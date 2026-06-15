Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"

Главное:
- Украина получила от Нидерландов противоминный корабль класса Alkmaar
- Судно получило название "Геническ"
- Корабль усилит возможности по поиску и обезвреживанию морских мин
Украина получила противоминный корабль от Нидерландов в рамках Коалиции морских возможностей. ВМС передали тральщик класса Alkmaar. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook.
Корабль уже вошел в состав украинского флота и получил название "Геническ". Название выбрали в честь украинского рейдового тральщика проекта 1258, который был потоплен во время выполнения задания, прикрывая собратьев из спецподразделения.
"Геническ" усилит наши возможности в противоминной борьбе – поиске, обнаружении и обезвреживании морских мин", – отметил Неижпапа.
Командующий ВМС ВСУ подчеркнул, что после этой передачи количество противоминных кораблей в составе ВМС Украины возросло до пяти. Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов", а Бельгия и Нидерланды – корабли класса Alkmaar "Мелитополь" и "Мариуполь".
Что известно о кораблях класса Alkmaar
Минные охотники класса Alkmaar (Tripartite) были созданы в рамках совместной программы Бельгии, Франции и Нидерландов. Всего для трех стран было построено более 30 таких судов в 1980-1990-х годах.
Корабли имеют водоизмещение около 600 тонн и длину 51 метр. Экипаж, в зависимости от комплектации, составляет от 28 до 55 человек.
Вооружение и оборудование включает 20-мм автоматическую пушку, пулеметы различных калибров, гидролокатор для обнаружения мин, а также подводные дроны для их обезвреживания.
Удары по российским кораблям — новости по теме
Как ранее сообщал Главред, ВСУ дважды атаковали сухогруз РФ в Бердянске. Он, вероятно, перевозил боекомплект.
Во время удара в Кронштадте 3 июня был поражен российский корвет "Бойкий". Он является носителем управляемого ракетного оружия.
Напомним, дроны Украины поразили корабль "Светляк" в Крыму. Этот корабль выполнял охранные функции в портах и был частью системы ПВО.
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Об источнике: Военно-морские силы Украины
На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.
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