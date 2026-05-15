Град, грозы и сильные шквалы: на Украину надвигается непогода

Синоптик предупредил, что во многих областях также ожидается туман.

Прогноз погоды в Украине на выходные

Погода в Украине на выходных, 16 и 17 мая, будет умеренно теплой, местами ожидаются кратковременные дожди, временами в сопровождении грозы. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшие сутки погодные условия будут определять область пониженного атмосферного давления, а также малоподвижные фронтальные разделы.

"Ожидается относительно невысокий фон дневных температур. Ночью и утром в связи с повышенным содержанием влаги местами могут фиксироваться туманы. Кроме того, в большинстве областей пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных пунктах не исключены грозы и шквальное усиление ветра", — добавил он.

Атмосферные фронты

Погода в Украине 16 мая

В субботу в западных областях ночью существенных осадков не предвидится, возможен туман. Днем пройдут кратковременные дожди в сопровождении грозы. Местами возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса, в Карпатах +12…+17 градусов.

В северных регионах Украины ожидается погода без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха в ночное время составит +6...+11 градусов, днем +18...+23 градуса.

В центральной части прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса.

В южной половине страны, а также на Крымском полуострове ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит +8...+13 градусов, днем +17...+22 градуса.

В восточных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса.

Погода 16 мая

Погода в Украине 17 мая

В воскресенье в западных регионах Украины ночью местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Днем без существенных осадков, только в Карпатах и на Закарпатье возможны небольшие грозы. Температура воздуха в ночное время составит +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса.

В северной части ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный грозовой дождь. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса.

В центральных регионах страны местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

В южных регионах ночью без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

В восточных областях ночью без существенных осадков. Утром и днем пройдут кратковременные дожди, грозы. В Харьковской области возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов.

Погода 17 мая

Погода в Украине в мае

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что до середины мая в Украине продлится период риска заморозков.

По ее словам, среднемесячная температура прогнозируется в пределах +12…+15 градусов, в горных районах — +9…+12 градусов, что немного ниже климатической нормы.

Наталья Птуха

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко заявляла, что в субботу и воскресенье в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +20…+24 градуса.

Синоптики также говорили, что погода в Одессе в мае порадует теплом. Они не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.

Руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказывал, что до конца недели в атмосфере будет доминировать циклоническая активность, поэтому погода останется нестабильной.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

