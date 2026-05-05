Птица "дала знак" мужчине и он стал миллионером через пару дней

Житель США выиграл $2,4 млн в лотерею после необычного случая с воробьем. Мужчина считает, что получил знак после чего решил проверить удачу.

Эпизод с птицей показался мужчине необычным и он решил проверить свою удачу

Житель штата Огайо (США) неожиданно выиграл крупную сумму в лотерею после странного случая, который сам он считает знаком судьбы.

Во время обеда в своей машине мужчина заметил воробья, залетевшего в салон и севшего у пассажирского сиденья. Этот эпизод показался ему необычным и он решил проверить свою удачу. Об этом пишет People.

Неожиданная покупка

Спустя несколько дней после необычного события американец остановился на заправке в городе Акрон и купил три лотерейных билета Set for Life. Покупка не вызывала у него особых ожиданий. Мужчина просто убрал билеты в кошелек и вернулся к работе.

Позже вечером мужчина решил их проверить. Первый билет оказался проигрышным, но второй сразу привлек его внимание. Под защитным слоем он увидел слово "Жизнь" (Life) и решил проверить результат через официальное приложение.

Один из лотерейный билетов Set for Life / Фото: Reddit

Сначала мужчина был уверен, что выиграл 120 тысяч долларов (примерно 5.2 млн гривен), и тут же позвонил жене, чтобы поделиться новостью. Однако вскоре выяснилось, что сумма куда больше.

Ошибка оказалась подарком

Как сообщили представители лотереи, на самом деле выигрыш составил 10 тысяч долларов в месяц на протяжении 20 лет. Всего американец должен был получить 2,4 миллиона долларов (около 105,5 млн гривен). Именно жена первой заметила, что речь идет не о разовой выплате, а о длительном доходе.

Позже победитель решил получить деньги единовременной выплатой. После вычета налогов сумма составила около 879 тысячи долларов (примерно 38,6 млн гривен).

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

