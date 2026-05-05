Количество погибших резко выросло: последствия ударов по Запорожью

Что известно:
- РФ ударила КАБами по Запорожью
- В результате атаки погибли люди, есть пострадавшие
Российские оккупанты нанесли удары КАБами и дронами по Запорожью. В результате атаки число погибших уже возросло до 12 человек. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"К сожалению, число погибших в результате вражеской атаки возросло. Россияне унесли жизни 12 человек. Искренние соболезнования родным погибших", — написал Федоров.
Также известно, что в результате атаки уже 16 раненых, их число постоянно увеличивается.
"Состояние одного мужчины врачи оценивают как тяжелое. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести. У пострадавших преимущественно взрывные травмы", — говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили , что один из пострадавших, которого спасатели деблокировали из-под завалов, скончался в больнице.
"Спасатели ликвидировали все очаги пожаров на местах попаданий. Психологи ГСЧС оказали помощь 38 людям, среди которых 6 детей и 2 маломобильных человека. На местах происшествий работают все экстренные службы. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении.
Атака РФ на Украину 5 мая - последние новости
Главред ранее писал, что в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Полтавскую область ракетами и ударными дронами. В результате обстрела погибли 4 человека, еще 31 получили травмы различной степени тяжести. Несколько тысяч абонентов остались без газа.
Кроме того, в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Киев и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксированы разрушения в Вышгородском и Броварском районах Киевской области. На данный момент известно о трех раненых.
Также армия РФ атаковала Днепр и область. Возникли пожары, есть разрушения. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры. Ранения получили два человека.
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.
