Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

В доме электрика из Кропивницкого нашли самый большой клад в мире: что там было

Юрий Берендий
29 марта 2026, 14:40
После смерти неприметного электрика в его доме обнаружили коллекцию раритетов стоимостью в десятки миллионов долларов, о существовании которой не догадывались.
В доме электрика из Кропивницкого нашли самый большой клад в мире: что там было
Новости Кропивницкого — в доме электрика нашли самый большой клад в мире

О чем идет речь в материале:

  • Чем известен Александр Ильин
  • Где нашли крупнейшую частную коллекцию Европы

История, которая больше похожа на сюжет фильма, чем на реальность, произошла в Украине в начале 90-х. После смерти обычного электрика в тогдашнем Кировограде (ныне — Кропивницкий) в его доме обнаружили коллекцию, которую впоследствии назвали одной из крупнейших в Европе. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил, что известно о сокровище Александра Ильина.

видео дня

Как в квартире обычного электрика нашли сокровище

После смерти Александра Ильина, которого все знали как неприметного "дядю Сашу", его жилье решили проверить. То, что там увидели, шокировало даже опытных экспертов.

"Говорили о ювелирных украшениях, о драгоценных камнях, о золотых монетах, о каких-то эксклюзивных вещах", — рассказала заведующая отделом ОУНБ имени Дмитрия Чижевского Наталья Зеленская.

Впоследствии стало ясно, что это не просто набор ценностей, а масштабная частная коллекция, которую оценивали в десятки миллионов долларов.

Что именно входило в уникальную коллекцию

В доме электрика нашли настоящие раритеты:

  • старинные иконы;
  • уникальный фарфор;
  • ювелирную посуду;
  • антикварную мебель;
  • археологические находки;
  • картины;
  • библиотеку из более чем 4 тысяч книг.

Среди самых ценных экспонатов — старинные книги XVI века.

"Петр Мстиславец — это издание 1575 года. Иван Федоров — 1580 год. Когда держишь их в руках, ну, конечно, это впечатляет", — отметила Наталья Зеленская.

Смотрите видео о сокровищах Ильина:

Как выглядел владелец самого большого сокровища

Самое удивительное в этой истории — то, что никто даже не подозревал о богатстве Ильина.

"Проходя мимо него, всегда видели в нем такого человека. В рабочей одежде, неопрятного, грязного вида", — отмечает галерист Николай Цуканов.

Его дом также не выдавал ничего особенного. Однако внутри все было буквально завалено ценностями.

"И на чердаках, и в сарае, и в недостроенном доме, и картины были, и все это было забито в комнату, практически зайти было невозможно", — отметила его племянница Ирина Подтьолкова.

Как случайно открыли правду о сокровище

Сенсация произошла случайно. Племянница Ильина решила продать несколько старых книг, не подозревая об их стоимости.

Среди них был даже "Кобзарь" с автографом Тараса Шевченко.

"Пользовались, например, серебряным черпаком, ели борщ, суп, а он был с 18-19 века. Для них это была просто неважная вещь", — объясняет Николай Цуканов.

После появления предметов на рынке в дом заглянули правоохранители.

Как выносили сокровища мешками

По словам очевидцев, изъятие коллекции было масштабным.

"Вырывали подоконники, взламывали пол, разламывали дымоходы", — рассказала Ирина Подтьолкова.

Ценности буквально выносили мешками. Часть передали в музей, но, по словам экспертов, не все сохранилось.

"У него была отдельная коллекция сбруи, которая не дошла до музея, коллекция наград, которая также не дошла до музея", — указал заместитель директора Кировоградского областного краеведческого музея Павел Рыбалко.

Откуда у электрика были такие богатства

Как оказалось, Александр Ильин имел дворянские корни — был потомком рода Римских-Корсаковых. Семейную коллекцию удалось сохранить еще после революции.

С детства он увлекся искусством и научился реставрировать старинные книги.

"Я видел, в каком состоянии книги привозили ему и в каком состоянии они уходили от него. Таких реставраторов сегодня никто не знает", — рассказал Николай Цуканов.

Как он пополнял коллекцию

Ильин не только хранил наследие, но и активно его расширял. Во время Второй мировой войны он обменивал продукты на раритеты.

В его коллекции появились:

  • портрет Екатерины II;
  • изделия Фаберже;
  • предметы, связанные с Петром I.

Также он работал с церковными книгами в Киеве.

"Он принес настоятелю лавры уже готовую работу. Это Евангелие в переплете. Тот так обрадовался: "Мы тебе обязаны". Это его слова. Он так: "Ничего, если можно мне что-нибудь из книг". Ему дают ключ. Ну, выбери себе что-нибудь", — рассказывает коллекционер Вадим Орленко.

Как электрик находил новые сокровища

Как говорится в книге, его профессия помогала в поисках.

"Он работал контролером счетчиков, ходил по городу, по квартирам. Главное — высмотреть, где иконка, где там что-то такое. И начинал разговор с хозяином. Ему удавалось. Это у него как охота была", — объясняет Вадим Орленко.

Феномен коллекции, которую никто не видел

По словам историков, Ильин создал уникальное явление.

"Он смог собрать невероятно значимую для украинской культуры, для музейной традиции коллекцию. И, в конце концов, феномен в том, что это был его внутренний мир, который он никому не показывал", — резюмирует глава украинского Института национальной памяти Александр Алфьоров.

После его смерти появились даже слухи о "проклятии" коллекции, однако они остаются лишь легендами.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
19:27

Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

19:18

57-летняя Кайли Миноуг показала стройные ножки в коротком платье

19:15

Химчистка не понадобится: как почистить сиденья в авто без дорогой химииВидео

19:10

Игра на Ближнем Востоке: Алексей Кущ объяснил роль Саудовской Аравии в войнемнение

18:43

Скандал между Украиной и США получил продолжение: новые детали мирных переговоров

18:40

Хозяева москвичи: Димопулос с россиянками затусила в ночном клубе

18:32

Можно ли убирать в праздник 29 марта: строгие приметы

18:08

Окончание отопительного сезона в Украине: в ДТЭК назвали сроки

17:29

"Все мечтают": блогерша Верба похвасталась дорогой покупкой

17:06

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять