Внутри было золото: туристы открыли банку 100-летней давности

В лесу Чехии обнаружили тайник с золотыми монетами и украшениями. Уникальная находка оценивается в сотни тысяч долларов и вызывает вопросы.

Туристы нашли клад с золотом на 330 000 долларов в лесу

В Чехии двое путешественников обнаружили в горах Крконоше тайник с сотнями золотых монет и украшений, скрытый в каменной стене почти век назад. Находка оказалась случайной, внимание привлекла неприметная алюминиевая банка, выступающая из щели.

Открыв ее, туристы нашли десятки аккуратно сложенных золотых монет, а рядом еще один тайник с ювелирными изделиями и личными вещами из драгоценных металлов. Общий вес сокровища достиг 6,8 килограмма, а его стоимость превысила 330 тысяч долларов (около 14,4 млн гривен). Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.

Случайная находка

Во время прогулки по лесу туристы заметили алюминиевую банку, выступающую из щели в каменной кладке. Открыв ее, они нашли 598 золотых монет, аккуратно сложенных в 11 стопок и завернутых в ткань.

Но на этом сюрпризы не закончились. Всего в метре от первого тайника находился железный ящик, внутри которого лежали золотые украшения и личные вещи: портсигары, браслеты, пудреница, расческа и цепочка с ключом.

Стоимость клада превысила 330 тысяч долларов

Общий вес находки составил около 15 фунтов (примерно 6,8 кг), а стоимость более 330 000 долларов.

Тайна происхождения сокровища

Эксперты Музея Восточной Богемии установили, что монеты датируются периодом с 1808 по 1915 год. Они были отчеканены в разных странах Европы (от Франции и Италии до России и Австро-Венгрии).

Такое разнообразие только вызвало больше вопросов. Ученые до сих пор не могут точно определить, кому принадлежал клад и как он оказался в лесу.

Среди версий называли попытку спрятать ценности во время Второй мировой войны или перед массовыми переселениями и изгнаниями.

Ранее Главред писал о том, что мужчина копал яму и наткнулся на тайник с золотом. Пять слитков и монеты, найденные под землей, оцениваются в сотни тысяч долларов.

Также сообщалось о том, что женщина нашла загадочный сейф в стене старого дома. Открытие оказалось не таким простым, ведь от тайника не было ключа, и он долгое время мешал ремонту. Однако ситуацию спас отец Люси, который случайно нашел подходящую отмычку.

Вам может быть интересно:

