В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там было

В самом сердце столицы, на Подоле, в здании, которое готовили к сносу, обнаружили настоящую историческую находку. Она пролежала там десятилетиями и чудом сохранилась до наших дней. Речь идет не о золоте или драгоценностях, а об артефактах, которые могут рассказать гораздо больше — о целой эпохе Киева. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.
Что нашли в старинном доме на Подоле
Ценную находку сделал кладоискатель Алексей Самко во время исследования здания, которое подлежало сносу.
"Вот эти ноты были найдены в старинном доме. Обратите внимание, здесь есть частная печать Федора Ивановича Крыжановского", — сообщил кладоискатель первой гильдии Киева Алексей Самко.
Речь идет о старинных нотах для фортепиано, которые имеют не только культурную, но и историческую ценность.
Кому принадлежали найденные ноты
Находка связана с личностью Федора Крыжановского — известного деятеля своего времени.
Он был предпринимателем, банкиром, политиком, одним из основателей Украинской Центральной Рады и заместителем Михаила Грушевского. Его судьба трагична, ведь советская власть дважды арестовывала его, а впоследствии он был расстрелян.
Именно его личная печать на нотах подтверждает их уникальность и происхождение.
Где в Киеве покупали эти ноты
Как выяснилось, эти музыкальные издания были приобретены в известном киевском книжном магазине семьи Идзиковских.
"Вот такие ноты для фортепиано можно было приобрести в 1900-х годах в Киеве на улице Крещатик, 29", — отметил Алексей Самко.
В начале ХХ века это место было настоящим культурным центром столицы:
- здесь работало около 150 сотрудников;
- читальный зал вмещал до 500 человек;
- действовала собственная типография;
- ежегодно издавали около сотни книг.
Книжный магазин специализировался на украинской и музыкальной литературе, что делает найденные ноты еще более ценными.
Как большевики уничтожили культурное наследие
История этой находки имеет и трагический аспект. Во время большевистской оккупации книжный магазин Идзиковских был разграблен и сожжен.
Именно поэтому найденные ноты — это не просто старые бумаги, а редкие свидетели уничтоженного культурного наследия Киева.
Они чудом пережили исторические катаклизмы и сегодня помогают воссоздать атмосферу того времени.
Подобные артефакты имеют огромную историческую ценность. Они позволяют понять культурную жизнь Киева начала ХХ века и ощутить масштаб потерь из-за уничтожения украинской культуры.
Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.
