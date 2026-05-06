Укр
  1. Новости
  3. Украина

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

Анна Ярославская
6 мая 2026, 07:28
В Новобаварском районе "Шахед" попал в частный дом. Еще один удар пришелся по Шевченковскому району.
Атака дронов, спасатель
РФ атаковала Харьков утром 6 мая / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Утром Харьков попал под удар российских дронов
  • "Прилеты" зафиксированы в двух районах города
  • Повреждены 7 частных домов, есть пострадавший

Утром в среду, 6 мая, в Харькове прогремели взрывы. Перед этим в районе города были зафиксированы дроны россиян.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в результате попадания "шахеда" по частному дому в Новобаварском районе вспыхул пожар.

видео дня

Еще один удар враг нанес по Шевченковскому району. После "прилета" загорелся частный дом, также повреждены соседские дворы. Информация о пострадавших не поступала.

Всего повреждено 7 частных домов в Новобаварском районе. Один человек пострадал – у него острая реакция на стресс.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

РФ проигнорировала объявленный Зеленским режим тишины - что известно

Как писал Главред, президент Зеленский заявил, что Украина объявляет о введении режима тишины начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он подчеркнул, что человеческая жизнь представляет несравненно большую ценность, чем празднование какой-либо годовщины.

"В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента", - отметил глава государства.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие в ночь с 5 на 6 мая, могут продлить.

В полночь 6 мая стартовал режим тишины. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины. Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.

Советник министра обороны Стерненко заявил, что удары по Украине отменяют перемирие РФ на 9 мая.

Отметим, Минобороны РФ заявило, что российский диктатор Владимир Путин решил ввести перемирие 8–9 мая "в честь празднования Победы".

Другие новости:

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Харьковская область Терехов война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

07:28Украина
Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

07:04Украина
РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

03:45Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожая

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожая

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

Последние новости

07:28

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

07:20

В Пекине жаждут встречи с Трампом, Климовский объяснил почемумнение

07:04

Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

06:13

Хитрость времен дефицита: зачем в СССР сажали по две картофелины в одну лунку

05:55

"Больше не гонюсь": Джордж Клуни решил покинуть Голливуд

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
05:11

Странные решения в квартирах СССР: что они на самом деле скрывают

04:54

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

04:32

Как выставить антенны роутера, чтобы усилить сигнал Wi-Fi: одно движение меняет всеВидео

04:18

Что нужно сделать до восхода солнца в праздник 6 мая: приметы

Реклама
04:00

Начало золотой эры: для четырёх знаков зодиака откроются новые горизонты

03:45

РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

03:35

Фасоль даст рекордный урожай: названы лучшие соседи на грядке

03:09

Жесткая жара накрывает Украину: где будет почти +30 градусов

01:58

Выборы во время войны: в Раде назвали условия для возобновления голосования

01:00

Кухонные шкафы больше не в моде: какая технология вытесняет классическую мебель

00:17

Эффект наоборот: какие пятна нельзя стирать при высоких температурахВидео

05 мая, вторник
23:59

Россияне потеряли вертолет примерно за 15 миллионов долларов: подробности

23:45

Новое постельное белье из магазина: почему его обязательно нужно постирать перед использованием

23:23

Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в СумахФото

23:11

У Зеленского назвали действенный способ остановить "теневой флот" России – что нужно

Реклама
22:52

Комары разлетятся за минуту: растения, которые действуют лучше, чем фумигатор

22:49

Госдеп дал "зеленый свет" JDAМ и не только: что и в каких объемах получат ВСУ

22:12

Дневной максимум поднимется: какой будет температура на Днепропетровщине

21:24

Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

21:15

Хороший урожай перца без дорогих удобрений: эксперт напомнил о забытом методеВидео

21:14

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

21:06

"Пороховая бочка" в тылу: Друзенко об угрозе революции и конце "сытой войны"мнение

20:58

Время решительных шагов: три знака зодиака, чью жизнь май изменит навсегда

20:47

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик всех взрослых

20:00

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

19:49

Тернопольщину накроет настоящая летняя жара: температура поднимется до +29

19:49

Об аварии на ЧАЭС писали в газете за месяц до неё: что скрыл Кремль

19:48

Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

19:45

Для людей: тиктокер предложил "скинуться" и купить авиакомпаниюВидео

19:42

Количество погибших резко выросло: последствия ударов по ЗапорожьюФото

19:12

Тарас Барабаш досье

19:08

На Луне появится первый постоянный "дом": детали, которые удивляют

19:04

Фузариоз атакует корни чеснока – садовник раскрыл действенный метод спасенияВидео

18:52

РФ била ФАБами по людям: в центре Краматорска много погибшихФото

18:49

Чайные пакетики в саду: почему их важно разрывать именно в мае

Реклама
18:43

Умер один из создателей мультфильмов о казаках: что известно о выдающемся аниматоре

18:39

Пылесос станет рассадником бактерий и плесени: где его нельзя хранитьВидео

18:04

Буданов назвал условие продления перемирия в войне — чего ждут от Кремля

17:57

Кошка не узнала собаку после стрижки: реакция рассмешила миллионыВидео

17:46

Суд отказал ГБР и ОГП в аресте комбата Герсака актуально

17:45

Сорняки больше не вырастут: секретный ингредиент для красивого газонаВидео

17:38

Как не опозориться с букетом: какие цветы нельзя дарить и почему

17:29

"Очень особый момент": LELEKA впервые показала номер для Евровидения 2026

17:05

Холодный фронт с дождями и грозами надвигается на Житомирщину: когда накроет непогода

17:05

Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дроновФотоВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапиткиЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять