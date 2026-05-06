Вместе с жарой в Житомирскую область пришла опасность: о чем предупреждают синоптики

Дарья Пшеничник
6 мая 2026, 15:11
В регионе небо будет время от времени затягиваться облаками, однако дождя синоптики не ожидают.
Прогноз погоды в Житомире и области на 7 мая / Фото: Pixabay

  • Какая будет погода в Житомире и области 7 мая
  • О какой опасности предупреждаютсиноптики

В Житомире и по всей области в четверг, 7 мая, сохранится летняя теплая погода. День пройдет под переменной облачностью, но без существенных осадков — небо время от времени будут затягивать облака, однако дождя синоптики не ожидают. Будет дуть юго-западный и южный ветер умеренной силы 7–12 м/с. Об этом сообщает Житомирский областной центр по гидрометеорологии.

По данным метеорологов, в Житомире ночью температура будет держаться на уровне 12–14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 27–29°. По области ночные показатели составят 10–15°, днем столбики термометров поднимутся до 24–29°.

Прогноз пожарной опасности в Житомирской области / Фото: Житомирский областной центр по гидрометеорологии

Метеорологи предупреждают, что 7 мая на территории Житомирской области сохранится чрезвычайная, пятого класса, пожарная опасность. Это означает, что даже незначительное возгорание может быстро распространиться, поэтому жителей призывают быть максимально осторожными с огнем.

Как сообщал Главред, начало мая в Житомирской области выдалось по-летнему теплым: после затяжного прохладного апреля область оказалась под влиянием антициклона WINFRIED, который принес волну субтропического воздуха из Северной Африки.

В Полтавской области в ближайшие дни ожидается по-настоящему летняя погода. Температура воздуха по области ночью опустится до 7-12 градусов тепла, а днем будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла.

6 мая жителей Ровенской области ждет настоящая летняя жара. Небо будет переменчивым, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии

Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

