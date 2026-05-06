Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

В Новобаварском районе "Шахед" попал в частный дом. Еще один удар пришелся по Шевченковскому району.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-udarila-po-harkovu-dronami-goryat-doma-est-postradavshiy-10762343.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Харьков утром 6 мая / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

Утром Харьков попал под удар российских дронов

"Прилеты" зафиксированы в двух районах города

Повреждены 7 частных домов, есть пострадавший

Утром в среду, 6 мая, в Харькове прогремели взрывы. Перед этим в районе города были зафиксированы дроны россиян.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в результате попадания "шахеда" по частному дому в Новобаварском районе вспыхул пожар.

видео дня

Еще один удар враг нанес по Шевченковскому району. После "прилета" загорелся частный дом, также повреждены соседские дворы. Информация о пострадавших не поступала.

Всего повреждено 7 частных домов в Новобаварском районе. Один человек пострадал – у него острая реакция на стресс.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

РФ проигнорировала объявленный Зеленским режим тишины - что известно

Как писал Главред, президент Зеленский заявил, что Украина объявляет о введении режима тишины начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он подчеркнул, что человеческая жизнь представляет несравненно большую ценность, чем празднование какой-либо годовщины.

"В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента", - отметил глава государства.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие в ночь с 5 на 6 мая, могут продлить.

В полночь 6 мая стартовал режим тишины. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины. Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.

Советник министра обороны Стерненко заявил, что удары по Украине отменяют перемирие РФ на 9 мая.

Отметим, Минобороны РФ заявило, что российский диктатор Владимир Путин решил ввести перемирие 8–9 мая "в честь празднования Победы".

Другие новости:

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред