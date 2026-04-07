Внутри было золото: туристы открыли банку 100-летней давности

Вы узнаете:
- Почему обычная банка вызвала интерес у туристов
- Что именно нашли путешественники внутри тайника
- Почему происхождение золота все еще остается загадкой
В Чехии двое путешественников обнаружили в горах Крконоше тайник с сотнями золотых монет и украшений, скрытый в каменной стене почти век назад. Находка оказалась случайной, внимание привлекла неприметная алюминиевая банка, выступающая из щели.
Открыв ее, туристы нашли десятки аккуратно сложенных золотых монет, а рядом еще один тайник с ювелирными изделиями и личными вещами из драгоценных металлов. Общий вес сокровища достиг 6,8 килограмма, а его стоимость превысила 330 тысяч долларов (около 14,4 млн гривен). Об этой истории вспоминает Popular Mechanics.
Случайная находка
Во время прогулки по лесу туристы заметили алюминиевую банку, выступающую из щели в каменной кладке. Открыв ее, они нашли 598 золотых монет, аккуратно сложенных в 11 стопок и завернутых в ткань.
Но на этом сюрпризы не закончились. Всего в метре от первого тайника находился железный ящик, внутри которого лежали золотые украшения и личные вещи: портсигары, браслеты, пудреница, расческа и цепочка с ключом.
Общий вес находки составил около 15 фунтов (примерно 6,8 кг), а стоимость более 330 000 долларов.
Тайна происхождения сокровища
Эксперты Музея Восточной Богемии установили, что монеты датируются периодом с 1808 по 1915 год. Они были отчеканены в разных странах Европы (от Франции и Италии до России и Австро-Венгрии).
Такое разнообразие только вызвало больше вопросов. Ученые до сих пор не могут точно определить, кому принадлежал клад и как он оказался в лесу.
Среди версий называли попытку спрятать ценности во время Второй мировой войны или перед массовыми переселениями и изгнаниями.
Ранее Главред писал о том, что мужчина копал яму и наткнулся на тайник с золотом. Пять слитков и монеты, найденные под землей, оцениваются в сотни тысяч долларов.
Также сообщалось о том, что женщина нашла загадочный сейф в стене старого дома. Открытие оказалось не таким простым, ведь от тайника не было ключа, и он долгое время мешал ремонту. Однако ситуацию спас отец Люси, который случайно нашел подходящую отмычку.
Вам может быть интересно:
- Монета из шкатулки обернулась невероятным сокровищем: ее цена поразила семью
- В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело
- Самое ценное сокровище: что хранили женщины в сундуках, принадлежавших только им
