индию за бриллиантом и заказывают огранку у Cartier", — рассказала винтажная гидесса и лектор Виктория Клименко.

Драгоценность создали мастера Cartier. Это был один из самых дорогих заказов своего времени.

Уникальное колье с голубым бриллиантом

Ювелиры создали роскошное колье, которое стало настоящим произведением искусства:

большой голубой бриллиант в центре;

46 меньших камней разных форм и оттенков;

сложная ювелирная композиция.

Это украшение считается одним из самых изысканных изделий дома Cartier.

Как революция изменила судьбу сокровища

Как говорится в видео, идилия длилась недолго. Началась Первая мировая война, а впоследствии — революция, которая кардинально изменила жизнь семьи.

"И он дарит жене это колье, но наступает Первая мировая война и революция. Терещенко был в составе временного правительства, министром финансов. И, конечно, для большевиков, лично для Ленина, он был врагом номер один. Терещенко, к сожалению, арестовывают и отправляют в тюрьму. И он уже ждет казни, потому что ходили слухи, что Ленин хочет казнить его в день своего рождения, сделать себе такой подарок", — отмечает Виктория Клименко.

Жизнь предпринимателя оказалась под угрозой.

Обмен на свободу: как бриллиант спас жизнь

В отчаянной ситуации жена Терещенко пошла на радикальный шаг.

Она предложила большевикам уникальное бриллиантовое колье в обмен на организацию побега мужа. Именно эта сделка стала поворотным моментом в истории драгоценности.

После этого след бриллианта фактически теряется.

Где сейчас находится самый большой бриллиант Украины

Судьба драгоценности остается загадкой даже сегодня.

"Затем бриллиант пропадает. Кажется, в 78-м году он появляется на аукционе и его покупают. Причем за огромную сумму. Но кто продал бриллиант, кто его купил — неизвестно. Эта информация засекречена. Говорят, что бриллиант сейчас находится где-то в Арабских Эмиратах", — рассказала Виктория Клименко.

Таким образом, одно из самых ценных сокровищ Украины может находиться в частной коллекции.

Легенда о проклятом бриллианте

Историю украшения дополняет мистическая легенда. По преданию, голубой камень был похищен из глаза индуистского божества, что якобы навлекло несчастье на владельцев.

Хотя Михаил Терещенко избежал казни, он потерял все:

поместья;

заводы;

политическое влияние.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

