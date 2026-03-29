Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там было

Юрий Берендий
29 марта 2026, 05:09
В Киеве в ходе исследований здания на Подоле были обнаружены уникальные артефакты, которые раскрывают страницы культурной истории города начала XX века.
Новости Киева — в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кем был Федор Крыжановский
  • Где находился книжный магазин Идзиковских
  • Что известно о культурном наследии Киева

В самом сердце столицы, на Подоле, в здании, которое готовили к сносу, обнаружили настоящую историческую находку. Она пролежала там десятилетиями и чудом сохранилась до наших дней. Речь идет не о золоте или драгоценностях, а об артефактах, которые могут рассказать гораздо больше — о целой эпохе Киева. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил, чем известен Крыжановский.

видео дня

Что нашли в старинном доме на Подоле

Ценную находку сделал кладоискатель Алексей Самко во время исследования здания, которое подлежало сносу.

"Вот эти ноты были найдены в старинном доме. Обратите внимание, здесь есть частная печать Федора Ивановича Крыжановского", — сообщил кладоискатель первой гильдии Киева Алексей Самко.

Смотрите видео о том, как ищут сокровища в Украине:

Речь идет о старинных нотах для фортепиано, которые имеют не только культурную, но и историческую ценность.

Кому принадлежали найденные ноты

Находка связана с личностью Федора Крыжановского — известного деятеля своего времени.

Он был предпринимателем, банкиром, политиком, одним из основателей Украинской Центральной Рады и заместителем Михаила Грушевского. Его судьба трагична, ведь советская власть дважды арестовывала его, а впоследствии он был расстрелян.

Именно его личная печать на нотах подтверждает их уникальность и происхождение.

Где в Киеве покупали эти ноты

Как выяснилось, эти музыкальные издания были приобретены в известном киевском книжном магазине семьи Идзиковских.

"Вот такие ноты для фортепиано можно было приобрести в 1900-х годах в Киеве на улице Крещатик, 29", — отметил Алексей Самко.

В начале ХХ века это место было настоящим культурным центром столицы:

  • здесь работало около 150 сотрудников;
  • читальный зал вмещал до 500 человек;
  • действовала собственная типография;
  • ежегодно издавали около сотни книг.

Книжный магазин специализировался на украинской и музыкальной литературе, что делает найденные ноты еще более ценными.

Как большевики уничтожили культурное наследие

История этой находки имеет и трагический аспект. Во время большевистской оккупации книжный магазин Идзиковских был разграблен и сожжен.

Именно поэтому найденные ноты — это не просто старые бумаги, а редкие свидетели уничтоженного культурного наследия Киева.

Они чудом пережили исторические катаклизмы и сегодня помогают воссоздать атмосферу того времени.

Подобные артефакты имеют огромную историческую ценность. Они позволяют понять культурную жизнь Киева начала ХХ века и ощутить масштаб потерь из-за уничтожения украинской культуры.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева История Украины
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять