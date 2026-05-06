Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной

Руслана Заклинская
6 мая 2026, 15:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Во Львовской области объявили первый уровень опасности.
Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной
Прогноз погоды на Львовщине на 7 мая / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой будет температура воздуха ночью и днем на Львовщине
  • Когда именно возможны дожди, грозы и град
  • Какой уровень пожарной опасности прогнозируется на 7 мая

В четверг, 7 мая, погодные условия на Львовщине будет диктовать юго-восточная часть циклонической депрессии над Европой. День будет теплым, однако вечером возможны грозы с градом. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области температура воздуха ночью составит 8-13° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 21-26° тепла.

видео дня

В течение дня будет наблюдаться переменная облачность. Хотя первая половина дня пройдет без осадков, во второй половине суток погода начнет стремительно меняться. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а местами град.

Из-за угрозы града в области объявлен I уровень опасности. Ожидается град диаметром 6-19 мм.

Ветер будет юго-западным со скоростью 7-12 м/с, однако во время грозы возможны шквалы до 15-20 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности
Предупреждение о пожарной опасности / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Кроме того, во Львовской области и городе Львове 7 мая прогнозируется чрезвычайная (5-й класс) и высокая (4-й класс) пожарная опасность. Синоптики предупреждают, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии источников открытого огня.

Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной
Погода в Украине 7 мая / Фото: meteoprog.com

Погода во Львове 7 мая

Во Львове в четверг ночь будет умеренно теплой — от 8 до 10° тепла. Дневная температура в городе будет колебаться в пределах 22-24° тепла.

Как и на территории области, львовянам следует быть готовыми к изменению погодных условий после обеда, когда влияние атмосферного фронта принесет в город грозу с градом.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Харькове в ближайшие дни дневная температура воздуха поднимется до +27°. По данным синоптиков, 6–7 мая в области будет облачная погода без существенных осадков, дневная температура составит +21…+26°, ночная +8…+13°.

Также с 6 по 8 мая в большинстве регионов установится чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за жары и сухой погоды. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, днем температура воздуха поднимется до +22…+27°C, местами будет еще теплее. Только в Луганской области возможны локальные дожди.

Кроме того, в Днепре и области 6 мая ожидается теплая весенняя погода без осадков. В течение дня будет небольшая облачность, ветер южный 5–10 м/с.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
погода новости Львова Львовщина Львовская область прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра погода Львов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:18Война
Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 мая

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 мая

17:15Аналитика
Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

17:01Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Последние новости

17:18

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:15

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 маяФото

17:05

Абсурдное название даже начали наносить на карты: как в СССР хотели переименовать Николаев

17:04

Не могли поймать годами: мужчина выловил настоящего "монстра" с озера

17:01

Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
16:59

Какое платье выбрать на лето 2026 года: 5 трендов выделят вас из толпыВидео

16:52

Доллар падает, а евро стремительно растет: новый курс валют на 7 мая

16:48

Цена в 50 гривен исчезает с полок: в Украине дорожает популярный продукт

16:11

Венгрия вернула Украине деньги Ощадбанка: Зеленский раскрыл подробности

Реклама
16:04

Осторожно с соседями для помидоров: какие растения могут погубить весь урожай

15:46

Новая магнитная буря атакует Украину: когда мощный шторм утихнет

15:41

Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной

15:30

Мужчина провел 24 часа на самом опасном острове: что он увидел

15:28

"Я этого боялась": новая актриса "Женского квартала" сделала признание о дебюте

15:26

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

15:25

Шквальный ветер, грозы и град накроют Ровенщину: когда погода резко изменится

15:20

Путинист Фадеев отказался получать награду из рук Путина: смешная причина

15:11

Вместе с жарой в Житомирскую область пришла опасность: о чем предупреждают синоптики

15:11

Люди, рожденные в конкретные три месяца, сочетают интеллект и интуицию

15:02

Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на теркеВидео

Реклама
14:38

Гороскоп Таро на завтра 7 мая: Скорпиону - страсть, Рыбам - решение

14:27

LELEKA всполошила фанатов нарядом для Евровидения 2026 — детали

14:25

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

14:18

РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненыеФото

14:15

Температура повысится до +27°: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

14:10

Мало кто знает: как сказать "халатное отношение" на украинском - точные варианты

14:00

Ракеты способны нести ядерный заряд: в РФ внезапно начали испытания

13:53

Редкое украинское слово "манькут": что оно на самом деле означает

13:48

Налог на электромобили в Украине: эксперт объяснил, когда его могут ввести

13:13

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:11

"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

13:03

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

12:59

"Мы не выдержали": Даша Евтух срочно покинула Украину

12:51

Лучше, чем котлеты: рецепт шикарного ужина из 250 граммов фарша за 20 минут

12:48

Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых": даты премьеры

12:47

Онкобольная российская блогерша Лерчек попала в грандиозный скандал

12:16

Говорить "нижнее белье" неправильно - какую ошибку часто допускают украинцыВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

12:01

Монеты королей: двое мужчин нашли древний клад викингов в поле

11:56

Что делать с нарциссами после цветения: неправильный шаг может погубить луковицыВидео

Реклама
11:30

Продукт массового потребления становится деликатесом — цены резко взлетели

11:28

Зачем 7 мая нагревать воду под лучами солнца: какой церковный праздник

11:26

Водительские права в Украине будут выдавать с 15 лет: правительство готовит реформу

11:26

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:20

Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

11:10

Даже не десятка: Украина рухнула в рейтинге букмекеров на Евровидении-2026

10:53

Когда сеять свеклу в 2026 году: после каких культур она растет лучше всегоВидео

10:31

Как правильно собрать вещи в роддом: советы специалиста

10:25

Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

10:16

"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять