Ударит летняя жара до +30: стала известна дата, когда на Ровенщине резко потеплеет

Дневная температура в Ровенской области достигнет отметки +30°.

Погода в Ровно и области на 6 мая / facebook.com/mykyta.ant.5/

В среду, 6 мая, жителей Ровенской области ждет настоящая летняя жара. Небо будет переменчивым, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

В среду ночью температура по области будет держаться от +8 до +13 градусов, в Ровно ожидается от +10 до +12 градусов.

Днем синоптики прогнозируют настоящую жару. В области температура воздуха поднимется до +25…+30 градусов, в самом областном центре — +27…+29 градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, а днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Погода в Ровно на 2 недели / Фото: meteoprog

Главред писал, что по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в течение недели в Украине будет достаточно высокая температура воздуха. Но в воскресенье она несколько снизится.

10 мая ожидается +18+23 градуса. Также днем в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер будет переменного направления, 3 - 8 м/с.

Напомним, Главред писал, что погода в Одессе, области и вдоль морского побережья в ближайшие дни будет малооблачной. Синоптики не прогнозируют существенных осадков под влиянием гребня антициклона.

Ранее сообщалось, что погода в Черкасской области нормализуется и приобретает по-настоящему весенние черты. Температура воздуха местами превышает +25 градусов.

Недавно синоптики предупреждали, что в Днепропетровской области температура поднимется до комфортных весенних значений, однако сохранится повышенная пожарная опасность.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

