Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"

Новый противоминный корабль назвали в честь потопленного украинского тральщика.

https://glavred.info/ukraine/flot-ukrainy-popolnilsya-vms-poluchili-voennyy-korabl-genichesk-10772969.html Ссылка скопирована

ВМС получили корабль "Геническ" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Командующий ВМС ВС Украины

Главное:

Украина получила от Нидерландов противоминный корабль класса Alkmaar

Судно получило название "Геническ"

Корабль усилит возможности по поиску и обезвреживанию морских мин

Украина получила противоминный корабль от Нидерландов в рамках Коалиции морских возможностей. ВМС передали тральщик класса Alkmaar. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook.

Корабль уже вошел в состав украинского флота и получил название "Геническ". Название выбрали в честь украинского рейдового тральщика проекта 1258, который был потоплен во время выполнения задания, прикрывая собратьев из спецподразделения.

видео дня

"Геническ" усилит наши возможности в противоминной борьбе – поиске, обнаружении и обезвреживании морских мин", – отметил Неижпапа.

Командующий ВМС ВСУ подчеркнул, что после этой передачи количество противоминных кораблей в составе ВМС Украины возросло до пяти. Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown "Черкассы" и "Чернигов", а Бельгия и Нидерланды – корабли класса Alkmaar "Мелитополь" и "Мариуполь".

Что известно о кораблях класса Alkmaar

Минные охотники класса Alkmaar (Tripartite) были созданы в рамках совместной программы Бельгии, Франции и Нидерландов. Всего для трех стран было построено более 30 таких судов в 1980-1990-х годах.

Корабли имеют водоизмещение около 600 тонн и длину 51 метр. Экипаж, в зависимости от комплектации, составляет от 28 до 55 человек.

Вооружение и оборудование включает 20-мм автоматическую пушку, пулеметы различных калибров, гидролокатор для обнаружения мин, а также подводные дроны для их обезвреживания.

Удары по российским кораблям — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, ВСУ дважды атаковали сухогруз РФ в Бердянске. Он, вероятно, перевозил боекомплект.

Во время удара в Кронштадте 3 июня был поражен российский корвет "Бойкий". Он является носителем управляемого ракетного оружия.

Напомним, дроны Украины поразили корабль "Светляк" в Крыму. Этот корабль выполнял охранные функции в портах и был частью системы ПВО.

Читайте также:

Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред