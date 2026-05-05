Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Птица "дала знак" мужчине и он стал миллионером через пару дней

Константин Пономарев
5 мая 2026, 14:25
Житель США выиграл $2,4 млн в лотерею после необычного случая с воробьем. Мужчина считает, что получил знак после чего решил проверить удачу.
Эпизод с птицей показался мужчине необычным и он решил проверить свою удачу
Эпизод с птицей показался мужчине необычным и он решил проверить свою удачу / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как случай с птицей заставил мужчину поверить в удачу
  • Как случайная покупка превратилась в долгосрочный доход
  • Почему выигрыш оказался больше, чем ожидалось

Житель штата Огайо (США) неожиданно выиграл крупную сумму в лотерею после странного случая, который сам он считает знаком судьбы.

Во время обеда в своей машине мужчина заметил воробья, залетевшего в салон и севшего у пассажирского сиденья. Этот эпизод показался ему необычным и он решил проверить свою удачу. Об этом пишет People.

видео дня

Неожиданная покупка

Спустя несколько дней после необычного события американец остановился на заправке в городе Акрон и купил три лотерейных билета Set for Life. Покупка не вызывала у него особых ожиданий. Мужчина просто убрал билеты в кошелек и вернулся к работе.

Позже вечером мужчина решил их проверить. Первый билет оказался проигрышным, но второй сразу привлек его внимание. Под защитным слоем он увидел слово "Жизнь" (Life) и решил проверить результат через официальное приложение.

Один из лотерейный билетов Set for Life
Один из лотерейный билетов Set for Life / Фото: Reddit

Сначала мужчина был уверен, что выиграл 120 тысяч долларов (примерно 5.2 млн гривен), и тут же позвонил жене, чтобы поделиться новостью. Однако вскоре выяснилось, что сумма куда больше.

Ошибка оказалась подарком

Как сообщили представители лотереи, на самом деле выигрыш составил 10 тысяч долларов в месяц на протяжении 20 лет. Всего американец должен был получить 2,4 миллиона долларов (около 105,5 млн гривен). Именно жена первой заметила, что речь идет не о разовой выплате, а о длительном доходе.

Позже победитель решил получить деньги единовременной выплатой. После вычета налогов сумма составила около 879 тысячи долларов (примерно 38,6 млн гривен).

Ранее Главред писал о том, что женщина во время прогулки наткнулась на сокровище, которое оценивают в миллион. Жительница Чехии нашла в земле клад из серебряных денариев XII века. Ученые пытаются выяснить, кому принадлежало богатство.

Также сообщалось о том, что мальчик нашел золото на дне озера, но дальше началось странное. 16-летний подросток заметил под водой металлический блеск и вытащил на берег настоящий золотой слиток.

Вам может быть интересно:

Об издании People

People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости деньги птицы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

14:21Синоптик
"Мне нравится Зеленский": Трамп сделал важное заявление о войне в Украине

"Мне нравится Зеленский": Трамп сделал важное заявление о войне в Украине

13:48Война
Ракеты преодолели более 1500 км: Зеленский показал, как запускали "Фламинго" по РФ

Ракеты преодолели более 1500 км: Зеленский показал, как запускали "Фламинго" по РФ

13:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

Последние новости

15:23

Ударит летняя жара до +30: стала известна дата, когда на Ровенщине резко потеплеет

15:13

Поздравления с Днем матери - теплые пожелания и красивые картинки

14:55

РФ не может создать запас дронов и запускает их "с конвейера": в чем причина

14:52

Как авто проедут перекресток: только половина водителей отвечает правильноВидео

14:50

Шикарные котлеты без мяса и яиц: рецепт проще простого

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
14:28

"Фантастический период": 45-летняя Витвицкая показала беременный животик

14:25

Птица "дала знак" мужчине и он стал миллионером через пару дней

14:21

Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

14:01

"Увенчанный лавром": какое старинное украинское имя снова возвращается в моду

Реклама
13:59

Яичница, как в ресторане, всего за 90 секунд: что нужно добавить в сковородуВидео

13:48

"Мне нравится Зеленский": Трамп сделал важное заявление о войне в Украине

13:21

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожаяВидео

13:21

Без палочки и мужа: Пугачева неожиданно вышла в люди и поразила своим видом

13:10

Ракеты преодолели более 1500 км: Зеленский показал, как запускали "Фламинго" по РФ

13:09

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когдаВидео

12:59

Оценивают в миллион: женщина во время прогулки наткнулась на сокровище

12:40

"Мы не зайдем в Славянск": в РФ начали говорить о поражении в войне

12:22

Одеяло и подушки снова станут свежими без стирки: какой простой способ поможет

12:09

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

11:46

"Есть четкое подтверждение": Зеленский раскрыл правду о потерях армии РФ

Реклама
11:43

Что нельзя сажать рядом с клубникой: список растений, которые "убивают" урожайВидео

11:36

"Немедленный развод": женщина раскрыла отвратительную привычку мужа

11:12

"Назвала мужским органом": известная ведущая обиделась на Лесю НикитюкВидео

11:04

В Германии призвали страны ЕС как можно быстрее перенимать военный опыт Украины

10:46

Как правильно одевать малыша при температуре +20 градусов - универсальный лайфхак

10:40

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

10:14

Украинский "Фламинго" ударил по военному заводу в РФ: мощный пожар в Чебоксарах

10:01

"Попрощался навсегда": Потап оставил последнее послание Насте Каменских

09:56

Действительно ли оккупанты достигли окраин Константиновки: в ISW раскрыли ситуацию

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 мая (обновляется)

09:24

Одессу накроет летнее тепло: синоптики рассказали, когда ждать до +25°

09:20

Коварный ракетный удар РФ просто по спасателям: есть погибшие и много раненыхФото

08:56

5 мая все изменится: три знака зодиака наконец увидят свет в будущем

08:29

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:26

5 погибших и более 30 раненых: РФ ударила баллистикой и дронами по Полтавщине

08:22

РФ атаковала Днепр и область ракетами, дронами и авиабомбами: есть разрушения и раненыеФото

07:57

РФ цинично атаковала Киев и область: есть разрушения и раненые - все подробностиФото

07:52

Путин боится покушения: Невзлин оценил перспективы такого сценариямнение

07:18

Взрывы гремели по всей России: под ударом - завод для "Шахедов" и крупнейший НПЗ

05:55

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

Реклама
05:11

Настоящие деликатесы времен СССР: что ели советские люди только по праздникам

04:41

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

04:00

Тест на IQ: нужно найти 4 отличия на картинке мальчика на велосипеде за 12 с

03:32

Как навсегда избавиться от травы между плитками: советы для чистого двораВидео

03:09

Почему кошка ест целлофановые пакеты и пластик: сигнал, который нельзя игнорироватьВидео

02:04

"Вероятность очень высока": РФ готовит массированный удар, названы новые цели врага

04 мая, понедельник
23:51

Отнюдь не капсулы: эксперт объяснила, чем лучше стирать на коротких циклахВидео

23:43

Стрельба возле Белого дома: Секретная служба США оцепила район, что известно

23:24

Тепло принесет новую опасность: синоптики предупредили, что ждет Черкасскую область

23:02

Не придется выкорчевывать: как легко убрать пень с участка всего за 1 день

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять