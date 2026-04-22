Мальчик нашел золото на дне озера, но дальше началось странное

В Баварии подросток обнаружил слиток золота в озере. После проверки и ожидания он получил право собственности, но происхождение находки остается загадкой.

16-летний подросток заметил под водой металлический блеск / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Обычное купание в баварском озере Кёнигсзе обернулось неожиданной находкой. 16-летний подросток заметил под водой металлический блеск и вытащил на берег настоящий золотой слиток.

История быстро вышла за пределы региона не только из-за стоимости находки, но и из-за полной загадки ее происхождения. Юноша действовал строго по закону и сразу передал находку полиции. Именно это решение в итоге сыграло ключевую роль в его судьбе. Об этом пишет Daily Galaxy.

Слиток с клеймом и без владельца

Экспертиза подтвердила, что найденный предмет является 500-граммовым слитком золота с чистотой 999,9 и серийным номером. На нем сохранилась надпись "Degussa Fine Gold", что указывает на производство на известном аффинажном заводе.

По оценкам специалистов, слиток был изготовлен в период с 1990 по 2005 год. Его стоимость на момент обнаружения составляла около 18 500 долларов (примерно 816 тысяч гривен). Несмотря на наличие серийного номера, следователи не смогли установить ни владельца, ни путь, которым золото оказалось в воде.

Проверки баз данных, архивов и заявлений о пропаже ценностей не дали никаких результатов. Не было найдено и признаков того, что слиток связан с преступлением.

Как закон решил судьбу находки

Немецкое законодательство строго регулирует подобные ситуации. Найденные ценные предметы необходимо передавать властям, после чего начинается период ожидания (на случай, если объявится законный владелец).

Слиток находился на хранении в полиции в течение шести месяцев. За это время никто не заявил на него права. В результате, в соответствии с законом, право собственности было передано подростку, обнаружившему находку.

Об источнике: Daily Galaxy Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях. Он является агрегатором научных новостей, часто ссылается на исследования и выводы ученых, и служит источником информации для широкой аудитории, интересующейся наукой.

