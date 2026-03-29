В доме электрика из Кропивницкого нашли самый большой клад в мире: что там было

История, которая больше похожа на сюжет фильма, чем на реальность, произошла в Украине в начале 90-х. После смерти обычного электрика в тогдашнем Кировограде (ныне — Кропивницкий) в его доме обнаружили коллекцию, которую впоследствии назвали одной из крупнейших в Европе. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.
Как в квартире обычного электрика нашли сокровище
После смерти Александра Ильина, которого все знали как неприметного "дядю Сашу", его жилье решили проверить. То, что там увидели, шокировало даже опытных экспертов.
"Говорили о ювелирных украшениях, о драгоценных камнях, о золотых монетах, о каких-то эксклюзивных вещах", — рассказала заведующая отделом ОУНБ имени Дмитрия Чижевского Наталья Зеленская.
Впоследствии стало ясно, что это не просто набор ценностей, а масштабная частная коллекция, которую оценивали в десятки миллионов долларов.
Что именно входило в уникальную коллекцию
В доме электрика нашли настоящие раритеты:
- старинные иконы;
- уникальный фарфор;
- ювелирную посуду;
- антикварную мебель;
- археологические находки;
- картины;
- библиотеку из более чем 4 тысяч книг.
Среди самых ценных экспонатов — старинные книги XVI века.
"Петр Мстиславец — это издание 1575 года. Иван Федоров — 1580 год. Когда держишь их в руках, ну, конечно, это впечатляет", — отметила Наталья Зеленская.
Как выглядел владелец самого большого сокровища
Самое удивительное в этой истории — то, что никто даже не подозревал о богатстве Ильина.
"Проходя мимо него, всегда видели в нем такого человека. В рабочей одежде, неопрятного, грязного вида", — отмечает галерист Николай Цуканов.
Его дом также не выдавал ничего особенного. Однако внутри все было буквально завалено ценностями.
"И на чердаках, и в сарае, и в недостроенном доме, и картины были, и все это было забито в комнату, практически зайти было невозможно", — отметила его племянница Ирина Подтьолкова.
Как случайно открыли правду о сокровище
Сенсация произошла случайно. Племянница Ильина решила продать несколько старых книг, не подозревая об их стоимости.
Среди них был даже "Кобзарь" с автографом Тараса Шевченко.
"Пользовались, например, серебряным черпаком, ели борщ, суп, а он был с 18-19 века. Для них это была просто неважная вещь", — объясняет Николай Цуканов.
После появления предметов на рынке в дом заглянули правоохранители.
Как выносили сокровища мешками
По словам очевидцев, изъятие коллекции было масштабным.
"Вырывали подоконники, взламывали пол, разламывали дымоходы", — рассказала Ирина Подтьолкова.
Ценности буквально выносили мешками. Часть передали в музей, но, по словам экспертов, не все сохранилось.
"У него была отдельная коллекция сбруи, которая не дошла до музея, коллекция наград, которая также не дошла до музея", — указал заместитель директора Кировоградского областного краеведческого музея Павел Рыбалко.
Откуда у электрика были такие богатства
Как оказалось, Александр Ильин имел дворянские корни — был потомком рода Римских-Корсаковых. Семейную коллекцию удалось сохранить еще после революции.
С детства он увлекся искусством и научился реставрировать старинные книги.
"Я видел, в каком состоянии книги привозили ему и в каком состоянии они уходили от него. Таких реставраторов сегодня никто не знает", — рассказал Николай Цуканов.
Как он пополнял коллекцию
Ильин не только хранил наследие, но и активно его расширял. Во время Второй мировой войны он обменивал продукты на раритеты.
В его коллекции появились:
- портрет Екатерины II;
- изделия Фаберже;
- предметы, связанные с Петром I.
Также он работал с церковными книгами в Киеве.
"Он принес настоятелю лавры уже готовую работу. Это Евангелие в переплете. Тот так обрадовался: "Мы тебе обязаны". Это его слова. Он так: "Ничего, если можно мне что-нибудь из книг". Ему дают ключ. Ну, выбери себе что-нибудь", — рассказывает коллекционер Вадим Орленко.
Как электрик находил новые сокровища
Как говорится в книге, его профессия помогала в поисках.
"Он работал контролером счетчиков, ходил по городу, по квартирам. Главное — высмотреть, где иконка, где там что-то такое. И начинал разговор с хозяином. Ему удавалось. Это у него как охота была", — объясняет Вадим Орленко.
Феномен коллекции, которую никто не видел
По словам историков, Ильин создал уникальное явление.
"Он смог собрать невероятно значимую для украинской культуры, для музейной традиции коллекцию. И, в конце концов, феномен в том, что это был его внутренний мир, который он никому не показывал", — резюмирует глава украинского Института национальной памяти Александр Алфьоров.
После его смерти появились даже слухи о "проклятии" коллекции, однако они остаются лишь легендами.
Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.
