Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной

Во Львовской области объявили первый уровень опасности.

Прогноз погоды на Львовщине на 7 мая

В четверг, 7 мая, погодные условия на Львовщине будет диктовать юго-восточная часть циклонической депрессии над Европой. День будет теплым, однако вечером возможны грозы с градом. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области температура воздуха ночью составит 8-13° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 21-26° тепла.

В течение дня будет наблюдаться переменная облачность. Хотя первая половина дня пройдет без осадков, во второй половине суток погода начнет стремительно меняться. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а местами град.

Из-за угрозы града в области объявлен I уровень опасности. Ожидается град диаметром 6-19 мм.

Ветер будет юго-западным со скоростью 7-12 м/с, однако во время грозы возможны шквалы до 15-20 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности

Кроме того, во Львовской области и городе Львове 7 мая прогнозируется чрезвычайная (5-й класс) и высокая (4-й класс) пожарная опасность. Синоптики предупреждают, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии источников открытого огня.

Погода в Украине 7 мая

Погода во Львове 7 мая

Во Львове в четверг ночь будет умеренно теплой — от 8 до 10° тепла. Дневная температура в городе будет колебаться в пределах 22-24° тепла.

Как и на территории области, львовянам следует быть готовыми к изменению погодных условий после обеда, когда влияние атмосферного фронта принесет в город грозу с градом.

Как сообщал Главред, в Харькове в ближайшие дни дневная температура воздуха поднимется до +27°. По данным синоптиков, 6–7 мая в области будет облачная погода без существенных осадков, дневная температура составит +21…+26°, ночная +8…+13°.

Также с 6 по 8 мая в большинстве регионов установится чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за жары и сухой погоды. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, днем температура воздуха поднимется до +22…+27°C, местами будет еще теплее. Только в Луганской области возможны локальные дожди.

Кроме того, в Днепре и области 6 мая ожидается теплая весенняя погода без осадков. В течение дня будет небольшая облачность, ветер южный 5–10 м/с.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

