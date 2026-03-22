Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как 65 холодильников: какой прибор на кухне "тянет" больше всего электроэнергии

Сергей Кущ
22 марта 2026, 12:22
Главным "пожирателем" электричества в доме является не холодильник и не стиральная машина.
Сколько электроэнергии тратит духовка
Вы узнаете:

  • Какой прибор потребляет больше всего электроэнергии
  • Как снизить расход электроэнергии

Многие даже не подозревают, что один из самых привычных приборов на кухне может существенно увеличивать счета за электроэнергию. Речь идет об обычной духовке.

Эксперты предупреждают, что электрическая духовка потребляет столько энергии, сколько десятки холодильников, и это напрямую влияет на расходы домохозяйств.

видео дня

Какой прибор потребляет больше всего электроэнергии

Несмотря на распространенное мнение, главным "пожирателем" электричества в доме является не холодильник и не стиральная машина, пишет The West Side Journal.

Именно электрическая духовка может создавать наибольшую нагрузку на сеть.

Как отмечают специалисты, при максимальной работе один прибор способен потреблять энергию на уровне до 65 одновременно работающих холодильников

Почему духовка так "тянет" электричество

Причина кроется в физике процесса. Холодильник лишь поддерживает низкую температуру внутри, тогда как духовке нужно постоянно вырабатывать тепло с нуля и удерживать его на высоком уровне.

Мощность приборов существенно отличается:

  • духовка — от 2000 до 5000 Вт
  • холодильник — от 300 до 800 Вт

Именно поэтому потребление электроэнергии духовкой значительно выше.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Сколько электроэнергии тратит духовка

По оценкам экспертов, в зависимости от частоты использования духовка может расходовать от 40 до 90 кВт·ч в месяц, а в некоторых домохозяйствах на нее приходится до 26% общего потребления электроэнергии. Это делает прибор одним из самых затратных в доме.

Как снизить расход электроэнергии

Хорошая новость в том, что сократить расходы можно без замены техники.

Специалисты советуют несколько простых привычек:

  • готовить сразу несколько блюд за один раз
  • не открывать духовку без необходимости
  • выключать ее за 5–10 минут до готовности блюда
  • использовать посуду, хорошо удерживающую тепло

Такие меры позволяют заметно снизить расход электроэнергии на кухне.

Об источнике: The West Side Journal

The West Side Journal — это американский медиа-сайт, который возник на основе печатной газеты, основанной в 1936 году в городе Порт-Аллен, штат Луизиана. На протяжении 88 лет издание было официальным печатным органом округа Западный Батон-Руж, освещая политические, культурные, спортивные и бытовые новости для местных сообществ. В октябре 2024 года печатную версию закрыли, но онлайн-платформа продолжает работу, уделяя особое внимание новостям, материалам о стиле жизни, доме и саду, а также практическим советам для читателей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять