Количество погибших резко выросло: последствия ударов по Запорожью

Российские оккупанты нанесли удары КАБами по плотной жилой застройке в Запорожье.

https://glavred.info/war/kolichestvo-pogibshih-rezko-vyroslo-posledstviya-udarov-po-zaporozhyu-10762253.html Ссылка скопирована

Россияне нанесли удар КАБами по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

Что известно:

РФ ударила КАБами по Запорожью

В результате атаки погибли люди, есть пострадавшие

Российские оккупанты нанесли удары КАБами и дронами по Запорожью. В результате атаки число погибших уже возросло до 12 человек. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"К сожалению, число погибших в результате вражеской атаки возросло. Россияне унесли жизни 12 человек. Искренние соболезнования родным погибших", — написал Федоров.

видео дня

Также известно, что в результате атаки уже 16 раненых, их число постоянно увеличивается.

Российский КАБ / Инфографика: Главред

"Состояние одного мужчины врачи оценивают как тяжелое. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести. У пострадавших преимущественно взрывные травмы", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили , что один из пострадавших, которого спасатели деблокировали из-под завалов, скончался в больнице.

"Спасатели ликвидировали все очаги пожаров на местах попаданий. Психологи ГСЧС оказали помощь 38 людям, среди которых 6 детей и 2 маломобильных человека. На местах происшествий работают все экстренные службы. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Атака РФ на Украину 5 мая - последние новости

Главред ранее писал, что в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Полтавскую область ракетами и ударными дронами. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 31 получили травмы различной степени тяжести. Несколько тысяч абонентов остались без газа.

Кроме того, в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы разрушения в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. На данный момент известно о трех раненых.

Также армия РФ атаковала Днепр и область. Возникли пожары, есть разрушения. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры. Ранения получили два человека.

Другие новости:

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред