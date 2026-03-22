Главным "пожирателем" электричества в доме является не холодильник и не стиральная машина.

Сколько электроэнергии тратит духовка

Многие даже не подозревают, что один из самых привычных приборов на кухне может существенно увеличивать счета за электроэнергию. Речь идет об обычной духовке.

Эксперты предупреждают, что электрическая духовка потребляет столько энергии, сколько десятки холодильников, и это напрямую влияет на расходы домохозяйств.

Какой прибор потребляет больше всего электроэнергии

Несмотря на распространенное мнение, главным "пожирателем" электричества в доме является не холодильник и не стиральная машина, пишет The West Side Journal.

Именно электрическая духовка может создавать наибольшую нагрузку на сеть.

Как отмечают специалисты, при максимальной работе один прибор способен потреблять энергию на уровне до 65 одновременно работающих холодильников

Почему духовка так "тянет" электричество

Причина кроется в физике процесса. Холодильник лишь поддерживает низкую температуру внутри, тогда как духовке нужно постоянно вырабатывать тепло с нуля и удерживать его на высоком уровне.

Мощность приборов существенно отличается:

духовка — от 2000 до 5000 Вт

холодильник — от 300 до 800 Вт

Именно поэтому потребление электроэнергии духовкой значительно выше.

Сколько электроэнергии тратит духовка

По оценкам экспертов, в зависимости от частоты использования духовка может расходовать от 40 до 90 кВт·ч в месяц, а в некоторых домохозяйствах на нее приходится до 26% общего потребления электроэнергии. Это делает прибор одним из самых затратных в доме.

Как снизить расход электроэнергии

Хорошая новость в том, что сократить расходы можно без замены техники.

Специалисты советуют несколько простых привычек:

готовить сразу несколько блюд за один раз

не открывать духовку без необходимости

выключать ее за 5–10 минут до готовности блюда

использовать посуду, хорошо удерживающую тепло

Такие меры позволяют заметно снизить расход электроэнергии на кухне.

Об источнике: The West Side Journal The West Side Journal — это американский медиа-сайт, который возник на основе печатной газеты, основанной в 1936 году в городе Порт-Аллен, штат Луизиана. На протяжении 88 лет издание было официальным печатным органом округа Западный Батон-Руж, освещая политические, культурные, спортивные и бытовые новости для местных сообществ. В октябре 2024 года печатную версию закрыли, но онлайн-платформа продолжает работу, уделяя особое внимание новостям, материалам о стиле жизни, доме и саду, а также практическим советам для читателей.

