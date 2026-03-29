В доме электрика из Кропивницкого нашли самый большой клад в мире: что там было

После смерти неприметного электрика в его доме обнаружили коллекцию раритетов стоимостью в десятки миллионов долларов, о существовании которой не догадывались.

Новости Кропивницкого — в доме электрика нашли самый большой клад в мире

О чем идет речь в материале:

Чем известен Александр Ильин

Где нашли крупнейшую частную коллекцию Европы

История, которая больше похожа на сюжет фильма, чем на реальность, произошла в Украине в начале 90-х. После смерти обычного электрика в тогдашнем Кировограде (ныне — Кропивницкий) в его доме обнаружили коллекцию, которую впоследствии назвали одной из крупнейших в Европе. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил, что известно о сокровище Александра Ильина.

Как в квартире обычного электрика нашли сокровище

После смерти Александра Ильина, которого все знали как неприметного "дядю Сашу", его жилье решили проверить. То, что там увидели, шокировало даже опытных экспертов.

"Говорили о ювелирных украшениях, о драгоценных камнях, о золотых монетах, о каких-то эксклюзивных вещах", — рассказала заведующая отделом ОУНБ имени Дмитрия Чижевского Наталья Зеленская.

Впоследствии стало ясно, что это не просто набор ценностей, а масштабная частная коллекция, которую оценивали в десятки миллионов долларов.

Что именно входило в уникальную коллекцию

В доме электрика нашли настоящие раритеты:

старинные иконы;

уникальный фарфор;

ювелирную посуду;

антикварную мебель;

археологические находки;

картины;

библиотеку из более чем 4 тысяч книг.

Среди самых ценных экспонатов — старинные книги XVI века.

"Петр Мстиславец — это издание 1575 года. Иван Федоров — 1580 год. Когда держишь их в руках, ну, конечно, это впечатляет", — отметила Наталья Зеленская.

Как выглядел владелец самого большого сокровища

Самое удивительное в этой истории — то, что никто даже не подозревал о богатстве Ильина.

"Проходя мимо него, всегда видели в нем такого человека. В рабочей одежде, неопрятного, грязного вида", — отмечает галерист Николай Цуканов.

Его дом также не выдавал ничего особенного. Однако внутри все было буквально завалено ценностями.

"И на чердаках, и в сарае, и в недостроенном доме, и картины были, и все это было забито в комнату, практически зайти было невозможно", — отметила его племянница Ирина Подтьолкова.

Как случайно открыли правду о сокровище

Сенсация произошла случайно. Племянница Ильина решила продать несколько старых книг, не подозревая об их стоимости.

Среди них был даже "Кобзарь" с автографом Тараса Шевченко.

"Пользовались, например, серебряным черпаком, ели борщ, суп, а он был с 18-19 века. Для них это была просто неважная вещь", — объясняет Николай Цуканов.

После появления предметов на рынке в дом заглянули правоохранители.

Как выносили сокровища мешками

По словам очевидцев, изъятие коллекции было масштабным.

"Вырывали подоконники, взламывали пол, разламывали дымоходы", — рассказала Ирина Подтьолкова.

Ценности буквально выносили мешками. Часть передали в музей, но, по словам экспертов, не все сохранилось.

"У него была отдельная коллекция сбруи, которая не дошла до музея, коллекция наград, которая также не дошла до музея", — указал заместитель директора Кировоградского областного краеведческого музея Павел Рыбалко.

Откуда у электрика были такие богатства

Как оказалось, Александр Ильин имел дворянские корни — был потомком рода Римских-Корсаковых. Семейную коллекцию удалось сохранить еще после революции.

С детства он увлекся искусством и научился реставрировать старинные книги.

"Я видел, в каком состоянии книги привозили ему и в каком состоянии они уходили от него. Таких реставраторов сегодня никто не знает", — рассказал Николай Цуканов.

Как он пополнял коллекцию

Ильин не только хранил наследие, но и активно его расширял. Во время Второй мировой войны он обменивал продукты на раритеты.

В его коллекции появились:

портрет Екатерины II;

изделия Фаберже;

предметы, связанные с Петром I.

Также он работал с церковными книгами в Киеве.

"Он принес настоятелю лавры уже готовую работу. Это Евангелие в переплете. Тот так обрадовался: "Мы тебе обязаны". Это его слова. Он так: "Ничего, если можно мне что-нибудь из книг". Ему дают ключ. Ну, выбери себе что-нибудь", — рассказывает коллекционер Вадим Орленко.

Как электрик находил новые сокровища

Как говорится в книге, его профессия помогала в поисках.

"Он работал контролером счетчиков, ходил по городу, по квартирам. Главное — высмотреть, где иконка, где там что-то такое. И начинал разговор с хозяином. Ему удавалось. Это у него как охота была", — объясняет Вадим Орленко.

Феномен коллекции, которую никто не видел

По словам историков, Ильин создал уникальное явление.

"Он смог собрать невероятно значимую для украинской культуры, для музейной традиции коллекцию. И, в конце концов, феномен в том, что это был его внутренний мир, который он никому не показывал", — резюмирует глава украинского Института национальной памяти Александр Алфьоров.

После его смерти появились даже слухи о "проклятии" коллекции, однако они остаются лишь легендами.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

