Знают далеко не все: какие кухонные приборы категорически нельзя оставлять в розетке

Электрики составили список кухонных приборов, которые нужно отключать после каждого использования.

Какие приборы нужно обязательно выключать из розетки после использования / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Какие кухонные приборы стоит отключать после каждого использования

Почему даже выключенные устройства могут быть опасны

Нужно ли выключать духовку из розетки после использования

Ежедневно мы пользуемся техникой, которая облегчает жизнь и экономит время. Но привычка оставлять приборы подключенными к сети может иметь нежелательные последствия. Электрики отмечают, что даже в выключенном состоянии они остаются "живыми" и способны создавать риски, о которых мы часто не задумываемся.

Главред расскажет, какие кухонные приборы нужно отключать от сети после каждого использования.

Тостер

Тостер может стать источником опасности, если оставлять его подключенным к сети, пишет Martha Stewart. Нагревательные спирали расположены рядом с отсеком для крошек, которые скапливаются и могут загореться от высокой температуры. Электрики объясняют, что изношенные термостаты или таймеры иногда удерживают нагревательный элемент включенным дольше, чем нужно. Это создает реальный риск возгорания, особенно когда прибор работает без присмотра.

Кофеварка

Современные кофеварки оснащены таймерами, часами и программируемыми функциями. Даже когда они не готовят кофе, эти системы остаются активными и расходуют электроэнергию. Кроме того, неисправности могут вызвать перенапряжение, которое повреждает другие приборы в сети. Рекомендуем отключать кофеварку после каждого использования, чтобы избежать опасных последствий для электросистемы.

Аэрогриль

Аэрогриль стал популярным благодаря быстрому приготовлению, но его конструкция сочетает в себе нагревательный элемент и внутреннюю электронику. Крошки, остающиеся внутри, могут вызвать перегрев, а подключение к сети даже в выключенном состоянии создает риск короткого замыкания. Электрики советуют всегда отключать аэрогриль после приготовления, особенно если вы уходите из дома.

Настольная духовка

Компактные духовки работают при высоких температурах и используются ежедневно. Со временем их нагревательные элементы и проводка изнашиваются, что может привести к неисправностям. Чаще всего электрики сталкиваются с расплавленными розетками из-за того, что элемент застрял во включенном состоянии. Если это происходит, когда никого нет дома, риск значительно возрастает.

Об источнике: MarthaStewart На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновение для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке. Основательница сайта Марта Стюарт — предпринимательница, автор 99 книг о стиле жизни, ведущая телешоу, удостоенная премии "Эмми", и создательница первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.

